Una quinta portuguesa

Quienes vivimos en Badajoz sabemos bien que una de las ventajas de residir aquí es la proximidad con Portugal. Estamos a pocos minutos de tomar café en Campo Maior o dar un paseo por Elvas, podemos ir y venir en el día a la playa o a toda una capital como Lisboa, y la distancia entre Badajoz y dos ciudades de gran importancia histórica y cultural como son Cáceres y Évora es prácticamente la misma. Sin embargo, realizar una breve excursión al país vecino supera la estricta separación geográfica: recorrer unos pocos kilómetros nos permite sentirnos extranjeros, de viaje por un territorio que habla distinta lengua, con costumbres diferentes a las nuestras y, como valor añadido para antimonárquicos irreductibles, pisar suelo republicano por unas horas. Podríamos decir que trasladarnos de Badajoz a Portugal es una pequeña distancia física que al mismo tiempo supone una importante distancia mental, equivalente al placer que se puede obtener viajando a cualquier otro país europeo, sin necesidad de un tedioso desplazamiento en avión.

Cualquier viaje se disfruta más conociendo de antemano la cultura a visitar, o manejando al menos algunas referencias para profundizar en ella. Y a eso vamos a dedicar esta página, principalmente con recomendaciones literarias pero también a través del cine. Es obligado comenzar por el libro 'Un viaje por la raya', del periodista extremeño José Ramón Alonso de la Torre, pues se trata de la guía definitiva para el viajero transfronterizo: su autor se detiene en todos y cada uno de los lugares que merecen visita, a ambos lados de la frontera, y se preocupa de contarnos su historia, hablar con sus gentes y decirnos dónde comer, pues la gastronomía es sin duda uno de los grandes atractivos de Portugal.

Precisamente los hábitos culinarios, tan parecidos y a la vez tan diferentes a los nuestros, son la excusa argumental de 'Comida de domingo', del afamado escritor José Luis Peixoto. Esta novela, centrada en la figura del empresario Rui Nabeiro y su entorno, narra la trayectoria de quien empezó como humilde contrabandista y acabó manejando un imperio cafetero precisamente desde la cercana localidad de Campo Maior. Un camino vital que corre paralelo a la historia portuguesa, marcada por la Revolución de los Claveles. El talento narrativo y la prosa lírica de José Luis Peixoto combinan la biografía con la novela, en una hermosa crónica de Portugal contada a través de un relato familiar.

En un territorio, en apariencia, alejado del costumbrismo, pues podemos considerarla una divertida distopía, tenemos 'Vamos a comprar un poeta', de Afonso Cruz, uno de los narradores más destacados de la literatura portuguesa actual. Publicada en España por Libros del Asteroide, esta novela breve describe una sociedad totalmente centrada en el rendimiento económico, para la cual las actividades artísticas son superfluas por inútiles, hasta el punto de que se permiten el capricho de adquirir un poeta o un escultor, como si de objetos decorativos se tratara, para poner una nota de color en sus aburridas vidas. Decía en apariencia porque la chocante trama de 'Vamos a comprar un poeta' nos acaba resultando familiar, si pensamos en tanta gente que se acostumbra a vivir ajena a las expresiones culturales, o tratándolas como simples adornos.

Portugal nos trae también una creciente afición por el cómic que allí, en un préstamo lingüístico del francés, llaman 'banda desenhada'. En la librería Tusitala tuvimos ocasión de albergar una exposición de originales de dos dibujantes portugueses, Sónia Oliveira y João Sequeira, autores de obras muy recomendables como 'O poema morre' o 'Tormenta'. Y no muy lejos de Badajoz, en la ciudad de Beja, se celebra cada año un destacado festival del cómic.

Cumpliendo con la promesa cinéfila, pasamos ahora a 'Una quinta portuguesa', un drama que explora la identidad, la pertenencia y la fantasía de cambiar de vida. Estrenado en 2025 bajo la dirección de Avelina Prat y rodado entre Portugal y España, este largometraje nos presenta las distintas caras de la inmigración a través de personajes perdidos que buscan encontrarse. Entre ellos destaca el protagonista, interpretado por ese estupendo actor que es Manolo Solo, que abandona su puesto de profesor en Madrid para convertirse en el jardinero de una de esas quintas portuguesas que muchos soñamos con habitar algún día. Allí conoce a la dueña de la finca, interpretada por otra gran actriz, María de Medeiros, que a su vez ha dejado atrás un pasado marcado por sus orígenes en Angola, cuando estaba todavía bajo dominio portugués.

Y con Angola volvemos a la literatura, aunque no sea en este caso de autoría portuguesa, pues si queremos saber algo de este país africano y su relación con Portugal, no hay mejor forma que adentrarse en las páginas de 'Un día más con vida', del eminente periodista polaco Ryszard Kapuscinski. La Revolución de los Claveles, que en buena parte es consecuencia del malestar de los mandos militares intermedios hacia los abusos cometidos por el ejército portugués en Angola, desencadena el final del colonialismo y la proclamación de la independencia angoleña, pero también una guerra civil marcada por la intervención de las grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, y Cuba y Sudáfrica. Kapuscinski, acaso el mejor cronista del siglo XX, se encuentra allí y arriesga su vida en incontables ocasiones para contarlo. Por si el testimonio del periodista volcado en su excelente libro fuera poco, disponemos también de una película de 2018, bajo el mismo título de 'Un día más con vida', que es igualmente recomendable. En una curiosa mezcla de imagen real con animación, esta adaptación de la obra de Kapuscinski va más allá del libro para ofrecernos los testimonios de los supervivientes, tanto angoleños como portugueses, las mismas personas que Kapuscinski conoció y que muchos años después completan el relato de aquella época tan convulsa, a medio camino, como suele ocurrir en las grandes encrucijadas históricas, entre la esperanza y la barbarie.