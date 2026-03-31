El orden de las cofradías de Badajoz en 1667

Hay que puntualizar que una cosa era la fecha de fundación y otra la de aprobación por el obispado. La Cofradía de la Vera Cruz ya estaba aprobada en 1526, se cumplen 500 años, pero puede que desapareciese durante mucho tiempo y se tuvo que fundar de nuevo. Dentro de las veinticuatro existentes entonces, podemos destacar a la desconocida Cofradía de las Llagas del convento de San Francisco, fundada en 1650, que en otra ocasión citaré quiénes fueron sus fundadores. Hubo una primera graduación hecha el 13 de abril de 1609 por el provisor del obispado Hernando de Mena, pero esta se hizo en 1667, publicada en el siglo XVIII. El sevillano Alonso de Mures, «artífice en la pintura, mayordomo de la Cofradía del Apóstol Santiago que se sirve en su ermita del Castillo» citaba esta graduación de las cofradías que figuraba en un libro, hoy desaparecido, donde aparecen las constituciones (reglas) y asiento de los hermanos de la Cofradía de Santiago (Santo Entierro).

Este libro empezaba en 1604 y acababa en 1678, donde figuraba un auto: «En la ciudad de Badajoz, a 25 días del mes de febrero de 1667 años, el señor licenciado don Francisco de Chaves, provisor y vicario general en ella y su obispado, habiendo visto la petición presentada por el fiscal general de este obispado en orden a que se gradúen y se dé lugar que a cada cofradía le toca llevar con sus estandartes e insignias en las procesiones y actos públicos en que concurren todas las dichas cofradías, para que no haya discordias y tumultos ni alborotos en manera alguna (…) mandaba que cada una de ellas y sus mayordomos y regidores tengan con sus insignias los lugares que aquí irán declarados, guardando la forma siguiente:

Primeramente, la Cofradía del Santísimo Sacramento vaya en el primero y más antiguo lugar, por cuanto su aprobación fue hecha en 24 de enero del año 1551. El segundo lugar tenga la Cofradía de Nuestra Señora Santa María de Gracia, que se sirve en la iglesia parroquial de Santa María del Castillo, cuya aprobación se hizo a 24 de marzo del año de 1562. El tercero lugar tenga la Cofradía de San Joseph, cuya confirmación parece se hizo a 16 de enero de 1566. En el cuarto lugar vaya la Cofradía de Santo Domingo de los Morenos, que se sirve en Santo Domingo del Castillo, por ejecutoria que ganó con la Cofradía de San Antonio que está mandado guardar por el ordinario de este obispado. El quinto lugar tenga la Cofradía de San Antonio de Padua, que se sirve en el convento de San Francisco, cuya aprobación se hizo en 14 de abril de 1566. En el sexto lugar vaya la Cofradía de San Miguel de los Molineros, cuya aprobación se hizo a 8 de abril de 1567. El séptimo lugar tenga la Cofradía de Nuestra Señora de Bótoba, cuya confirmación fue en 7 de mayo de 1567. El octavo lugar lleve la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, que se sirven en el convento de Santo Domingo, cuya aprobación se hizo a 28 de mayo de 1657. El noveno lugar tenga la Cofradía de San Pedro del Castillo de esta ciudad, cuya aprobación fue hecha en 26 de abril del año 1602. En el décimo lugar vaya la Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús, que sirven los sastres, cuya aprobación se hizo en 16 de mayo del año 1603. En el undécimo lugar tenga la Cofradía de Santiago del Castillo, cuya aprobación se hizo en 13 de agosto de 1604. El duodécimo lugar tenga la Cofradía de Nuestra Señora de Consolación del Castillo, cuya aprobación se hizo a 7 de octubre del año de 1605. El décimo tercio lugar lleve la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, que se sirve en el convento de San Agustín, cuya aprobación se hizo a 10 de mayo de 1608.

