Siglas que en inglés Meeting, Music, Market nos dicen que Reunión, Música y Mercado son posibles en unas Jornadas Profesionales de la Música de Extremadura que hace diez años comenzaron en esta tierra nuestra tan acostumbrada a exportar talento y a no creer en sí misma lo suficiente.

Sí, en 2016 comenzó esta idea, crear unas jornadas en las que toda la gente dedicada a la música en todas sus facetas; creadoras y creadores, productores y productoras, cantantes de todo tipo, directoras y directores de teatros, de salas de conciertos, de festivales, se reunieran en torno a la producción musical.

El lugar elegido fue Villafranca de los Barros, localidad que con menos de trece mil habitantes ostenta el título Honorífico de 'Ciudad de la Música', otorgado por la Junta de Extremadura en 2002, ya que son seis los certámenes que se celebran durante todo el año. Como bien indica la web de su ayuntamiento, Certámenes de Cornetas y Tambores, Flamenco, Villa-Pop, Folklore, Corales y Música Clásica, con actividades paralelas que hicieron que fuese residencia los primeros años de la MUM, de 2016 al 2019. Fue el 2020, año de pandemia covid, en el que nos tocó quedarnos en casa y que se realizara online.

Pasado el miedo al virus, no sé si volvimos mejores personas, pero quisimos vivirlo todo con mucha más fuerza. MUM se traslada a Mérida y es ahí el momento en el que nos vamos a conocerla. Digo nos vamos porque recién nacido nuestro BADAFEST, Festival para grupos de música joven que organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, lo llevamos a conocer propuestas que ya tenían tradición en nuestra comunidad. Tengo que contar que desde el primer año nos acogieron con mucho cariño. Participantes de toda Extremadura, de otras comunidades, nos felicitaban por tener un concurso de bandas, de todo tipo de estilos musicales, en el que la juventud de su ciudad podía participar, era un sueño. Ahora, cumplidos cinco años en los que hemos crecido en participantes y en público, seguimos participando en la MUM.

Este año era su décimo aniversario y han incorporado una semana antes, la YOUTH MUM, convocando al joven talento emergente de nuestra comunidad, queriendo dar la importancia a los comienzos en los que muchos de los grupos se quedan, por falta de apoyos, y en los que todo lo que sirva para hacerles crecer para convertirse en grupos profesionales es fundamental.

Era miércoles 15 de abril, cuando con mi BADAFEST, esta vez en forma de totes, bolsitas de tela de toda la vida que llevaban nuestras madres para el pan y que ahora no hay evento importante en la que no te regalen una, nos apuntamos a ir en coche compartido. En esta época, hay que conservar el medio ambiente, y si tu amigo y productor musical Óscar Elías, Scarelly, que representa a Músicos en Movimiento, Ruralia Extremadura, te acepta en su comando de creadores de músicas, no puedes resistirte. Viaje mejor amenizado musicalmente he tenido pocos. Mis compañeros de viajes, Nacho Integral Bread y Modern Phase, estaban encantados de llevar una indie en el trayecto.

Nos esperaba una tarde con distintas músicas, en el Templo de Diana, que siempre pensé que estaba erigido en honor a la diosa de la caza, pero no, era para honrar al emperador Augusto y a la diosa Roma, deidad que representaba la ciudad capital del reino romano.

Ismael González pop aflamencadito. Meninos das Laranjas, proyecto en el que una de las voces más auténticas de Badajoz Mili Vizcaíno, rodeada de musicazos, recordaba un Brasil aterciopelado. Asteria Ensemble, seis mujeres que con música y danza nos trasportaron al Mediterráneo que une músicas y culturas. Recepción oficial y bienvenida en la que Chloé Bird, inundaba nuestro corazón con esa forma tan maravillosa de hacer música. Admire, llegada de Barcelona, cantaba y bailaba nuevos ritmos afrobeats. Qué maravilla un primer día lleno de mujeres en el escenario y participando, cada día más.

El jueves por la mañana, hubo tiempo para los pitchings, presentaciones de proyectos de toda índole musical y que deja cada año más alto el pabellón de la música extremeña. Por Diana Templo pasaba, como cada año, uno de los mejores programas de Radio 3, El Gran Quilombo. Su presentadora, Consol Sáenz, es ya una clásica MUM. Alexia, su chaqueta rosa y su flamenquito pop, nos llevaba a una tarde en la que nos entrevistaban en la cocinita de Mondo Sonoro, revista especializada en música que cada año realiza un set de entrevistas, por el que pasan grupos que darán mucho que hablar. Hace dos años fueron los Sanguijuelas del Guadiana los que pasaron por los micros de Arturo García, Azahara y Antonio Lázaro Luengo.

El líder de esta banda es Arturo García, por amor a Badajoz, ciudad en la que creció, compartimos el instituto Zurbarán y conciertos juveniles, quiso que nuestro BADAFEST, y algunos de los grupos seleccionados en ediciones varias, pasasen por sus platós musicales y compartieran los ingredientes que hacen que sus platós sean únicos. KMKR, Black Suited Ladies, María Morenas y Estanco 72, dejaron bien alto el panorama pacense musical ... Gracias por dejarme un ratito el micro.

Maravillosa, como siempre, Esther Merino, una de las voces flamencas más famosas que tenemos en Extremadura, pero que es un amor de mujer y que no hay lugar por el que pase en el que no contagie amor y pasión. Y si además lo hace en la Terraza del Centro Cultural Alcazaba, descubres una Emérita Augusta desde una panorámica increíble.

Djariabi se conocieron en la Alcazaba de Badajoz, en la que se juntaron Senegal, Cáceres y Bélgica para formar un grupo que hizo bailar a toda la gente de su concierto. Gilipojazz, jazz punk, Progresan Adecuadamente, como su disco. Carmencita Calavera que desde Granada mezclan punk, rock e influencias españolas como la copla. Juventude nos sedujeron desde antes de su concierto, ya que compartieron set Mondo Sonoro y lo mismo tocan indie, pop setentero que se marcan una sevillana bajo el sol de la tarde emeritense.

El viernes, muchas más propuestas. Cardamon Trío, Siria e Irán con sus árabes sonidos. Después, caí rendida con 'La Petite Mort', que como indica su nombre, son un orgasmo musical. ¡Viva Cáceres!. Tamara Agudo, con una experiencia profesional que va desde los musicales al flamenco, se convirtió en Mujer Pájaro y deleitó con su buen hacer musical. Desde Oporto, Balklavalhau, nos llevaron a Turquía, a los Balcanes… Musgö fue arpa musical granadina cerrando el Templo de Diana hasta el año que viene. Acabar con Balarrasa y su personaje político, creado para la ocasión, peluquín incluido, en el que nos dio la chapa, y nunca mejor dicho triunfó ante una audiencia que llenaba la plaza de España.

Dijimos adiós musical a la MUM con flamenco y rock psicodélico con Canestéreo.

Gracias a la MUM por acogernos, a la asociación que lo organiza de una forma tan maravillosa, AGCEX, Asociación de Gestores Culturales de Extremadura, a la que este año, tuve el honor de entregar el premio a mejor evento musical del año en los Premios de la Música Extremeña, Enhorabuena.

¡Larga vida a la MUM y la MÚSICA!