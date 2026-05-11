Es más urgente que nunca pararse a pensar qué nos guía como sociedad. Palabras y hechos que no están de moda pero que no han perdido su inmenso valor: sacrificio, altruismo, abnegación -renuncia voluntaria y desinteresada a los propios deseos, intereses o pasiones, a menudo sacrificando el bienestar personal a favor de otros o por una idea (IA). Valores esenciales al margen de la época en que vivamos.

Cada vez somos mas longevos y nuestra capacidad de análisis es infinitamente mayor. Por eso es necesario centrar la atención en aquello que quieres que te defina. Cada uno debe tomar el mando de lo que está en su mano, a su alcance. Quizás en gestos pequeños, como cuando Juan Ramón Jiménez en su célebre obra 'Platero y yo' en su capítulo 50 el escritor elogia la pureza, belleza, y resistencia de una pequeña flor silvestre que crece en el camino, a pesar del paso de animales y personas: "esa flor de belleza inmaculada y de delicada fragilidad permanece firme en medio de la adversidad o del caos del camino sin contaminarse de impureza", dice el texto literalmente. De cuántas pequeñas flores estamos rodeados. ¿Cuántas pequeñas flores adornan nuestras vidas de forma sencilla, sin fotos, sin venderse proporcionándonos apoyo y equilibrio mental, sencillamente estando en nuestra vida diaria? Cómo les contamos a nuestros jóvenes de ahora que todo lo inmediato es efímero, que las redes sociales no son la realidad dela vida?, que no vale todo, que la educación, las formas, el saber estar y los valores de antaño como el compromiso, honestidad, vocación de servicio, etcétera, son valores que no están de moda, pero que están ahí y que eso marca la diferencia.

La ciencia del envejecimiento ha avanzado mucho, pero todavía no existe una pastilla sustitutoria para dormir bien, moverse, comer sano y gestionar el estrés. Los pilares básicos de la longevidad son: fuerza muscular y cardio, sueño optimizado, nutrición y salud mental.

Los principales síndromes de la era digital, eso de estar conectados a todas horas, nos llevan a estados que se denominan nomofobia, miedo irracional a estar sin el teléfono móvil o sin conexión, otras conductas de alteración de la percepción del propio cuerpo debido al uso de filtros y la exposición a estándares irreales, ciberestrés, necesidad de responder mensajes inmediatamente o tensión por sobrecarga de información. ¿Cómo vamos a estar sanos mentalmente si la sobrecarga de información, manipulación de información nos ataca por todas partes? ¿Cómo distinguir lo real de lo artificial si ya todo parece real?

Crisis, tenemos una sociedad en estado de crisis, no solo económica sino crisis mental. Necesidad de querer entenderlo todo a golpe de inteligencia artificial, como si fuese la fuente eterna de la sabiduría. Todo esto es agotador. Es alucinante cómo una persona por haber leído cuatro cosas en Internet es capaz de desafiar al catedrático experto en dicha materia. En cuestión de salud ya ni te cuento, todo el mundo sabe de todo. Mucha información pero poca, poca formación, resultado final: gazpacho mental.

Si me preguntáis por el tema de los medicamentos pinchados para perder peso, os diré que no soy nada partidaria, salvo en casos donde el paciente y su médico lo decidan. Manda la relación riesgo-beneficio y con esto está todo dicho. A buen entendedor pocas palabras bastan.

Debería hacerse una campaña de lo serio que es todo esto, como debe ir acompañado de educación para la salud tanto de alimentación como de la rutina de vida, porque es que lo que está sucediendo es muy grave, veremos dentro de pocos años sus consecuencias, una vez más prima lo efímero, los resultados rápidos. Por ello es muy importante consultarlo con profesionales de la salud. Sí, existe efecto rebote, al dejar de inyectarlo las consecuencias psicológicas pueden llevar al paciente a un bucle difícil de salir con los arrastres psicológicos que todo ello conlleva.

Cuando adelgazas mucho de golpe pierdes tejido de sostén (donde está la grasa), lo que provoca un descenso del resto de la piel. Esto da como efecto el cuello de pavo, cuyos tratamientos en general no son eficaces, salvo algún tipo de radiofrecuencia monopolar, o técnicas de ultrasonido focalizado. Dado el uso masivo que se está haciendo de los fármacos adelgazantes, no parece raro que estirar la zona de la papada y el cuello sea una de las consultas que más reciben los médicos estéticos.

Decían que después de la pandemia todos seriamos mejores personas. Lo cierto es que las personas están en modo defensa, un tanto más irascibles. Es más, parece que se han vuelto mas estáticas, el miedo les invade. Por salud mental tenemos que salir de nosotros mismos, seguir aprendiendo y desarrollándonos. Expandir tu zona de confort, descubrir cosas nuevas, porque la vida pasa a una velocidad alarmante. Cada día, cada segundo cuenta, por ello no abandones los buenos modales, aunque trates con pocas personas al día. Disfruta y haz que la vida de todos sea mucho más agradable.