El décimo cuarto lugar vaya la Cofradía de Nuestra Señora de Concepción, que se sirve en la iglesia de San Andrés, cuya aprobación se hizo a 13 de enero del año 1614 y la fundación a 15 de mayo de 1608. Y por cuanto es público que dicha cofradía precede en la antigüedad a la del Ángel Custodio, de que no se ha exhibido fundación, solo hay un poder otorgado en el libro de acuerdos de dicha cofradía en 18 de agosto del año de 1611, en que los regidores y mayordomo de ella lo dan a Juan Sánchez Moreno, para que ponga demanda a la dicha Cofradía de Nuestra Señora de Concepción, para que no vayan en lugar preeminente a la suya, con que es visto profesar la presidencia de mejor lugar y la costumbre y posesión en que se haya dicha Cofradía de Nuestra Señora de Concepción, lo sería e interpretado y practicado en esta forma, mandaba se cumpla guarde, de aquí [en] adelante, y en ella amparaba y mantuvo a la dicha Cofradía de Nuestra Señora de Concepción y que los regidores y mayordomo de la dicha Cofradía del Ángel Custodio no reperturben en ella ni causen litigio, pena de excomunión mayor y vayan en las procesiones y actos públicos en el décimo quinto lugar.

En décimo sexto lugar vaya la Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, cuya aprobación se hizo a 22 de enero del año 1616. El décimo séptimo lugar tenga la Cofradía de Nuestra Señora de Belén, cuya aprobación fue hecha a 4 de enero del año 1618. El décimo octavo lugar tenga la Cofradía de San Laurencio, cuya aprobación se hizo a 15 de septiembre del año 1626. En el décimo noveno lugar vaya la Cofradía de Santa Elena, cuya aprobación se hizo a 31 de octubre del año 1606 [1626]. El vigésimo lugar tenga la Cofradía de San Diego, cuya aprobación fue hecha a 9 de octubre del año 1628. En el vigésimo primero lugar vaya la Cofradía de la Santa [Vera] Cruz, cuya aprobación se hizo a 20 de mayo de 1646. En el vigésimo segundo lugar vaya la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, cuya aprobación se hizo a 13 de diciembre de 1656. En el vigésimo tercio lugar vaya la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, cuya aprobación fue hecha a 3 de abril de 1664. En el vigésimo cuarto lugar tenga la Cofradía de las Llagas, porque, aunque su aprobación fue hecha en 8 de noviembre del año de 1650, fue con calidad de llevar siempre en todos y cualesquiera actos públicos el último lugar, de presente y en adelante el número que recupiere conforme las creces de cofradías que en esta ciudad pueda haber».

El obispado ordenaba que los mayordomos y regidores de las cofradías acudieran con puntualidad a las procesiones generales, de bulas y entierro de Cristo, llevando el lugar que a cada una le estaba señalado, bajo pena de excomunión mayor y de 50 ducados. Cada cofradía aprobada se componía de 8 regidores, mayordomo y dos comisarios, que se elegían cada año. En cuanto a la asistencia de cada cofradía a los entierros de sus hermanos difuntos y funciones públicas, asistirían a los entierros el mayordomo con el estandarte, dos regidores con las varas y los hermanos que quisieran. Si alguna tenía capellán o acuerdos con conventos, estos irían a la casa del difunto y le rezarían un responso. Los hermanos de la cofradía lo llevarían a hombros. Y si pertenecía a más de una, lo llevarían entre hermanos de todas las que era cofrade.

Todo esto era costumbre y se había hecho desde tiempo inmemorial. En cuanto a la concurrencia en las funciones públicas, que eran la procesión del Corpus y otras que se llamaban generales (seguramente de rogativas) y la de la Santa Bula, iban las cofradías por su graduación. El fiscal general y el alguacil mayor eclesiástico iban llamando a las cofradías por sus antigüedades como en el documento. En la procesión del Corpus iban con seis cirios que llevaban los regidores o hermanos y otros dos con las varas, además del mayordomo con el estandarte. Y en la procesión que celebraba la Cofradía de Santiago, que era la del «Santo Entierro de Nuestro Redentor Jesucristo», el Viernes Santo por la tarde, iban las cofradías en la misma forma que en la del Corpus. Quizá por eso siempre se la ha considerado la «procesión oficial de Badajoz».