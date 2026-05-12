¿Por qué hay tres imágenes de San Isidro Labrador?

Antes de fundarse su hermandad, se hizo un encargo de una imagen de san Isidro por la Hermandad de Nuestra Señora de Bótoa. Su junta de gobierno se había reunido con las entidades agrarias de la capital para tratar sobre la adquisición de una "valiosa y artística imagen del patrón de los labradores". Sería costeada por los labradores y se realizaría una romería todos los años en la ermita de Bótoa, donde quedaría depositada la imagen. Los gastos de la romería los costearían las entidades agrarias y labradores. El contrato de la talla se firmó en Madrid el 18 de septiembre de 1942 por el hermano mayor, Ricardo Carapeto Burgos, y el escultor emeritense Juan de Ávalos (1911-2006). Se le encargaría una talla en madera policromada de 1.75 metros de altura, dejando plena libertad de inspiración al escultor para su ejecución. El precio sería de 15.000 pesetas, pagadas en tres plazos: cinco mil al firmar el contrato, cinco mil al ser terminado el modelo en barro y, el resto, al entregar la talla en madera, que se colocó en la ermita de Bótoa el 13 de mayo de 1943.

Curiosamente, existió un proyecto de otra imagen de san Isidro por el escultor sevillano Antonio Castillo Lastrucci. Era un dato desconocido o poco conocido hasta ahora. Así aparecía en una carta del escultor, fechada el 24 de abril de 1944, dirigida a don Luis Martín Illescas, uno de los fundadores de la Cofradía del Descendimiento de Badajoz: «Para la imagen de san Isidro, puede decirle al señor Albarrán, que le supondría 8.000 pesetas, hecho en cedro y estofado». Resulta extraño, pues ya se había firmado el contrato con Juan de Ávalos. Seguramente la petición inicial a Castillo Lastrucci fuese bastante anterior.

En 1947 se trasladó la imagen de san Isidro desde la ermita de Bótoa a Badajoz de forma privada a la primitiva parroquia de San Fernando y Santa Isabel, para luego ser trasladada hasta la parroquia de San Andrés. Allí se le haría un novenario. El itinerario de la procesión fue el siguiente: avenida Carolina Coronado, puente de Palmas, plaza de los Reyes Católicos, calle Prim, Santo Domingo, Vasco Núñez, paseo de San Francisco, plaza de Minayo, calle Obispo San Juan de Ribera, plaza de España y calle San Blas. En la puerta de Palmas le esperaban las autoridades eclesiásticas, civiles y militares. Estaban invitadas todas las cofradías y asociaciones religiosas de la ciudad. También los alumnos de los colegios Maristas, Josefinas y Santo Ángel. Se pedía a los vecinos de las calles por donde pasaría que adornasen los balcones y ventanas.

En 1954 ya existía el proyecto de adquirir un terreno para la edificación de su ermita. Este año la procesión se haría con la imagen sobre una carreta tirada por bueyes, que también partiría desde la parroquia de San Fernando hasta la de San Andrés. Escoltaría la imagen el cuerpo de Policía Rural a caballo. Se pedía que a la procesión acudiesen caballistas vestidos a la antigua usanza. Se pensaba también organizar una comida a los obreros del campo, solicitando la ayuda para ello de los ganaderos, que ya habían ofrecido algunas ovejas y pan. Una banda de música iría amenizando el recorrido. También estaba prevista la actuación de grupos de coros y danzas.

Construcción de la ermita

El obispo José María Alcaraz y Alenda autorizó el proyecto y la constitución de la hermandad. El 15 de mayo de 1955 el obispo había bendecido la colocación de la primera piedra de la ermita. El acto se celebró con asistencia de autoridades, que firmaron la siguiente acta: «En nombre de Dios y para su mayor gloria. A 15 de mayo del año de gracia de 1955, siendo romano pontífice, su santidad Pío XII, obispo de Badajoz don José María Alcaraz y Alenda, gobernador civil de la provincia don Pedro Bellón Uriarte, alcalde de la capital don Ricardo Carapeto Burgos y delegado provincial de Sindicatos don Juan Antonio Pedreira de la Maza, en cumplimiento de acuerdo adoptado por el cabildo de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Badajoz, bajo la presidencia de don Antonio Pesini Martín de Saavedra, se procedió a la bendición y colocación de la primera piedra de la ermita que ha de erigirse en honor del patrono de la agricultura, san Isidro Labrador, con la asistencia de las autoridades eclesiásticas, civiles y militares y mandos sindicales de la provincia y capital». Este documento que firmaron fue introducido en un tubo metálico y, a su vez, en el interior de la piedra.

