La estancia de Isabel de Portugal, un episodio clave para la historia de Badajoz

Después de 500 años, Badajoz es consciente y celebra su historia. En de las últimas semanas la ciudad ha recordado su pasado más ‘real’ con la conmemoración de la boda de Carlos I con Isabel de Portugal. Muchos desconocen la importancia de este tipo de eventos en la capital pacense, pero hay que reconocer que toda una corte se instalara durante siete días aquí supone mucho para el pasado histórico de la ciudad. La ubicación privilegiada de Badajoz, haciendo frontera con Portugal, ha favorecido que a lo largo de la historia haya tenido un papel destacado en diversos acontecimientos cruciales para España en su conjunto. En todos ellos, ha tenido un especial protagonismo el edificio más emblemático de la ciudad, la Catedral.

Isabel, hija de los reyes portugueses Manuel I el Afortunado y María de Aragón, es una mujer culta, piadosa y de belleza reconocida. Fue educada en la corte portuguesa para ser una reina ejemplar. El destino, los acuerdos matrimoniales entre su padre y después su hermano Juan III con Carlos I y, por supuesto, su empeño la llevó a ser emperatriz. Su sino cambia el 1 de noviembre de 1525 cuando se desposa con el gran Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso.

Los dos, primos hermanos por ser nietos de los Reyes Católicos, tras recibir las dispensas papales oportunas se desposan por poderes en el palacio de Almeirim, al norte de Lisboa. Después de unos días festivos por el enlace la, ya emperatriz Isabel de Portugal inicia su periplo con destino final Sevilla. Esta era la ciudad elegida en la que los novios fueran velados por Alonso de Fonseca, arzobispo de Toledo.

En el río Caya, frontera natural entre España y Portugal, Isabel es entregada por sus hermanos a la delegación española encabezada por el mencionado arzobispo de Toledo y don Fernando de Aragón, duque de Calabria.

Isabel se despide con tristeza de sus hermanos que se retiran a Elvas, pero consciente de que inicia una vida en una corte diferente en la que su esposo espera de ella que ejerza un papel importante. Badajoz es la primera localidad española que la acoge. La reciben las autoridades civiles en el recién construido puente de Palmas, atraviesa la Puerta Nueva para dirigirse a la Catedral. Todo está engalanado para el acontecimiento y recibe vítores de los pacenses que se enorgullecen de su presencia.

En la puerta principal de la Catedral de San Juan Bautista le espera el obispo de Palencia, don Pedro Gómez Sarmiento, que había sido obispo de Badajoz hasta meses antes. Isabel besa las reliquias de Santa Engracia y ora en la capilla mayor donde se canta un Te Deum en acción de gracia.

Siete días dura la estancia de Isabel de Portugal en la ciudad de Badajoz. Se realizan festejos, juegos y celebraciones varias en su honor esperando el aviso por parte de su esposo para retomar el viaje con el fin de encontrarse con él en Sevilla.

La ciudad de Badajoz, la gran desconocida donde parece que no sucede nada, sin embargo, ha sido protagonista de decisiones que pudieron cambiar la historia. Ciudad de acogida de personajes ilustres, artistas reconocidos y encuentro de novios ‘reales’.