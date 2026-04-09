Badajoz, dos años de Municipio de Gran Población

Se cumplirán dos años el próximo 12 de abril desde que la Asamblea de Extremadura aprobó en sesión plenaria por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la designación de Badajoz como Municipio de Gran Población. Anteriormente el ayuntamiento de la ciudad también por unanimidad de los grupos municipales acordó solicitar a la Asamblea esta calificación por su condición de capital de provincia. Nuestra ciudad se convertía de esta forma en la segunda ciudad de la región acogida a este régimen de municipios, junto con la capital autonómica por ser sede del Gobierno de Extremadura.

En octubre de 2024, el pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobaba por unanimidad el Reglamento Orgánico de Municipio de Gran Población. Se cumplía de esta forma con la fundamentación regulada y jurídica de que Badajoz y su ayuntamiento iniciaban una nueva etapa en su historia que debía permitir una descentralización administrativa, una gestión más ágil, eficaz y eficiente. Un mayor acercamiento a los vecinos y vecinas, lo que facilitaría un mejor y más normal contacto hacia los administrados, con una mejor adaptación de lo que es la organización del municipio más cercano a las necesidades y a los retos de la ciudadanía.

La valoración de todas las Instituciones, así como de la sociedad civil y de las asociaciones de vecinos era de satisfacción. El alcalde de la ciudad manifestaba en su día que "Badajoz aspira a ser cada vez más grande, más cosmopolita y más habitable. Se pretende una administración local más ágil, moderna y cercana, y que las bases de este nuevo organigrama municipal estarán asentadas en enero de 2025". Todos los grupos políticos valoraban de forma muy positiva este paso, porque por encima de intereses partidistas se había puesto de manifiesto el interés de la ciudad, con el consenso como base del acuerdo, siendo cauces muy importantes para la futura descentralización administrativa abriéndose a la ciudad un camino de oportunidades.

"Han pasado dos presupuestos municipales desde su aprobación en abril de 2024. Dos ejercicios donde no se ha visto reflejada ninguna partida económica para poner en marcha la nueva configuración de la ciudad como Municipio de Gran Población"

Han pasado dos presupuestos municipales desde su aprobación en abril de 2024. Dos ejercicios donde no se ha visto reflejada ninguna partida económica para poner en marcha la nueva configuración de la ciudad como Municipio de Gran Población. Hay que recordar que lo aprobado por Ley de la Asamblea de Extremadura y posteriormente el Reglamento configuran y dotan a la ciudad de una nueva organización municipal. Donde deberían estar contemplados los seis distritos con concejal y presupuestos propios. Donde deberían conocerse los órganos de los distritos contemplados con sus juntas de distrito y la representación social y económica de las asociaciones, así como la creación del Consejo Social de la ciudad y la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal.

Cuando se aprobó por ley de la Asamblea la designación de Badajoz como Gran Población se habló también de la posibilidad de gestionar más recursos. Recursos que aparecen contemplados y que están perdiéndose por el retraso en poner en marcha el nuevo sistema como gran ciudad. Son recursos que aparecen contemplados en las normativas de financiación de las entidades locales al preverse un régimen especial de participación en los tributos del Estado para los municipios con una población de derecho superior a los 75.000 habitantes. Porque los municipios de gran población tienen un régimen distinto de participación en los fondos del Estado que viene definido por dos vías de financiación: la participación en el Fondo Complementario de Financiación y, por otra parte, la participación de los municipios de gran población en determinados impuestos estatales producidos en el municipio.

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados Siglo XXI saludamos de forma satisfactoria la distinción de nuestra ciudad como Municipio de Gran Población en su día y nos manifestábamos en que esperábamos que se cumplieran los compromisos y que se iniciara cuanto antes el proceso que llegara a conformar la descentralización administrativa contemplada y anunciada, la división de la ciudad en los seis distritos como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los servicios municipales y su mejora.

Estamos en un nuevo tiempo donde la transparencia y la descentralización, junto con la agilización de los procedimientos de las Administraciones son uno de los mejores argumentos para que la Administración más cercana a los ciudadanos pueda ser mejor valorada. Para que todo ello sea creíble por la ciudadanía, es necesario que Badajoz y sobre todo su ayuntamiento, no ralenticen más la puesta en marcha de la nueva etapa que se abrió con la aprobación de la ciudad como Municipio de Gran Población. Porque entre otras razones que nos llevan a la Federación de Asociaciones Vecinales a pedir el desarrollo y puesta en marcha de todo ello, es porque estamos perdiendo oportunidades para dejar de ser una ciudad de paso y convertirnos en la ciudad de referencia del suroeste español y eso no nos lo podemos permitir.