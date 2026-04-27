La felicidad empieza en el intestino

El cerebro y nuestro segundo cerebro (intestino) están estrechamente relacionados a través de muchos bichitos (microbiota) que viven en nuestro intestino. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Una de cada cuatro personas se enfrentará a problemas de salud mental. La prevalencia global de los trastornos mentales aumentó un 50% entre 1990 y 2025. Es decir, la proporción total de personas (casos nuevos y antiguos) que sufren una enfermedad, en este caso trastornos mentales durante un periodo determinado, nos ha llevado a un aumento de cifras entre la población muy considerables.

En foros científicos se habla de la conexión bidireccional intestino-cerebro. Para nosotros ciudadanos de a pie y para entendernos, al intestino lo llamaremos segundo cerebro. El eje intestino–cerebro conecta el tracto gastrointestinal con el sistema nervioso central a través de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Un conjunto de billones de microorganismos (bacterias, virus, hongos)que viven en nuestro cuerpo sobre todo en el intestino y que son esenciales para nuestra salud, porque nos ayudan a digerir alimentos, sintetizar vitaminas, fortalecer el sistema inmunitario, entre otros. O sea que el cerebro y nuestro segundo cerebro (intestino) están estrechamente relacionados a través de muchos bichitos (microbiota) que viven en nuestro intestino.

Se sabe que el 95% de la serotonina (hormona de la felicidad) se encuentra en el intestino, por eso se le llama segundo cerebro.

Cuidar nuestra alimentación, hacer deporte, bajar el ritmo de vida reduciendo el estrés y buscando una buena rutina del sueño serían los pilares fundamentales para mantener una microbiota sana. La alimentación es fundamental, por eso debemos mantener esa rutina desayuno/comida/cena guardando sus intervalos de horas. Recordaros que en cada comida es fundamental meter proteínas tanto en el desayuno, comida, cena, así como verduras y por qué no hidratos de carbono sobre todo en la comida principal, teniendo en cuenta que empezar por las verduras (fibra) y las proteínas para por último seguir con los hidratos de carbono (arroz, patatas, pasta) sería muy saludable, pues así evitaríamos esos picos de glucosa (azúcar) si queremos que nuestras células no envejezcan prematuramente, así como nuestros órganos y, en general, nuestro organismo.

Si queremos una microbiota sana debemos olvidarnos de los alimentos ultraprocesados, bebidas energéticas, refrescos, zumos envasados, alcohol, edulcorantes y todos esos azúcares añadidos ocultos que están en todos los alimentos ultraprocesados y alimentos aparentemente sanos, como los yogures con sabores y trocitos de fruta. Los yogures son saludables siempre y cuando tomemos los naturales enteros. Ni siquiera los desnatados que también los vamos a desterrar. En los yogures hay unos bichitos (lactobacillus y bifidobacterium) que son muy beneficiosos para mantener sana la microbiota.

"La toma de probióticos debe ser personalizada. Por eso es bueno consultar cada caso a los profesionales de la salud"

Muchas personas se lanzan a comprar tanto prebióticos como probióticos porque quieren mantener una microbiota sana, sin saber si lo que compran es lo que ellos necesitan y si realmente son efectivos, por ello es fundamental el consejo de un profesional de la salud. El probiótico debe contener cepas bacterianas específicas identificadas (género, especie y código alfanumérico), garantizar una alta cantidad de unidades formadoras de colonias (UFC) idealmente mas de 1.000 millones (1x10 elevado a 9) y demostrar capacidad para sobrevivir al ácido estomacal y colonizar el intestino, todo esto se traduce en aumento de costes.

Por lo tanto, desconfiad de productos baratos. Seguramente los ácidos del estómago los destruirán y no llegarán a su lugar de acción que normalmente es la primera porción del intestino delgado. Un buen probiótico está acompañado de prebiótico (fibra) que se va a encargar de nutrir a las bacterias (probióticos) y facilitar su colonización en el intestino.

Recientemente, se ha presentado un estudio sobre el Lactobacillus salivarius. Esta bacteria sería la guardiana de la serotonina (hormona de la felicidad), evitando su degradación y conservándola, pues evitaría varios procesos inflamatorios que conducen a la producción de otras sustancias citoquinas proinflamatorias. Personas sometidas a estados de estrés continuado deberían tenerla en cuenta, ya que evitaría la liberación de estas citoquinas inflamatorias que llevarían al organismo a una inflamación crónica de bajo grado, que es el origen de múltiples enfermedades como cáncer, diabetes, obesidad, envejecimiento prematuro. Además, esta cepa ayuda a que el triptófano (precursor de la serotonina) de alguna manera se conserve pudiendo transformarse en serotonina, ayudando a concentraciones óptimas y no se produzcan estados depresivos.

La toma de probióticos debe ser personalizada. Por eso es bueno consultar cada caso a los profesionales de la salud. Debemos tener conciencia que tomar antibióticos de forma incorrecta, es decir, tomándolos cuando no son necesarios, nos hace un flaco favor, porque desequilibra la microbiota y destruye muchas bacterias buenas. A partir de ahora vamos a cuidar de nuestro intestino como si fuera nuestro jardín, lo abonaremos con buenos alimentos y lo regaremos con agua de la mejor calidad. ¡Cuidemos de nuestro segundo cerebro!