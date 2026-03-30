Ya es primavera y con ella llega el cambio de hora, la subida de temperatura, el sol, las flores, esa sensación que nos invita a volver a empezar. Sí, a empezar, porque la vida va de eso, volver a empezar.

Aunque el cambio de hora suponga un cansancio generalizado, fatiga física y falta de energía e incluso algunos también sufren alteraciones del sueño, presentan somnolencia diurna o dificultades para dormir por la noche, todo esto forma parte del aumento de horas de luz que junto con el de las temperaturas, alteran los ritmos circadianos (reloj biológico) cambiando la secreción de hormonas como el cortisol (hormona del estrés) y la endorfina (hormona que da sensación de bienestar).

El cuerpo requiere un tiempo de adaptación, lo que provoca un desajuste temporal, pero no es para preocuparse ni correr a tomar suplementos de vitaminas y minerales.

Siempre se debe consultar con los profesionales de la salud. ¿Es necesario tomar vitaminas y minerales? Pues la verdad es que no.

En primer lugar, debemos intentar llevar una alimentación saludable con un consumo de verduras, proteínas y frutas ricas en vitaminas sobre todo en vitamina C (fresas, kiwis, naranjas, espinacas) y frutos secos. La hidratación es fundamental entre 1 ó 2 litros de agua al día y, por supuesto, actividad física moderada. Debemos pensar que esto es el despertar de nuestro cuerpo que, tras meses de bajas temperaturas y escasa exposición solar, debe incorporarse a la vida. Mantener un horario regular para acostarse y levantarse con 7-8 horas de sueño sería lo ideal.

El orden en la ingesta de alimentos

Si tenemos que priorizar en algo comencemos por llevar una dieta rica en alimentos frescos, poco procesados, algo sencillo basado en verduras y proteínas y pocos hidratos de carbono. Además, debemos poner el énfasis en que para que el organismo no envejezca es muy importante el orden en la ingesta de los alimentos:

Primero las verduras, después las proteínas y por último los hidratos de carbono. Con ello evitaremos los picos de glucosa y por tanto el envejecimiento celular y nuestro envejecimiento externo en consecuencia. Los hidratos de carbono se deben ajustar en función de la actividad física. Ahora puede ser el momento de realizarnos una analítica para ver si tenemos alguna carencia tanto en vitaminas como en minerales, pero yo siempre lo advierto: tomar vitaminas, minerales sin consultar a los profesionales de la salud es un error que a veces puede ser muy perjudicial.

Me preocupan los suplementos de vitamina D. Importante la función de esta vitamina, aunque también peligrosa, pues su exceso se acumula en el tejido adiposo (grasa) y por tanto su exceso provoca acumulación peligrosa de calcio en sangre, problemas gastrointestinales, problemas renales, aumento de frecuencia urinaria (poliuria), entre otros. Siempre tenemos que tener presente que vitaminas como la D, A, K, E se acumulan en tejidos grasos. Por ello no debemos suplementarnos sin prescripción médica. Hoy en día tener suplementos de vitaminas, minerales y proteínas está al alcance de cualquiera. Está en los lineales de los supermercados. Además, en las redes sociales todos hablan como expertos de la salud sin medir las consecuencias del mal que causan, pues recomendaciones de la toma de suplementos de minerales y vitaminas en la mayoría de los casos son innecesarias. Debemos exigir garantías a la hora de comprar un suplemento.

"Un suplemento no puede compensar los malos hábitos alimenticios"

Si yo fuera consumidor me preguntaría:

- ¿Realmente lo necesito?

- ¿Qué dicen mis analíticas? Tan sencillo como esto: si la analítica lo demanda bien, si no, todo está de más. La ciencia sí respalda suplementos como vitamina D, Magnesio, Omega 3, pero en circunstancias concretas.

Un suplemento no puede compensar los malos hábitos alimenticios. Nuestra alimentación saludable debe ir encaminada a evitar picos de glucosa, reducir el estrés oxidativo y la inflamación crónica. Es decir, cuanto más azúcar consumas, más radicales libres mas inflamación mas envejecimiento.

Eliminar el azúcar rejuvenece. Una cosa es la edad física y otra es la edad biológica. En las personas que consumen más azúcares, las células envejecen mas rápido y, por lo tanto, su edad biológica es mayor. Si pretendemos llegar a una edad biológica sana debemos desechar todo tipo de azúcares, las grasas trans industriales (este tipo de grasas aparece en las margarinas, bollería, masas procesadas y otros ultraprocesados).

Aprovechemos la primavera para darle color a nuestros platos con sus frutas de temporada como las fresas, por su alto contenido en vitamina C; las cebollas moradas por sus propiedades que cuidan de las uñas y cabello; y el ajo que ayuda a proteger las células frente el estrés oxidativo.

Recuerda: cuando comas disfruta, pero no se te olvide que el orden es importante a la hora de su ingesta: primero la fibra (la verdura), después las proteínas (carne blanca, pescados, legumbres), luego las grasas en forma de frutos secos, y al final los carbohidratos, arroz, pasta, patatas. Estos se absorben mas lento (suben menos la glucosa) si se toman las últimas. Otro punto importante es no concentrar los carbohidratos en una sola ingesta. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu edad biológica?