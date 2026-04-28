¿Por qué lleva la Virgen de Bótoa una pamela?

Era una duda que tenían muchos de sus devotos, incluida su hermandad. Vamos a hacer primero una reseña sobre su historia. La «Ilustre y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de Bótoa», que ese era su título en 1779, cuando era mayordomo de ella don Francisco Javier Cabrera, presbítero, canónigo y deán de la catedral, fue fundada el 7 de mayo de 1567. Su nombre procede de un poblado romano llamado entonces Budua, después Bótova. La anterior imagen de la Virgen de Bótoa llevaba un Niño Jesús en los brazos. El dato ya era conocido, pero no deja de ser curioso. Antonio Sánchez Jaramillo, por la gran devoción que le tenía le hacía varias donaciones en 1622: «dos coronas imperiales de plata doradas y esmaltadas, una para la dicha santa imagen y la otra para el Niño Jesús. Que todas las dichas piezas son nuevas y de plata y oro, y me costaron 6.000 reales en la ciudad de Sevilla, a donde las compré este presente año».

Debido a las guerras con Portugal desde 1640, la imagen se encontraba en Badajoz. Una vez acabada la guerra, se trasladó a su ermita el 14 de octubre de 1668: «habiendo tenido noticia esta ciudad por los señores deán y cabildo de la Santa Iglesia [Catedral] de esta ciudad que hoy, a las tres de la tarde, se había de llevar en procesión la imagen de Nuestra Señora de Bótova a su ermita que, desde la guerra con Portugal, se había traído la imagen, a donde había estado de más de 28 años a esta parte. Esta ciudad se juntó en la plaza [Alta] de esta ciudad y fue a la Iglesia Catedral, a donde estaban las religiones, cofradías y hermandades. Y habiéndose cantado las vísperas, salió en procesión con la clerecía, religiones y hermandades y el cabildo eclesiástico, y después el cabildo [municipal] de esta ciudad con sus maceros, escribanos y capellán, hasta la puerta del puente, llevando las varas del palio de la Virgen los labradores. Y habiéndose cantado a la Virgen algunos salmos, se encaminó por el puente adelante». En 1801, tras entrar de nuevo en guerra con Portugal, se acuerda traerla y se suspendía la fiesta de este año que se le hacía el último domingo de Pascua de Resurrección. Se comenta que había continuos robos entre las dos naciones y se evitaría «alguna invasión o insulto». En aquella época era una zona muy solitaria y los ladrones, que podían ser también españoles, «que andan vagando sin domicilio fijo», podían profanar la ermita.

Como piezas de plata de valor que posee la imagen, podemos destacar la media luna que es colocada a sus pies. Descubrí que fue realizada en 1872 por el taller de Platería Espuñes de Madrid. Esta media luna es seguramente la que encargaría la familia del presbítero Tomás de Solís Ardila en el testamento que hicieron en 1797: «A Nuestra Señora de Bótoa le mandamos una salvilla [=bandeja] de plata de dos que tenemos, la mayor, para que se le haga por su hermandad una luna, para mayor adorno de la Señora, y no lo puedan invertir en otra cosa».

Con zafiros y otras piedras preciosas

También podemos destacar su corona. Descubrí que fue elaborada por la Real Fábrica de Platería Martínez de Madrid. Debió de realizarse sobre 1868 y la ráfaga fue sustituida por otra calada sobre 1940, año en que fue restaurada y se le añadieron más de cuarenta zafiros y otras piedras preciosas.

La ermita se amplió entre 1886 y 1900. Se alargó cinco metros, haciendo un coro alto y un soportal. El arquitecto fue Tomás Brioso Mapelli, quien había realizado el plano, por el que se le pagaron 250 pesetas. La obra la haría el albañil Juan Bravo por 9.839 pesetas.

Otro dato curioso, creo que desconocido, es que en la romería de 1901 comenzó a procesionar la imagen de san Fernando, que es la que hoy vemos en un rincón del lado derecho del altar mayor. Donada en el año 1900, se trata de una obra del taller del escultor pacense Francisco Ruiz Amador, muy retocada. En la romería de 1926 dejó de procesionar «a causa de los abusivos excesos, acordara la hermandad suprimir el paso de san Fernando en la procesión, y de no tomar las autoridades las medidas oportunas, sabe Dios a qué extremo de irrespetuosidad pudieran llegar las cosas».

En 1901 la Virgen estrenaba unas nuevas andas donadas por Leopolda Pérez de Albarrán. En la romería de 1908 estrenaba un manto de tisú, donado por el propietario de Las Tres Campanas, Luis Ramallo Figueredo.También un estandarte regalado por la familia de Lisardo Sánchez, cuya pintura era obra de una de sus hijas.

"En 1958, cuando se cambió la fecha de la romería por la coincidencia de un partido del Club Deportivo Badajoz con el Alicante C. F"

Un hecho insólito ocurrió en 1958, cuando se cambió la fecha de la romería por la coincidencia de un partido del Club Deportivo Badajoz con el Alicante C. F. Considerando el grave trastorno para los aficionados al fútbol, que tampoco querían perderse la tradicional romería, se decide por unanimidad aplazarla para el primero de mayo.