Se desecharon por diversos motivos algunos terrenos en el llamado cerro de Cansaburros de Los Montitos y en la barriada del Corazón de Jesús. Finalmente, se acabó aceptando la donación de una finca en la dehesa Tres Arroyos por don Juan Martín de Saavedra Villanueva. La hermandad obsequió a las autoridades con un vino de honor. La romería se celebraría ya en ella en vez de en Bótoa, aunque todavía en 1957 se estaba terminando su ermita, así como la vivienda aneja para el ermitaño, siendo costeada, en su mayoría, por los agricultores del término municipal. Antonio Pesini Martín de Saavedra era pariente del fotógrafo pacense Antonio Pesini Ortiz, todos ellos de familia de origen italiano asentados en Badajoz.

El santo procesionó de nuevo desde la iglesia de San Fernando hasta la iglesia de San Andrés el día de san Isidro de 1959. A la llegada al Palacio Municipal, el ayuntamiento en corporación, recibió al santo, y se procedió a la bendición de los frutos y productos del campo. Después la procesión siguió por la calle López Prudencio a la iglesia de San Andrés para celebrar la misa. Allí se haría la ofrenda de frutos y productos. Luego se repartieron a los obreros agropecuarios y familias necesitadas trescientas bolsas de comida. Cada bolsa contenía un kilo de arroz, un kilo de garbanzos, dos de patatas, un cuarto de kilo de tocino y un pan, así como algunas frutas.

La ermita, construida en poco más de un año sobre un proyecto del arquitecto Eduardo Escudero Morcillo, fue inaugurada por el obispo coadjutor, Eugenio Beitia Aldazábal, figurando en el altar la talla deJuan de Ávalos, prestada por la hermandad de Bótoa. El 26 de febrero 1956 quedaba constituida oficialmente la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Badajoz, al que pertenecerían, a parte de los labradores y ganaderos, todas las entidades afines a las actividades del campo. Se aprobaron los primeros estatutos de la hermandad por el obispo José María Alcaraz Alenda y la adquisición del estandarte. La ermita se bendijo a las once de la mañana del 15 de mayo de 1956, festividad del santo. A continuación, se celebró la primera misa en ella y luego se bendijeron los frutos y productos del campo. Después se impusieron las medallas a las autoridades, junta de gobierno, y demás hermanos que lo deseasen. Después se realizó la procesión por los alrededores de la ermita.

En 1959 el hermano mayor de Bótoa comunicaba a la de san Isidro la imposibilidad de volver a ceder la imagen, ante el creciente deterioro que venía sufriendo con motivo del traslado repetido de la talla. Sin embargo, se les cedía mientras no tuviera una propia, pero cerciorándose de que sería devuelta a la ermita con el debido decoro y respeto una vez que procesionara en Tres Arroyos. Por este motivo se encargó una nueva imagen de san Isidro a la Casa Artes de Badajoz, de Antonio Flores López y José Benítez Torres, que tenían su taller en la calle Santa Lucía. La talla fue bendecida el 15 de mayo de 1960, día de san Isidro, por el obispo José María Alcaraz y Alenda. Se trata de la única obra de escultura procesional que se les conoce hasta el momento de estos dos artistas.

El día de san Isidro dejó de ser festivo a partir de 1985. El ayuntamiento solo podía declarar dos días de fiesta local. Uno era para san Juan Bautista y el otro, que hasta entonces era el de san Isidro, fue sustituido por el Martes de Carnaval, fiesta que había conseguido gran auge en esos años. En esa romería de 1985 se estrenó una nueva imagen del santo, más pequeña y ligera, pues la de Casa Artes era muy pesada. La nueva imagen, de pasta de madera y de los talleres El Arte Cristiano de Olot (Gerona), fue cedida por los hermanos Dolores y Ramón Bas Mirón, hijos del famoso Pepe Reyes.