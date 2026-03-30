Descubriendo la Semana Santa de Badajoz (II)

El Martes Santo de Badajoz tiene como figura principal al Cristo más venerado de la ciudad, Nuestro Padre Jesús de la Espina, sobrecogedora Imagen de un Nazareno, seguramente del siglo XVII, que antes tenía una peluca de pelo natural, tallándosele la actual tras la refundación de la Cofradía en el año 1939. Debe su curiosa advocación a una reliquia de la Espina de Cristo que se conserva en el convento de Las Descalzas en un relicario de plata del siglo XVII y que está autentificada por Bula Papal de Clemente XIV en 1774. La fama de milagroso del Nazareno de la Espina data del siglo XVIII y las religiosas afirman que ya poseían la Sagrada Imagen y la reliquia desde su llegada a Badajoz. Sabemos que antes de 1573 las Madres Clarisas ya estaban en su antiguo convento, trasladándose al actual en 1674 para construir en su lugar el Hospital de San Sebastián.

Reliquia de la Espina de la Corona del Cristo. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

En la Imagen podemos ver una histórica foto del Cristo con pelo natural vistiendo la túnica de terciopelo bordada en oro que le regaló la Reina Isabel II en 1866, que podemos admirar, a veces, en su multitudinario Besapié del primer viernes de marzo. Tras él procesiona la Virgen de la Amargura en un espléndido paso que es compendio histórico de tres grandes palios sevillanos, pues los respiraderos pertenecieron a la Virgen de Loreto, los varales a la Hiniesta y las bambalinas bordadas por Padilla a la Virgen de la Paz hispalense.

Ese mismo día el Guadiana se ilumina con el paso de la procesión del Cristo de la Angustia que atraviesa el río por el Puente Viejo. Una Hermandad íntimamente relacionada con la historia del barrio de San Fernando, popularmente conocido como de La Estación, hasta el punto de que su primer Hermano Mayor, D. Jesús Méndez Velarde, era el Jefe de Estación del ferrocarril. Es preciso apuntar que el Cristo ha de ser montado en el paso desde la terraza del templo ante la imposibilidad de salir con él desde el interior.

El Descendimiento en la portada del progama de la Semana Santa y Feria de Abril de Sevilla de 1944. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

El Miércoles Santo es uno de los días más importantes de nuestra Semana Santa, pues salen a la calle dos cofradías con una gran historia y valor artístico. La bella plaza de San Andrés se llena de magia ante el imponente paso del Descendimiento, obra cumbre del gran Castillo Lastrucci en 1944. Este misterio, pleno de plasticidad y realismo, causó tal impacto en Sevilla que estuvo expuesto en la calle Sierpes y sirvió de imagen de portada de la Semana Santa y Feria de Abril de ese mismo año. En 1945 se encargó la Virgen de la Esperanza al mismo imaginero. La trajeron a Badajoz envuelta en mantas en un autobús de línea de Leda, tal como narraba D. Luis Martín Illescas, fundador de esta Hermandad. Se da la curiosidad de que las primeras fotos que se le hicieron a esta bella Dolorosa en Sevilla vestía ropas de la Esperanza Macarena.

Nazareno del Amparo en su estado primitivo. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Desde el histórico convento, hoy solo iglesia, de Santo Domingo, levantado en 1556, parte el único cortejo que lleva cuatro pasos en la Semana Santa de Badajoz. Hoy pasa por ser la cofradía con la aprobación más antigua, dada el 16 de mayo de 1603 y de origen gremial al estar fundada por los Sastres. Originariamente, se denominada 'del Dulce Nombre de Jesús' al surgir con la sana intención de reparar los agravios y blasfemias que se cometían contra el santo nombre de Jesús, venerando una imagen de Jesús Niño, que hoy sigue siendo uno de los Titulares de la Hermandad. Hallándose fundada una cofradía con semejante título en un convento de la orden de Predicadores, se acogió al Breve Pontificio dado en 1564 por el papa de la familia Medicis, Pío IV.

Al poco tiempo de su fundación, y para gastar las rentas sobrantes, se solicitó licencia para sacar en procesión el Viernes Santo por la mañana a Jesús Nazareno y a Nuestra Señora del Mayor Dolor, conociéndose ya desde el siglo XVII a esta cofradía también como la del 'Nazareno'. La mayoría de los hermanos en el siglo XVIII eran sastres y mercaderes, tenía ocho regidores, era acompañada por los religiosos de San Gabriel con sus rezos y cánticos, se conservan inventarios y libros de registro de esa época y su renta ascendía a 2.965 reales de vellón y 25 maravedíes.

Primera fotografía de la Virgen de la Esperanza. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Esta procesión protagonizaba la 'Madrugá' de Badajoz al salir, tras la ceremonia de la 'Sentencia' y anunciada por el sonido de 'Trompetas', en la noche del Jueves al Viernes Santo con los pasos de “Jesús Nazareno” acompañado por Simón Pirineo y dos sayones, la 'Virgen del Mayor Dolor', 'La Magdalena', 'La Verónica' y 'San Juan', siendo portados por los hermanos que pagaban por ello. La Dolorosa de la Cofradía, que era de gran valor, fue quemada en los hechos previos a la guerra civil y el Nazareno fue mutilado. Tras la refundación en 1939 la Hermandad siguió saliendo en la Madrugada del Viernes Santo a las dos de la madrugada, cambiando en 1940 su día de salida al Miércoles Santo. Castillo Lastrucci talló la nueva y magnífica Virgen del Mayor Dolor, que ya procesionó el año de su refundación. El Nazareno, denominado después de 1939 'Del Amparo' pasaba por la prisión y liberada un preso desde 1957. Hoy completan el cortejo el Cristo de la Fe, portado por mujeres costaleras, y La Piedad, conjunto del siglo XVII-XVIII, dándose la curiosidad de que la bella canastilla del Nazareno perteneció a la cofradía sevillana de Montesión.