Flores de mayo

Mayo fue Maia, Maya, en la cultura del Imperio Romano. Ella era la diosa de la primavera, de la naturaleza que florece en los campos de esta Extrema y Dura nuestra, de la fertilidad sin la que no tendríamos nuestras plantas, los frutos que nos hacen granja de un continente que a veces parece nadar hacia la deriva, 'Balsa de piedra' de Saramago.

Saramago hizo el trayecto contrario al Guadiana. Nació en Portugal para morir en la España insular. Muy poético, pero tan cierto como su 'Ensayo sobre la ceguera' y tan actual como la que tienen algunos poderosos y que exhiben sin ningún pudor. Terrible que no sean capaces de ver las hermosas primaveras que cada año brotan en este mundo que habitamos y tan mal a veces tratamos.

Mayo comienza con M de Madre, Mamá, Mami, Madraza, Madrecita querida, Madrinitas.

Mayo es mes de romerías, mires por donde mires, romerías. En tu pueblo, si no tienes pueblo alguno te habrá adoptado de tanto ir a sus festivales, a sus verbenas, a sus procesiones de Cristos que tienen falda. En todas partes hay una buena romería. Sus parcelas para cada grupo, las barras la noche antes, los trajes de romera, sus charangas y casetas de turrones varios. No eres de Badajoz si no has ido de chica, de joven, el primer domingo de cada mayo a Bótoa.

A Bótoa porque sí, que sí, que sí.

A Bótoa por qué no, que no, que no.

La bata me la pongo yo,

porque me sale del moño (puedes cambiar la m por la c, pero yo soy una chica muy educada)

poniéndome la bata

verás que guapa me pongo.

Puede que haya otras versiones, pero la de Martínez Familia, es esta. Gracias Tita Lola, por enviarme el audio completo. Lo que daría por haberla visto en la puerta de la podóloga cantando la canción. Fantasía total. Esa cancioncita la repetíamos yendo a Bótoa. Algunas veces andando con la pandilla. Mi ilusión era haberla hecho rollo 'La Casa de la Pradera' en carromato, pero de peques, de ocho en ocho en cada coche. Los que cabíamos, que por aquel entonces la educación vial no existía, y los seiscientos y ochocientos cincuenta eran joyas y había que aprovecharlos. El azul de tito Andrés nos llevaba a todas partes. Se hizo mítico cuando nos llevaba al curso de natación que Amigos del Guadiana organizó en la playa del Río, ahora, Margen Derecha hecha parque por el que paseamos nuestras tristezas y pancitas que deben bajar de peso…sin ozempic.

El día antes las madres y las titas preparaban la comida. Filetes empanados, tortillas de patatas, huevos cocidos, ensaladilla rusa, como platos principales, venían ya de casa. En el campo sardinas se mezclaban con pancetas y cerditos variados en pinchitos y chuletas. Entonces ni vegetarianos ni veganas. Eso llegaría mucho después, volviendo locas a las madres, a las suegras, a los padres que cocinan, cuando viene por primera vez la novia o el novio de sus criaturas a casa y hacen un test de intolerancias y creencias para saber qué cocinar y de qué hablar con su futura, o no, familia.

Las neveras azules y blancas, hielo de barra, con los quintos de cerveza y bota de vino para mayores. Refrescos para la gente pequeña. Como era fiesta nos dejaban beber cocacola verdadera, con de todo, y merendar nocilla. De modo que de azúcar íbamos bien. Tanto que no parábamos de jugar hasta que anochecía. Por la mañana íbamos detrás de la procesión de la Virgen, con la falda apropiada, las cintas de las banderas de Extremadura y de España en la muñeca. Pañuelo al cuello y sin dudar, la pamela en la cabeza. Sin ese atuendo no había romería que valiese la pena. Antes que adorásemos los cristianos en ese lugar ya lo hacían los romanos.

Muy propio de la religión católica aprovechar las festividades existentes…y a la gente de todos los siglos nos ha encantado la diversión. De modo que Bótoa pasó de deidad a Virgen de pastorcitos. No puedo olvidar que como las vírgenes son mujeres y madres, saben muchísimo de compartir, por lo que comparte con la Soledad, ser patrona de Badajoz, y eso las hace únicas. Bueno, que buscando información Zaragoza, Lorca y Murcia también tienen dos patronas madres.

El atuendo extremeño ahora se está poniendo de moda. Somos tendencia. Pañuelos de sandía, de colores, refajos y faldas variadas con todo el arte de nuestra tierra. Gracias a los Sancha que nos dan lecciones de estilo desde sus redes y su tienda.

Mayo también son Cruces. En el Badajoz de los años cincuenta se hacían en todas las casas, en los barrios. Desaparecieron, pero como nuestro río han vuelto con fuerza y se pueden ver en varias iglesias y barrios. Este año, Cruces de Mayo. Tradición y Devoción en nuestro san Andrés. Van a amenizarnos con músicas y actividades, organizadas por la Delegación de Mayores del ayuntamiento, por si queréis daros una vueltecita. Del Muxu a san Judas pasando por el escenario que ya está instalado. Todos los miércoles de mayo a las ocho de la tarde nos vemos, si queréis. Que mayores seremos y nos los pasaremos bomba. Eso seguro.

Mayo también es primavera. Mes adorado por poetas que no son malditos, a esos les gustan más las noches parisinas en las que dejarse seducir por mujeres que les parten el corazón y toman absenta como brebaje espiritual.

Las flores llegaban a mi cole, Lope de Vega, en mayo. Lazo azul cielo de raso sobre el jersey azul marino del uniforme, en el que la Virgen María plateada, debía acompañarnos todo el mes. El trece de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova da Iria. Imaginad el coro de todas las alumnas, en aquella época sólo éramos niñas, cantando en la capilla-comedor, tan fuerte, que se nos oía hasta en San Juan. Yo, cantar poco, porque lo mío era recitar poemas, y lo hacía con mucho amor, ese que ahora no profeso, pero del que no me arrepiento.

Constate todo el mundo que cada vez que alguien da "Gracias a dios", yo siempre recuerdo a su madre, que sin ella no hubiera existido. Doy fe.

Como hoy me ha dado por las canciones os dejo otro trocito para que la cantéis y sonriáis una mijita, que el jueves pasado os saqué la lagrimita.

Flores, flores, queremos flores, flores…