Badajoz es una ciudad de contrastes, de distancias, de cercanías y de similitudes. Sé que acabo de escribir una contradicción, pero es que Badajoz es, al mismo tiempo, singular y plural, contradictoria y lineal, conformista y revolucionaria. Algún día tendré que explicar esto. Es decir, una ciudad incalificable y léase el adjetivo como halago. Badajoz tiene almas infinitas porque ni siquiera se puede decir que tenga tantas almas como habitantes ya que, la realidad, para bien o para mal, es que, en cada ciudadano de Badajoz, hay tantas almas que intentar conciliarlas no solo es tarea inútil o pérdida de tiempo, sino que, además, perjudica a su desarrollo como comunidad.

Hay Badajozes porque hay barrios y poblados y no es lo mismo ser de Santa Marina que del Casco Antiguo, de San Fernando que de San Roque, de Valdepasillas que de Pardaleras, de Gévora que de Villafranco. Más aún, nadie sabe ya dónde empieza y donde acaba San Fernando y preferimos designar la zona como margen derecha del Guadiana y, ahí mismo, volvemos a tener un problema, porque la margen derecha va desde Marchivirito o los peritos agrícolas hasta el Faro.

Y si ahí nos perdemos, qué decir, por ejemplo, de San Roque, desde la Ronda Norte hasta el colegio Guadalupe, todo un mundo, volvemos a lo mismo, de contrastes y almas que casi nunca confluyen. Pero no se queda aquí el concepto de Badajozes. Más allá de los procedentes de pueblos y otras ciudades, que aquí también tenemos lo suyo, tenemos gente para el fútbol, el Carnaval, San Juan, los toros, el baloncesto, las maratones y otras pruebas deportivas, Los Palomos, la Semana Santa, las recreaciones varias, la Noche en Blanco, las Navidades, todo tipo de artes, eventos, acontecimientos, citas, agendas, entregas de premios, desayunos informativos, congresos y, hay semanas, hay días, en que se solapan actividades de tal manera que no se puede ir a todas y, menos, de un lado para otro. Entre el Ateneo, la Económica, la Fundación CB, Caja Almendralejo, Artex, El Hospital, los distintos museos, las diferentes Administraciones, Santa Catalina, el Espacio Joven, las diferentes salas de exposiciones, los colegios profesionales, en fin, que no quiero extenderme en una colección de enclaves donde la cultura y otras materias se dan cita y no solo no es posible ir a todo, sino que, para colmo, somos conscientes de que la gente de Valdepasillas, la Estación, los poblados o San Roque, incluso la gente del mismo barrio donde se celebran algunas actividades, ni se enteran de ellas, porque, más allá de la saturación, que existe, sobrevuela la desgana, la pereza, el no tener con quién ir, el haber ido ya un par de veces y la tercera ya cuesta o, sencillamente, que no todo el mundo lee periódicos, mira redes sociales, tiene internet o se cruza con alguien que sí sabe que algo va a suceder.

Y pasa con todo, no solo con los acontecimientos culturales o las fiestas o las citas deportivas o las solidarias, por no contar con manifestaciones, reuniones, protestas o sentadas frente a cualquier edificio, objeto o expresión natural para declarar o reivindicar o discursar sobre lo que sea menester. También alcanza el concepto a la gastronomía y el tiempo libre. Por ejemplo, los desayunos, diseminados por toda la ciudad, como los restaurantes, bares, cafeterías y zonas de veladores. Lo habitual es que la mayoría no salga de su barrio para nada con la excepción del trabajo y poco más. Entonces, dentro de esa ciudad tan dispar, tan insumisa -hay gente que jamás irá a nada que tú o tú o usted programe, redacte, idee o proponga-, tan respondona y poco dada a seguir las servidumbres de determinados organismos, entidades, asociaciones o patronatos, ¿qué nos une, de verdad, a la gente de Badajoz? ¿dónde confluimos, qué nos identifica a todos por igual, donde situamos el punto de encuentro? Yo soy de Badajoz de toda la vida y ya no se me va escapando casi nada y sé perfectamente que hay convocatorias donde van los mismos cuatro de siempre y hay citas donde el local se queda pequeño, sé que hay desayunos de escándalo en todos los barrios de Badajoz, pero también sé que en El Nevero hay sitios donde se desayuna de muerte y sé que una maratón enciende por igual a los que corren que a los que no corren, aunque el tipo de encendido sea desigual. ¿Entonces?

Los Badajozes, a mi modo de ver, vienen a coincidir en la fiesta (el Carnaval, por supuesto, San Juan, aunque tenga sus años, y Semana Santa, que nunca tenemos claro si es fiesta o expresión de religiosidad popular o manifestación artística o un poco de todo), en la cultura (y midamos por número de eventos y presencia ciudadana: la Feria del Libro, la Noche en Blanco y el Teatro López de Ayala), en la tradición (no hay duda de que la Cabalgata de los Reyes Magos reúne a todo el mundo), el deporte, donde el Club Deportivo Badajoz mantiene adhesiones a pesar de los vaivenes, y en algún resto que otro que aportan su buena dosis de contenido a esos Badajozes de todos los colores: la Fundación CB y su brutal agenda, la Económica, dentro de sus posibilidades o el Hospital y el Palacio de Congresos, que, con las posibilidades que tienen, dan sensación de estar infrautilizados, y los conciertos, muy escasos, para el área de influencia que manejamos y, tal vez, Los Palomos, aunque es una actividad que si bien en sus inicios atrajo a personas de todas las edades, ahora se ha circunscrito más a una fiesta para jóvenes. Total, identificado el concepto, tendremos que seguir sorteando la dificultad que nos ponen los organizadores para elegir la actividad, el entretenimiento o las viandas que nos convengan y mirar de reojo a otro grupo de Badajozes: los de las parcelas o la playa a la mínima oportunidad.