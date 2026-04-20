La semana pasada se celebraron en muchos lugares de España, también en Badajoz gracias a la iniciativa 'Abril republicano', diversos actos en conmemoración del 14 de abril, fecha de proclamación de la Segunda República, allá por 1931, como consecuencia de la victoria de las fuerzas políticas republicanas en las elecciones municipales celebradas dos días antes. El paso de la monarquía a un nuevo orden democrático cristalizó durante aquella histórica jornada en el acto de colocar la bandera tricolor en numerosos ayuntamientos.

Me viene siempre a la memoria, cada 14 de abril, que una de las personas que se atrevieron a izar la bandera republicana en el Ayuntamiento de Segovia fue Antonio Machado. Nuestro mejor poeta simboliza como pocos las esperanzas y decepciones vividas en esos años, pues pasó de recibir con entusiasmo la llegada de la democracia a España y de celebrar los avances sociales de la República a morir en el exilio, enfermo y sepultado por la tristeza de abandonar su patria y perder por el camino a su madre. El de Segovia, donde Machado vivía entonces como profesor de francés, es el tipo de episodios memorables que recoge el primer libro que vamos a recomendar hoy desde el rincón de Tusitala: se titula precisamente '14 de abril', está escrito por el periodista Paco Cerdá, y ha recibido varios premios literarios por componer con maestría un mosaico conmovedor sobre lo que supuso aquel día en toda clase de personas, tanto protagonistas como anónimas.

Almudena Grandes, que dedicó toda una colección de novelas al sufrimiento de los republicanos durante la dictadura, explicaba que su interés por el tema surgió cuando a los doce años supo que su abuela había visto bailar desnuda a la célebre Josephine Baker. Escuchar en los grises años setenta que tu propia abuela había vivido su juventud con mucha mayor libertad que tú misma era incomprensible para Almudena Grandes, y consagró buena parte de su carrera literaria a indagar en esa paradoja.

Libertad tuvieron entonces las mujeres españolas para votar, pues gracias a la República el sufragio universal llegó a nuestro país antes incluso que a Francia, y también para ser elegidas: a explorar la biografía de nueve diputadas se dedica el libro 'Republicanas', publicado recientemente por el historiador Miguel Ángel Villena. Sólo estas nueve mujeres ocuparon escaño en las Cortes, pero representan a cuantas lucharon por la igualdad de derechos y por las clases desfavorecidas en un país dominado por las oligarquías, una Iglesia retrógrada y un Ejército reaccionario.

Una de ellas es Margarita Nelken, diputada por Badajoz, que cuenta con varias calles y un centro cultural en su honor en distintos municipios españoles, pero que perdió en 2009 la calle que llevaba su nombre en Badajoz; por decisión, otra paradoja, de un ayuntamiento democrático empeñado en despreciar y borrar sus propios antecedentes democráticos. En la misma ciudad, por cierto, que ensalza todavía en su callejero a los cuerpos militares golpistas que la invadieron, matando a tanta gente inocente.

Acerca de las matanzas cometidas por los enemigos de la legalidad republicana hay cuantiosa bibliografía, así como del esfuerzo que en la actualidad los descendientes de las víctimas dedican a recuperar sus restos y darles digna sepultura. Queremos destacar aquí dos obras de título similar: el cómic 'El abismo del olvido', de Paco Roca y Rodrigo Terrasa, y el ensayo 'Extremadura contra el olvido', de Ángel Olmedo y Chema Álvarez. En el primero nos encontramos con las historias reales de Leoncio Badía, un joven republicano obligado a trabajar de sepulturero en Valencia durante los fusilamientos masivos de la posguerra, de José Celda, uno de aquellos fusilados, y de su hija Pepica, que con 80 años atraviesa un desgarrador laberinto de odio y trabas burocráticas para lograr algo tan humano y elemental como localizar los restos mortales de su padre.

'El abismo del olvido” es una de las novelas gráficas más exitosas en España, con más de 50.000 ejemplares vendidos a los pocos meses de su publicación, lo cual da muestra del interés que continúa existiendo en la sociedad española porconocer el pasado y hablar de nuestras heridas colectivas, que siguen abiertas. Idéntica motivación persigue el libro 'Extremadura contra el olvido', que reúne una treintena de historias de memoria y resistencia protagonizadas por nuestros paisanos durante la guerra civil y la dictadura: maestras y maestros que dieron su vida por una educación libre, campesinos que se atrevieron a ocupar las tierras de los señoritos, además de las peripecias vitales de quienes tuvieron que echarse al monte o exiliarse para no acabar en una fosa común.

Hablando de republicanas, resulta obligado mencionar a nuestra querida Dulce Chacón, que retrató con genuino acierto en su novela 'Cielos de barro' la miseria del campo extremeño, pobreza secular que explica los anhelos de cambio que traía consigo la Segunda República. Posteriormente, en su obra más conocida, 'La voz dormida', la escritora de Zafra supo muy bien construir una novela emblemática, basada en testimonios reales, sobre el valor y la dignidad de tantas mujeres encarceladas por el franquismo y sometidas a un terrible régimen de opresión, castigo y muerte.

Un caso paradigmático de aquella represión tan exacerbada fue la pacense Matilde Landa, cuya biografía, escrita por el profesor de la Universitat de Valencia David Ginard, cuenta con gran rigor cómo fue perseguida y torturada por el clero, empeñado en obligarla a renunciar a sus principios para bautizarla a la fuerza, cosa que sólo consiguieron cuando Matilde yacía, agonizante, en el patio de la cárcel de Palma de Mallorca tras haber intentado suicidarse como resultado de la enorme presión a la que era sometida para que comulgara.

Pero volvamos por un momento al prometedor mes de abril, pues como dejó escrito Antonio Machado: "Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra República de la mano".Y si de florecer se trata, abril también nos regala el inminente aniversario de la Revolución de los Claveles, en la vecina República de Portugal. Aunque eso, como bien sabéis, es otra historia.