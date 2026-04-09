Resucitar en la Luna

No sé si Jesús resucitó, y si lo hizo no tengo la certeza de que fuese en domingo. Este año en Badajoz lo ha hecho rodeado de una multitud nunca vista antes.

El fervor de la gente, de todo tipo y condición, de todos los barrios, de todas las edades ha inundado nuestras calles. Y las tiendas, los bares, restaurantes, hoteles… Ser Fiesta de Interés Turístico Internacional, nos ha dado el toque que faltaba para que la Santa Semana se situara en acontecimiento cultural, social y económico.

Tras la fe, hay teorías que cuentan que una nueva etapa en la que se dedicó a enseñar a otros y viajó a Francia, acompañado de su fiel y mayor discípula, María Magdalena. Nos lo contaron con santos Griales y Códigos da Vinci. Otras historias nos cuentan que somos experimentos de seres superiores de otras galaxias, y que volvió a su dimensión, como extraterrestre que era. Leídas todas, ninguna me convence. ¿A ti?

Lo que sí ha hecho la Iglesia católica es elegir la Luna Llena como fecha de la subida a los cielos de Jesús. Deberían haber esperado un poquito esta semana y haberla hecho coincidir con el lanzamiento de la nave Orión y que el equipo de astronautas, en los que ya hay una mujer, hubiera podido grabar el acontecimiento. La misma cara de alucinados los no creyentes que la de los terraplanistas hubiésemos puesto. La mismita, como decimos en Badajoz al ver a Jesús hablando con los astronautas de la operación Artemis desde la cara oculta de la luna.

Como buena cangreja nacida en julio, he pasado media vida mirando a la luna lunera. Cuando era muy chiquinina me quedaba atrapada en sus cráteres plateados. Barruntaba que llegaba la luna llena sin saberlo, se alteraba mi sueño y lloraba mucho. Era entonces cuando llamaban a la Abuela María, para que rezara la oración para calmarnos, ya que no era la única afectada por las fases lunares. Tradición oral muy extremeña y que transmitió a mi prima Almudena. Ahora les dan a las criaturas un móvil para que se callen… No digo ná, pero lo digo tó. Un poquito más de cuentos infantiles a la gente pequeña les hace la vida más feliz.

Vuelvo a la luna, que desde hace unos días la vemos vestida con sus verdaderos colores. Ahora combina los azules, con tonos rojizos y morados… ¡Qué maravilla! Ojalá, como dijo uno de los astronautas de Artemis, Víctor Glover, desde la distancia más larga a la que hemos llegado los humanos, nos diésemos cuenta de lo bonita que es la Tierra, se hizo para albergarnos y vivir el universo. Y no la queremos, no la queremos.

La cara oculta de la Luna. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Del universo, extraterrestres y sus platillos volantes me hablaron los padres de Bebe, sí, nuestra Bebe llegó el miércoles a Badajoz y quedamos para comer en la terraza del Silencio. En la comida tratamos todos los temas que tratan los padres con las amigas que tantas veces han pasado por su casa a recoger a su amiga para salir por Badayork. Una navidad de los años setenta iban con sus cinco hijos en el coche. José Antonio y Nieves hablando de las fiestas navideñas, ya que era diciembre. Las criaturas, medio dormidas. Circulaban por la zona de San Vicente-Alburquerque, cuando un ovni apareció ante sus ojos. No les dio tiempo a fotografiarlo, pero quedó grabado en su memoria para siempre. Al día siguiente lo hablaron con gente de la comarca y fueron muchas personas las que vieron la nave.

Consultadas fuentes fidedignas en los mundos de internet aparecen muchos avistamientos en distintas zonas de Extremadura en todas las épocas. A mí, tal y como está el mundo, no me importaría ser abducida por seres de otras galaxias, eso sí, chulazos que hablen idiomas terrícolas y descubrir otros mundos, que imagino mucho más felices que éste, en los que no hay fanáticos que se maquillan con gusanitos naranjas de queso e invaden países en nombre de la libertad.

Hablando de libertad e identidad, ayer, 8 de abril se celebró el Día Internacional del Pueblo Gitano. Como cada año tras la recepción municipal y lectura de su manifiesto, finalizó el acto institucional con un recital de poemas y piano por parte de Antonio Salazar. La fiesta posterior junto al Guadiana, en la que no faltaron talleres, flamenquito al cante y al baile, y la suelta de pétalos en honor a su pueblo.

Mi felicitación en especial a mi amiga Manuela Salazar, a Damaris por las fotos y a todas las mujeres gitanas de la asociación Romis Calis Camelan Nakerar, que desde hace años trabajan para que la infancia y la juventud gitana de nuestra ciudad accedan a la educación y a una formación en igualdad.

Y mi Antonio Vega, que algunas noches ameniza con sus mezclas de músicas el Chat Noir, y que como agente intercultural forma parte de las personas que hacen mejor su comunidad, que también es la nuestra.

Os dejo un poquito de Gelem Gelem, himno gitano (Anduve, anduve), compuesto por Jarko Jovanovic y su letra recuerda a los gitanos y gitanas víctimas del genocidio nazi, así como de las distintas persecuciones a lo largo de los siglos.

Anduve, anduve por largos caminos,

me encontré con gitanos afortunados.

¡Oh gitanos, de dónde venís,

con las tiendas y los niños hambrientos!

Oh gitanos, oh muchachas gitanas,

yo también tuve una gran familia.

Los mataron, los mataron todos,

y quiero ir a buscarlos.

Adelante gitanos del mundo entero,

tenemos que levantarnos bien alto.

Ahora ha llegado la hora,

nos levantaremos gitanos de todas partes.