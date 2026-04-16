Marisol Torres con Julián Mesa, comisario de Arteria, junto a una de las obras de Jardín Pompeyano. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Estrenando modelito de viernes, nos esperaba la nueva temporada de Arteria.

Arteria bombea la sangre del corazón de un cuerpo que no es otro que Santa Catalina.

Santa Catalina fue hebrea antes que cristiana. La población judía se concentraba a mediados del siglo XV entre la plaza Alta y la actual calle de San Lorenzo, cerca de su sinagoga… Eran tiempos en los que se mezclaban árabes, cristianos y judíos en Badajoz. Al abandonar la zona los judíos, expulsados por los reyes Católicos en 1492, se convirtió en católica iglesia de Santa Catalina de Alejandría, mártir del siglo IV, patrona de filósofos y estudiantes, nombre que le dieron las monjas del convento agustino que fueron las primeras en allí alojarse. Después monjes jesuitas, colegio, cuartel de intendencia, fábrica de baldosas hidráulicas y material de construcción, casa de las aguas. Escuela y por último, Azulejos Velasco.

Desacralizada desde mediados del siglo XIX fue comprada en 2013 por el Ayuntamiento de Badajoz y ahí comienza su 'Segunda Juventud'. Reforma exterior e interior, conservados algunos restos arqueológicos y óseos que le dan a la visita ese toque de antigüedad renovada y respetando siempre que es un Bien de Interés Cultural.

¿Cómo Santa Catalina Espacio Cultural se convierte en templo de Arte Contemporáneo? Esta pregunta podría formularse en la Ebau, nuestra Selectividad, pacense.

En el año 2021 Paloma Morcillo era concejala de Cultura y vio las posibilidades que como espacio de exposiciones tenía Santa Catalina. Julián Mesa, hasta entonces, se había dedicado a distintos trabajos multidisciplinares en el mundo del arte. Desde hacer las crónicas para la radio de míticos festivales como Zorrock y Contempopránea, a realizar las primeras webs de arte. Su dedicación a libros de ciencia desde hace más de veinte años, le llevó a realizar verdaderas joyas de Libros de Autor. Entre sus clientes, grandes coleccionistas como Almodóvar, sí, Pedro. Eso y su pasión verdadera por el Casco Antiguo de nuestro Badajoz del que es vecino, de toda la vida, le ha llevado a coordinar varios proyectos en los que nuestra ciudad siempre ha sido la protagonista.

No es extraño que Paloma y Julián se encontraran y que se hiciera realidad el proyecto de un espacio de arte contemporáneo en la arteria que bombea la ciudad. Yo diría que Aorta, ya que es arteria principal que proyecta nuevas formas de arte al resto de la ciudad.

Como apasionada de las bellas artes en su totalidad, por todo lo que tienen que ver con forma de acercarnos a nuevas formas de expresión, comunicación y creación, he asistido a todas las inauguraciones de Arteria. No me he perdido ni una. Tengo fotos viviendo momento fan con Alberto García Alíx, fotógrafo que retrató unos ochenta que vivimos vorazmente. Con Abraham La Calle y sus Desterrados. He sido 'Completamente lo Otro', con Yolanda Tabernera. Con Juana González me he perdido sin saber entre sus figuras gigantes. Dúos, tríos y solitarios, no es una propuesta de carácter sexual…no, fue la exposición de Carlos León. Mon Montoya, pura poesía. Ana del Amo, una Aventura por el Oeste, del que formamos parte. Me enamoré del Round de Yann Leto, enamorada total. Con Santiago Ydañez aluciné…Bueno, yo y toda la población pacense que pasó por la expo y se fotografió con el Conejo más famoso que ha pasado por la ciudad. Sí, se puso de moda la frase, de "No eres de Badajoz si no te has hecho una foto con el conejo de Arteria". Podéis ver una en la versión digital…Y las risitas de la frase, ya las imagino. La Magiografía llegó con Emilio Gañán, y sí, se puede hacer magia con fotografías. Ruth Morán nos dio clases a las góticas con su Infinito Negro. Gracias.

Sol con el conejo de Ydáñez. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Sí, gracias infinitas a Julián Mesa por ser un comisario que no necesita una Estrella en la solapa para ser el mejor del condado de Badajoz City, el Oeste es nuestro territorio. A la Concejalía de Cultura, por seguir apostando por esta maravilla de espacio. Casablanca concejal, tiene nombre de película, pero de cine ya hablaremos otro día. A María Rodríguez Lairado, porque siempre se nombra a la gente de la política, pero las técnicas y funcionarias deben creer en lo que realizan, y ella lo hace muy bien. Lo sé, de buena tinta.

Arteria está considerada por revistas especializadas en Arte como uno de los diez espacios de arte contemporáneo de nuestro país después de Madrid y Barcelona que hay que visitar. En estos tiempos en los que el turismo está dejando de ser de masas para especializarse en lo cultural, que vengan a nuestra ciudad turistas con ganas de descubrirnos, de comernos, bebernos y disfrutarnos, es de un valor cuantioso. Si sirven de algo las cifras cada año pasan treinta mil visitas…Trece mil por exposición aproximadamente.

Con Roberto García Alix y Julián. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Este espacio se pone mucho más interesante cuando se llena de conciertos de flamenco, jazz, danza, recitales de poesía en los que puedes escuchar a Ben Clark con sus poesías virales. Se pone de Gala con los Premios Ciudad de Badajoz, de los que una selección también ha estado antes de la última exposición, en la que el viernes pasado descubrimos a un autor extremeño, Julio Galindo y su forma de rehacer la cerámica en su Jardín Pompeyano, en el que si observas bien, puedes encontrarte dioses de rave y romería.

Ah, podéis visitar Arteria a solas, en pandilla, con tu grupo de amigos, con el cole, con tu asociación. Hay visitas guiadas de cada una de las exposiciones en las que te muestran de una forma muy didáctica las obras y su proceso.

Cada artista que ha venido ha realizado las obras conociendo antes el espacio en el que iban a ser instaladas, y eso se nota.

Como escribo de noche, un duende se posó en mi ventana y me contó… Badajoz es nombre de mujer. Grandes ojos árabes contemplan la Alcazaba que fundó su niño Marwan. Deja que su larga melena de mechas coloradas se enrede en una plaza de casas que comparten su color. Su corazón ahora es caudal de Artes que bombean hasta sus brazos expandidos llegando de Roque Macha a Vaguadas urbana. Baja a un vientre surcado por Guadiana amante, llenándola de amor, haciendo que sus piernas ya no sean Márgenes, sino encuentros en los que Estación es más de ponerse tacones y Paz, deportivas de diseño.

Gracias al Arte por hacernos salir de la oscuridad, esa que parece inundarlo todo, pero de la que saldremos victoriosas.