Califas (XXXII)

Lo dicho. Cuando Juan de Gorze y su corto séquito llegaron a Córdoba, y después de que un altísimo cargo de la corte los cumplimentase y diese la bienvenida, se les asignó una residencia. Como es lógico, la descripción transmitida por la crónica latina no es muy explícita, aunque, si se lee con una cierta perspectiva, no deja de ofrecer informaciones interesantes. Era habitual que en Constantinopla los embajadores fueran hospedados con unas comodidades ajustadas a su rango o, mejor dicho, cuanto más interés poseía la corte imperial en ellos, más lujosa era la posada. Un modo de agradar, pero, también y sobre todo, de impresionar. En este caso, como detalle de especial relevancia, se procuró que estuvieran próximos a una iglesia, para que el fraile y sus compañeros, cristianos todos o en su mayoría, pudieran cumplir con sus devociones. Antes se le había permitido el uso del correo oficial, desde el momento de presentarse al alcaide de la primera plaza andalusí. No era una cortesía menuda, visto desde el siglo X. Y, como detalle final de esa bienvenida protocolaria, se le asignó una escolta honorífica. No era sólo para protegerlos. Se trataba, ante todo, de vigilarlos.

De todo esto puede deducirse, ejemplo bizantino mediante, que el alojamiento o estaba extramuros o en algún lugar muy recóndito del área amurallada. Sumado el hecho de la proximidad a una iglesia, es prácticamente una certeza. No había templos cristianos en las áreas internas de las ciudades islámicas medievales. Difícil resulta situar sobre un plano actual la hipotética ubicación del sitio descrito. Si me apuran, yo diría que Juan fue alojado en una residencia cercana a la iglesia de San Acisclo -se habla de San Martín-, quizás emplazada en el área actual de Cercadilla -donde la estación de ferrocarril-. Seguro que a ustedes le suena, por el escándalo de su destrucción con el AVE. La barbarie no tiene color.

Los califas cordobeses, y quizás los emires desde Abd al-Rahman II (principios del IX) adoptaron la costumbre de recibir bien a los embajadores, sin dejar de precaverse contra el espionaje o la injerencia. Estoy convencido de que Juan siempre residió fuera del casco cordobés, aunque se le cambiara de sitio.