La Virgen de Bótoa fue restaurada por Isaac Navarrete entre 2011 y 2012, sacando a la luz su policromía original. También se encontró un documento dentro de su cuerpo en el que figura el nombre del escultor: «En el año de 1713, por setiembre, me hiço Miguel Sánchez Taramas, rueguen a Dios por las ánimas y por la suya. Es Nuestra Señora de la Encarnación de Botoba». Por eso esta nueva imagen se hizo sin el Niño Jesús, al ser la Encarnación su verdadera advocación. A la vuelta de ese documento aparece escrito lo siguiente: «Señor don Agustín, dióme don Juan Roque papel para cobrar el dinero de san Nicolás del mayordomo de las Ánimas, el cual dice no le tiene pronto, y teniendo ajustado un poco de trigo, a 23 reales la fanega, necesito que vuestra merced me favorezca con 200 reales, para ahora, para esta compra y puede este servir de resguardo para nuestra cuenta. Quedo a servicio de vuestra merced, cuya vida guarde Dios muchos años, etc.= de esta su casa, y setiembre, 12 de 1713. Besa la mano de vuestra merced, su mayor servidor. Miguel Sánchez Taramas». Debe de tratarse del pago de parte del importe de la madera de la talla de la Virgen, de candelero, que debió de sufragarse con dinero que se sacaba de las celebraciones a san Nicolás de Tolentino, cuya cofradía, también llamada de las Ánimas, tenía su capilla en la iglesia de San Agustín. En la espalda de la imagen figura un texto: «La ymagen primitiba de Nuestra Señora de Botoba, la q[ue] se hizo por [h]aberla menoscabado el tiempo s[e] incluien debaxo d[e] una efigie en el pecho de esta que se hizo año de 1713».

Tres imágenes

Da a entender que hubo tres imágenes: la primitiva del siglo XVI, otra posterior, y la actual, que data de 1713. Dentro del hueco de su espalda solo se encontró la cabeza de la talla anterior, muy deteriorada. Miguel Sánchez Taramas y Bueno, o Miguel Taramas, a secas, era maestro escultor e ingeniero militar. Nació en 1668 en San Vicente de Alcántara y se trasladó a Badajoz, donde tenía su domicilio en la calle Santa Lucía, pero probablemente tuvo su taller en la calle Abril. Tras pasar por Cádiz, falleció en Ceuta en 1734. Diego Suárez de Figueroa lo citaba en su obra 'Historia de la ciudad de Badajoz': «Don Miguel Taramas es digno de memoria por lo ingenioso y hábil en maniobras. Es primorosísimo en la escultura; muy diestro en todo género de relojes, en el dibujo y letras, y sabio en las matemáticas. Hoy es ingeniero de los ejércitos de su majestad».

Estando la Virgen en la iglesia de Santa Ana en 1861, el historiador Mariano Nougués Secall quiso abrir la espalda para comprobar si existían estas dos imágenes en su interior. Pero no se realizó porque la tapa no tenía bisagras, por no estar presente el hermano mayor y porque le preguntó a la camarera Joaquina Monsalve si había notado, cuando se inclinaba la Virgen, algún ruido que hiciese presumir que había algún objeto dentro, pero lo negó.También por haber oído que en tiempos se abrió y se sacaron las imágenes. Tenía curiosidad porque la figura que aparece en las bellotas de algunas encinas cercanas a la ermita no guardaba semejanza con la actual, quería saber si la tenía con la antigua.

Llegamos al tema principal del artículo. ¿Por qué usa una pamela habitualmente? Pues simplemente porque fue una donación que le hizo doña Josefa Pizarro Sainz, hermana de la condesa de la Torre del Fresno, que le donó un ‘sombrero de pastora’ que estrenó el 27 de mayo de 1896. Se citaba «que es idéntico al de la Pastora de Capuchinos que se venera en Sevilla, por cuya imagen tienen gran predilección los andaluces». De ahí viene la tradición, pues siempre llevó corona.

Para finalizar, creo que la Virgen de Bótoa debería ser coronada canónicamente. Sé que es una cofradía muy humilde, pero requisitos no le faltan: es patrona, tiene siglos de historia, devoción, tradición, más de cincuenta años de la imagen, con autor conocido y extremeño. No se necesitaría adquirir una corona nueva, pues tiene dos, una suya y otra donada. Solo habría que dorarla y enriquecerla con joyas que ya posee o por donaciones.

En el recorrido, que podría partir desde la parroquia de San Fernando pasando por el puente y puerta de Palmas, podría usar las nuevas andas de plata de la Soledad, como ya hizo en 2023, pues las suyas necesitan una restauración costosa.

La idea de la coronación canónica no es nueva, pues ya se planteó en 1967, justo cuando se cumplían los 400 años de la fundación de la hermandad. El entonces hermano mayor, Ricardo Carapeto, lo dio a conocer por sugerencia de algunos sacerdotes asistentes el día de su romería. Durante la comida de hermandad firmaron el documento que serviría como inicio del expediente ante el obispado.