Libros para ser libres

Libros, siempre libros.

Desde la guardería, descubrí el mundo de las letras, que después se convirtieron en palabras, frases, historias, cuentos, poesías, novelas. Me convertí en la mini ayudante de mi maestra de la guarde. Le ayudaba a guardar los libros, e incluso alguno me regaló junto a mis orejas agujereadas para los pendientes que se me habían cerrado de chiquinina, qué pequeña era todavía.

Al pasar al cole a los seis años, la lectura y la escritura se convirtieron en mis primeras amigas. Ser tímida me hacía quedarme en casa. Las escaleras de mármol blanca con una claraboya era uno de mis escondites preferidos, ya que me aislaban del resto del mundo y podía leer con luz natural. En verano, la biblioteca infantil, mi paraíso, hasta la hora del cierre en la que un bibliotecario bigotudo y gordinflón me decía que ya era hora de irme a jugar. ¡Qué niña más rara, todas las tardes aquí! ¡¡Jo!! Con lo bien que estaba yo siendo bucanera, o una de los cinco descubriendo el Tesoro de la Isla, o con Esther y su Mundo, que nunca llegó a ser el mío.

Había una época del año en la que sanfran se transformaba, dejaba de ser nuestro parque de juegos para convertirse en Feria de Libros. Instalada ya hace cuarenta y cinco años en el paseo más literario de Badajoz, la Feria es ya un referente para quienes amamos la literatura, asistir a presentaciones, coleccionar Firmas.

La gente pequeña tiene la suerte de asistir con su centro, ver las obras de teatro que en el López se celebran durante toda la semana y que esta vez, el Avispero Producciones y protagonizada por Miguel Pérez, Martín y Simón Ferrero, les acerca al mundo de la cultura con humor e imaginación llevándoles a un museo de locura en el que todo puede pasar.

Tienen un Ambigú Gráfico en el que realizar talleres culturales y los llenan. Ambigú que se ha convertido en el espacio más innovador e interesante de la Feria de este año, para criaturas grandes y pequeñas.

A mí, me emociona ver las casetas de firmas llenas de adolescentes como Miriam Saéz y Blanca Mesa, que se conocieron en la cola de una de sus autoras preferidas, Violeta Reed, el lunes, el martes ya habían hecho pandilla para quedar en la Feria y conseguir las dedicatorias de sus escritores y escritoras, esas que guardarán como tesoro literario. Ellas son la muestra de que las nuevas generaciones leen. El 75% de quienes nacieron entre 1996 y 2010 lee libros, según el barómetro de 2024 del Ministerio de Cultura. Leen y presumen de hacerlo en sus redes, y eso es tendencia. Vienen en manada a buscar esa Firma que subirán al insta o se harán un trend para tiktok en cuanto la tengan, ¿o no?

Yo tuve la suerte de tener la firma en mi 'Balsa de Piedra' de Saramago, un año que la Feria se celebró en la avenida de Huelva. ¡Pon un Nobel en tu vida¡ Le siguieron Antonio Gala, Carlos del Amor, María Dueñas, Ismael Biurrun, Jorge Martí, Fernando Navarro, Jesús Sánchez Adalid, Fermín Solís… y muchos más que bien a la vista en mi hogarito están. Como dice una buena amiga: si vas a una casa en la que no haya libros, huye. Di que vas a por pan, y no vuelvas.

Hace un mes recibí la llamada, divina literaria, de Cisco Bellabestia y Sara Herculano. Ambos son las almas aventureras de nuestra ciudad que se atrevieron con un sueño, crear una editorial desde Badajoz para el mundo. La fundaron en 2010. Como confesaron en una entrevista, Aristas Martínez es para quienes amamos los libros, amantes del papel y su plasticidad, donde habitan lo artesanal con los nuevos discursos del arte. Si los observas llegar en bici para montar su caseta de este año ves una pareja que aman lo que hacen, que cuidan a sus artistas, que miman cada una de sus obras y que apuestan por lo inalcanzable y lo consiguen como su autora china eterna candidata al novel y que es una de sus joyitas, Can Xue.

Vuelvo a la llamada en la que pensaba quedaría para recoger la última novela de Ismael Martínez Biurrun, que volvía a Badajoz y del que soy fan. Esta vez no tendría que comprarlo. Me lo regalaban. A cambio, tendría que mantener una conversación sobre su obra en la carpa de conferencias de la Feria del Libro. Yo, que ya había realizado presentaciones de libros en El Silencio y Dulce Locura, poesía bilingüe de la editorial The Goat Star Books. 'Keats News', 'Crimson Pashmina' y Gibraltar.

En Contempopánea Olivenza, presentaciones de libros relacionados con la música. 'Canción de amor definitiva', de Jorge Martí, de la Habitación Roja, de varios libros de la editorial Muzicalia, entre los que se encontraba Fernando Alfaro con 'La luz en sus entrañas'. Y 'Los sueños de la Dama se Esconde', esta propuesta era como jugar en una liga superior. Estar en un escenario con gente a la que le encanta la literatura y que no es tu público habitual, me daba un poquito de miedo.

Pero recibido el libro, me puse las pilas en lectura activa y al bosque me fui cual caperucita a leer una novela gótica con sus toques característicos de terror a una casa en la que dormiría sola toda la noche. Comentarios de texto realizados, que aprendí a realizar gracias a la mejor profe de literatura del mundo mundial, Teresa Quintanilla. Ella hizo que quienes pasamos por sus clases del instituto Zurbarán aprendiésemos a leer mucho más allá de lo establecido. Amad la poesía, la prosa, las obras. No me memorices un texto sin entenderlo, nos decía, siempre impecablemente ataviada. Leed. La lectura os hará entender el mundo, os hará libres, porque os va a diferenciar de aquellas personas que obedecen, que se dejan llevar por mensajes de odio. Sed vosotras mismas y vuestros escritos. Gracias a todas las Teresas del mundo que depositaron en sus alumnas y alumnos el germen de la creación en cualquiera de sus disciplinas.

Sin ellas muchos creadores, creadoras, no serían, no hubieran tenido la oportunidad de ser descubiertas para el mundo. Negar el derecho a la educación a tantas niñas y niños en el mundo nos hace retroceder a otras épocas mundiales rancias y extremistas que no deberían volver, nunca.

El lunes en una carpa con gente desconocida y con amigas y amigos que me calmaron con amor y agua con gas de limón, hablamos de 'La Noche Intranquila', de una casa en el bosque junto a un lago, de personajes fantasmagóricos y otros que se confunden con la realidad, de pulsiones sexuales, de noches y corales de ilusiones visuales, de la familia y las relaciones que se establecen entre sus miembros, de secretos que no deberían contarse, pero que trascienden el tiempo y el espacio.

Que la feria del libro termina el domingo y aún tenéis tiempo de recorrerla, descubrir autoras y autores, y comprar ejemplares de los libros que os harán felices, eso seguro.

Lean y sean libres, siempre.