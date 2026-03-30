Descubriendo la Semana Santa de Badajoz (I)

Este es el primero de cuatro artículos en los que vamos a descubrir para los lectores detalles, curiosidades y datos sobre nuestra Semana Santa que son desconocidos para muchos pacenses o pasan desapercibidos en las procesiones de las diferentes Cofradías que llenan de devoción y belleza el Barrio Histórico.

Comenzamos por la Cofradía más joven, fundada en el año 2012, la de Jesús Obrero y Nuestra Señora del Dulce Nombre de María, pues es la primera en salir en nuestra Semana Santa. El Sábado de Pasión la dolorosa del Cerro de Reyes bendice las humildes calles de la barriada con la ilusión puesta en poder hacer estación de penitencia a la Catedral en un futuro próximo. Lo hace arropada por sus hermanos, vecinos y visitantes sin darse cuenta de que su advocación no comenzó en Badajoz en el año 2015, sino que existe desde 1720, fecha en que se funda la Venerable Hermandad y Cofradía del Dulce Nombre de María, de origen eclesiástico, y con sede en el desaparecido Convento de la Santísima Trinidad, el cual fue fundado el 21 de diciembre de 1274, bajo el reinado de Alfonso X ‘El Sabio’.

Uno de los pocos vestigios del Convento de la Trinidad. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

De hecho, en el Manuscrito de Leonardo Hernández Tolosa del año 1761, se puede leer la siguiente descripción de la Procesión del Rosario hecha por esta Imagen tras el terremoto de ese mismo año: «También salió algunas noches el Rosario de la Trinidad, trayendo la Virgen con la advocación del Dulce Nombre de María, con un copioso gentío; y detrás de Nuestra Señora se formaba otro Rosario de mujeres, yendo las más con las linternas y otras con faroles de mano, y en el medio un religioso de el dicho Convento rezando a coros, y finalizaba con un estandarte con un cuadro de la Virgen, el que llevaba también una mujer, y otras dos con faroles grandes alumbrando, que era todo un pasmo».

En el año 1771 era su Mayordomo Ambrosio González Gordillo y los ingresos de la Cofradía ascendían a 1.305 reales de vellón, procedentes de censos de varias casas, como la que tenía en la calle del Olivo, por la que recibía 15 ducados. El resto de las casas estaban en las calles Concepción, Capachos, Tardío, Moraleja y Alta. Los 673 reales y 31 maravedíes de vellón sobrantes de sus rentas se destinaban a dar comida y limosna a 72 pobres en el día de la fiesta de la Virgen del Dulce Nombre de María y a los pobres de la cárcel y otros necesitados en la festividad de Fray Simón de Rojas, al ser imagen esta Hermandad de la fundada en Madrid por este religioso en 1660.

Desde Cheles

El Domingo de Ramos la Pasión llega desde el populoso barrio de San Roque. La histórica Puerta de la Trinidad y las murallas colindantes dibujan una bella estampa de un Jerusalén pacense que recibe gozoso entre palmas el Misterio de la Entrada de Cristo Rey. El popular paso de la Borriquita lanza destellos de oro bajo el sol de la tarde desde el año 1957. Se da la curiosidad de que el origen de las imágenes de este paso lo encontramos en el año 1955, en el que con la Junta de Cofradías de Badajoz ya fundada, era deseo de su presidente, D. Antonio Triviño Forte, recoger la propuesta hecha por los señores D. Antonio Flores y D. José Benítez, artesanos y propietarios de la popular ‘Casa Artes’ de Badajoz, de donar el grupo escultórico del Cristo en su burrita y otras imágenes secundarias que, por el pago de una deuda de trabajo, había llegado hasta su taller procedente de la localidad de Cheles, solicitando que la nueva cofradía corriese con los gastos de su restauración, pues se encontraba en muy malas condiciones.

"Se convoca a los vecinos del barrio a una reunión para el 1 de abril. A ella asistieron numerosas personas, organizándose rápidamente para poder salir en procesión trece días después"

Dos años más tarde, D. Francisco Sánchez, secretario de la Junta de Cofradías de Penitencia, se traslada a vivir a San Roque y el 17 de marzo de 1957 visita al entonces párroco de la iglesia, D. José Reseco, proponiéndole fundar la nueva Cofradía, lo cual fue aceptado, comunicándose la decisión ese mismo día a la Junta de Cofradías. Se convoca a los vecinos del barrio a una reunión para el 1 de abril. A ella asistieron numerosas personas, organizándose rápidamente para poder salir en procesión trece días después. A pesar de la premura de tiempo y de las dificultades, D. Francisco Sánchez, «padre de esta cofradía» ya lo tenía todo previsto; el paso estaría terminado y las palmas serían cedidas por el Seminario de San Atón tras haberlas utilizado en la procesión matinal del Domingo de Ramos.

Se da la circunstancia de que hoy una reproducción en plata de ley del Misterio de la Entrada Triunfal de Cristo Rey preside la capilla central del respiradero frontal del bello paso de palio de la Virgen de la Palma, Titular mariana de la Hermandad de San Roque, obra del imaginero pacense Santiago Arolo. La orfebrería del paso se debe a los afamados talleres sevillanos de Villarreal.

El Lunes Santo procesiona una histórica cofradía de origen gremial fundada en el año 1693.

Desde la bella iglesia de la Concepción sale el Misterio de la Oración en el Huerto, dándose la curiosidad de que ahora se ha descubierto la autoría de la Imagen de Jesús de la Humildad, tallada en 1707 por Miguel Sánchez Taramas, según el informe de su restaurador Ricardo Kantowitz. Tampoco deja de sorprender que el primitivo Jesús de la Humildad de esta hermandad era el actual Prendimiento que sale para su solemne Vía Crucis de la plaza Alta en la Madrugada del Jueves Santo. Un informe de 1771 sobre la actividad de la Hermandad no deja lugar a dudas «... La primera es sacar todos los Martes Santos en procesión a la efigie de Jesús de la Humildad, preso entre dos saiones, en memoria de cuando su Divina Majestad fue preso, acompañándole otro paso que es la Oración en el Huerto...».

Al dejar de procesionar la Imagen del Prendimiento durante muchos años, la advocación pasaría a Jesús orando en el huerto. Otra curiosidad es que la Virgen de los Dolores, que ya tenía gran devoción en el Badajoz en el S. XVIII, ciñe en sus sienes una rica corona de plata realizada en los talleres pacenses de Álvarez Buiza y sufragada a base de pequeñas limosnas que iba recaudando un antiguo párroco de la Concepción, D. Benigno López, cariñosamente apodado ‘Perracchica’ por esta labor.