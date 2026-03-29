La comida halal incluye los alimentos y bebidas permitidos por la ley islámica, que garantiza que los productos son aptos, puros y seguros para el consumo musulmán. Se caracteriza por no contener ingredientes prohibidos, como cerdo o alcohol, y cumplir estrictas normas de sacrificio ritual.

La introducción del menú halal en centros públicos -comedores de colegios y hospitales- se ha convertido en una de las últimas cruzadas de Vox contra todo lo que tiene que ver con los inmigrantes. Contra los musulmanes. El origen de esta nueva lucha está en un real decreto del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que pretende fomentar una alimentación saludable y sostenible en centros públicos y privados para personas dependientes o con necesidades especiales. El texto no menciona expresamente el menú halal, sino que se refiere a que se atenderán las necesidades especiales de las personas usuarias por motivos de salud (alergias o intolerancias), éticos o religiosos. A partir de ahí, el partido de ultraderecha ha iniciado una batalla de ámbito nacional, que lo ha llevado a registrar una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados y que ha llegado en forma de moción hasta el Ayuntamiento de Badajoz, donde Vox tiene dos concejales.

En esta moción, Vox argumentaba a la defensiva alertando de que esta medida «no responde a una necesidad nutricional, sino a una imposición ideológica islámica que atenta contra las tradiciones, la cultura y la identidad de España, incluida la dieta mediterránea». En su línea ideológica intransigente habitual, Vox critica al Gobierno de Pedro Sánchez por «avanzar en un modelo multicultural que tan nefastos resultados ha tenido en toda Europa», al tiempo que insiste en su intolerable intolerancia hacia los foráneos: «quienes llegan a España deben respetar y adaptarse a las costumbres y tradiciones del país, sin que en ningún caso la sociedad española tenga que modificar sus usos para acomodar prácticas externas».

La reacción de la comunidad islámica en Badajoz fue inmediata. El mundo no está para andar metiendo cizaña contra quienes practican la religión musulmana y es comprensible que se sientan agredidos. El imán de Badajoz, Adel Najjar, firmó un comunicado rechazando esta iniciativa, que calificó como «un nuevo intento de buscar confrontaciones innecesarias para dañar la convivencia intercultural y fracturar la unidad social de nuestra ciudad». Vox introducía en Badajoz una dimensión que no existe en la práctica, porque ningún comedor escolar sirve menú halal. Su portavoz municipal, Marcelo Amarilla, dejó bien claras sus intenciones en el pleno: «más vale prevenir que curar».

En su comunicado, el imán expresaba que tenía plena confianza en que el alcalde, el popular Ignacio Gragera, y su equipo, se pusieran del lado de la igualdad y de los derechos de todos los ciudadanos sin distinguirlos por religión o cultura. Se equivocó. El PP votó a favor de la moción de Vox. La modificó, eso sí. Retiró la exposición de motivos, porque incluía un ataque directo a los populares, por mencionar las políticas migratorias del bipartidismo.

Pero el PP acabó acatando las intenciones de Vox con esta iniciativa, que no son otras que un ataque a la religión musulmana, con una falsa y anquilosada postura de defensa de lo autóctono, como si nuestra cultura y nuestra gastronomía no estuvieran invadidas por otras que nada tienen que ver con la mediterránea y que han calado irremediablemente en nuestra forma de vida. ¿Acaso las pizzas, los espaguetis a la carbonara o las hamburguesas que se sirven en los comedores escolares forman parte de nuestra tradición culinaria? El PP con sus cambios en la moción intentó quitar hierro islamófobo al contenido, pero el poso permanece. Y todo por no quedar mal con el partido del que depende para formar gobierno en Mérida. Esto solo acaba de empezar. ‘Ohalal’ me equivoque.