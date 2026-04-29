Carmen Cienfuegos, la capitana del Dream Team femenino de la accesibilidad

Dicen los que han logrado algo meritorio que sólo cuando haces la travesía del desierto puedes llegar a conseguir algo grande, vinculando sufrimiento con éxito. Y esta máxima, que sirve para muchas cuestiones de trascendencia, en el ámbito de la accesibilidad es una regla de oro. Y en esas estábamos allá por el año 1995 con nuestros mensajes y propuestas, predicando en un auténtico desierto, inhóspito y ausente de normas y control, una jungla en la que campaban a sus anchas los que consideraban que la accesibilidad era algo residual, alejados de las realidades ciudadanas, cómodos en su incumplimiento y crueles en sus disertaciones. Pero nosotros a lo nuestro, a piñón fijo, cansinos y constantes.

Y en una de esas reuniones nos encontramos frente a frente con Carmen Cienfuegos, en su despacho del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, y nos quedamos perplejos mi compañero José Rabanal y yo. Hablaba nuestro lenguaje, insistía en la importancia del control de la accesibilidad previo a la concesión de las licencias, en una responsabilidad que acababa de asumir, la de jefa de visados, abriéndonos las puertas del COADE y con ella de profesionales claves que tuvieron un impacto decisivo.

Y la travesía dio paso al oasis conociendo a profesionales que estaban situadas en lugares estratégicos de empresas e instituciones públicas, algunas con otras profesiones, pero unidas por la empatía y la determinación de que solo garantizando derechos se avanza. María Teresa Paco, Ángela Robles, Cristina Herrera, Manuela Rojas, Esther Gamero, todas ellas nos llevaron en volandas con la accesibilidad como prioridad, organizando juntos eventos, jornadas, encuentros, debates, proyectos…

Y tras ellas llegaron los hombres, Juan María Vázquez, Jose Ramón Suárez, José Antonio Monago, José Luis Quintana, Alejandro Ramírez, Miguel Bonilla, Enrique López… Y el resto ya es de sobra conocido: la legislación, las inversiones, los medios informativos, la aceptación de propuestas, las comisiones, el apoyo de las empresas, el respaldo de los ayuntamientos, el asesoramiento técnico. Ahora, el que predica en el desierto es quien rechaza la accesibilidad, demostrando que está a espaldas de la realidad y de sus propias circunstancias.

Pero, insistir que, quien primero lo tuvo muy claro y se volcó con nosotros de forma incondicional, por ser culta, discreta y noble, fue la que sin duda demostró en toda su trayectoria que la arquitectura tiene un fin social. Sirva esta humilde carta como homenaje a Carmen Cienfuegos, en reconocimiento a una profesional que ya no está entre nosotros, y que fue una auténtica humanista.