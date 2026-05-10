Ningún madridista pegó a otro

El Real Madrid es el tercer equipo madrileño en proyección continental, por detrás del Atlético y sobre todo del Rayo Vallecano. La situación blanca es tan peliaguda que una inocua pelea de vestuario se ha elevado a melodrama global, una repercusión que nunca habría alcanzado de encontrarse clasificado el club para la final de la Champions.

Aun así, Valverde y Tchouaméni pusieron el listón muy alto, y todo partido que no se salde a golpes entre los madridistas pecará de deficiente. Si los gladiadores del circo blanco hubieran afrontado a los rivales con la energía que despliegan para batirse entre ellos, algún título habría caído esta temporada. De hecho, el Valverde-Tchouaméni fue más apasionante que el Barça-Madrid decidido de antemano, y que puede resumirse en que ningún madridista le pegó a otro.

La animadversión entre los merengues es tan radical que, cuando Gavi comete una falta sobre Bellingham, se podría denunciar al azulgrana por intrusismo. El clásico volvió a demostrar que el Madrid no se esfuerza demasiado, pero además cuenta en su plantilla con el absentista laboral más caro del país, un tal Mbappé.

Si ganar treinta millones de euros al año no es suficiente para acudir al lugar de trabajo, entonces España padece un problema muy grave de desafección laboral. Se alegará que Mbappé se reserva para el Mundial de Trump, pero entonces su actividad en el club que le paga no le sirve ni de entrenamiento. No jugar con el Madrid es la opción ideal del delantero, para estar en forma cuando tenga que darlo todo con Francia. Ni siquiera consta que se haya molestado en pegarle a alguien en el vestuario.

Así funciona el equipo de uno de los mayores empresarios de España, que se considera a sí mismo el primero sin ninguno cerca ¿Y el partido? El Barça se aplicó la máxima de Napoleón, "nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error". Los azulgrana ganaron la Liga antes de empezarla, aunque se estrellan en Europa contra sus limitaciones. No es un equipo campeón, gana por falta de competencia, pero al menos sus jugadores van a trabajar.