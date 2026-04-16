Gracias, alcalde

El pasado 14 de abril se conmemoraba el día de la II República Española. Y resulta que una panda de locos -sin más ambición que poner en valor los servicios públicos frente a lo privado- hemos decidido recuperar una tradición. Sí, tradición: la fiesta de la República que durante años se celebró en Badajoz con notable éxito. Y como a locos y locas no nos gana nadie, hemos montado alrededor de esa actividad exposiciones, charlas, conciertos y homenajes. Nos va la marcha. Y también nos gustaría poder elegir a nuestro jefe de Estado. Qué le vamos a hacer.

Porque algunos creemos que Dios está para otras cosas que para designar dinastías. Que el libre albedrío está para algo y que conviene ponerlo en práctica soplando la potente fragua que avive la llama de la libertad.

Todo iba bien. Teníamos preparado un buen jaleo en el corredor verde para el 18 de abril. Hasta que el señor alcalde -ese que cambió una chaqueta naranja por una azul sin despeinarse- ha decidido firmar un decreto de alcaldía para no autorizarlo. Yo, que sigo pensando que el hombre no es un lobo para el hombre, me resisto a creer que nuestro alcalde haya firmado un decreto con una medida tan arbitraria y difícil de sostener. Porque, de ser así, estaría más cerca de ese régimen de ayatolás del que te hablaba la semana pasada que de una ciudad que presume de convivencia. Así que le estoy dando vueltas a qué puede deberse una medida de este calibre.

En primer lugar, dice don Ignacio Gragera que no autoriza dicha actividad porque es un acto privado. Sería la primera vez documentada que al alcalde le parece mal algo privado. Lo digo porque en la última semana le hemos visto sacando pecho de lo bien que funcionan las privatizaciones de los servicios públicos en Badajoz. Además, llamar "privado" a un acto comunicado a Delegación del Gobierno, abierto a toda la ciudadanía y amparado por el derecho de reunión no es una opinión. Es, simplemente, incorrecto. Así que eso no debe ser, tiene que ser otra cosa.

Más adelante, en el decreto, intervienen distintos servicios necesarios para la correcta organización de la fiesta republicana y cada uno aporta sus argumentos:

La Concejalía de Alumbrado asegura que no puede facilitar un punto de luz en un espacio donde el año pasado hubo conciertos. Lo sé porque estuve allí, bailando la chica ye-ye. Curioso. Más aún cuando cualquiera puede ver las cajas de conexión repartidas por farolas en toda la zona. Y no creo yo que el ilustre jefe de servicio quiera limitar derechos fundamentales. Especialmente alguien que conoce bien el uso festivo del espacio público cuando gana su equipo y usa los altavoces públicos de la Plaza Alta para poner a toda mecha el himno del Atleti. Así que por eso no puede ser tampoco.

Parques y Jardines dice que no se puede porque se dañaría el césped y el arbolado. Será que el césped sufre según quién lo pise, ya que hay recreaciones históricas de batallas que por lo visto no le afectan lo más mínimo. Del arbolado ni me pronuncio, puesto que es evidente que la zona carece de ellos, pero imagino que tendrán pensado plantarlos y no quieren que los pisemos.

El concejal de Cultura, por su parte, informa de que no hay toldos disponibles para proporcionarnos sombra en esa fecha. Abril, ya se sabe, mes complicado entre comuniones y compromisos varios.

Así que, por no ser mal pensado, uno tiene que concluir que todo esto lo hace nuestro querido alcalde por nuestro bien.

Porque un espacio como el corredor verde, sin sombra, sin baños, sin fuentes, sin papeleras y sin infraestructuras puede provocar insolaciones. Y ese colorao que deja el sol sin ninguna protección, como todo el mundo sabe, altera el juicio. Provoca ese enrojecimiento característico de la piel. Y, en casos extremos, puede afectar a la capacidad de tomar decisiones justas y razonables.

Así que gracias, señor alcalde. No todos los días se encuentra uno con un gobierno tan preocupado por la salud pública.

Por cierto: La Fiesta de la República se celebrará finalmente el 18 de abril como estaba previsto. En el Círculo Pacense, a partir de las 12 del mediodía. Feliz Abril Republicano.