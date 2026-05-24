Como niños

De «infantiloide» tachó la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, la decisión de los alcaldes del PP de no acudir a los actos que organiza la institución provincial como forma de protesta contra la actitud «sectaria» de la que la acusan. No es la primera vez que se les escucha esta queja y no por repetirse dejan de insistir.

Lo hicieron en febrero. Denunciaron que Del Puerto solo recibe a los alcaldes de su partido. Echaron las cuentas basándose en las fotos que la propia diputación comparte en las redes de las recepciones de la presidenta. De los 26 alcaldes que habían aparecido de octubre a febrero, los 26 eran del PSOE. En aquel momento, desde la diputación rechazaron tajantemente semejantes críticas: no a todos los alcaldes les gusta salir en las fotos. No las desmintieron con cifras. Sí con razones. Sus razones. Su argumento fue -y sigue siendo- que la atención a los alcaldes no tiene por qué personalizarse en la presidenta, que puede delegar esta función en sus vicepresidentes o en los diputados responsables de cada área.

Pero para los populares no es lo mismo. No lo es porque si a los del PSOE los recibe la propia Del Puerto, consideran un desprecio que ningún popular hubiese sido atendido por quien representa a toda la provincia, independientemente del color que gobierne en cada municipio.

No se conformaron en febrero y han vuelto a insistir hace unos días. Siguen echando cuentas. Desde febrero, la presidenta ha recibido a 15 alcaldes, de los cuales, 13 son socialistas, uno de Juntos por Extremadura y uno, solo uno, del PP. No han dicho quién y la curiosidad se ha quedado anclada en el aire. Estaría bien saber qué alcalde popular ha sido el único en poner la pica en la calle Obispo. De nuevo los argumentos de la presidenta han sido que delega este quehacer en sus vicepresidentes y en sus diputados de área y que su repleta agenda no le permite atender las múltiples solicitudes que recibe a diario. Es verdad que hay más alcaldes del PSOE, por eso tiene mayoría en la diputación, pero es imposible que esa sea la proporción.

De nuevo, como en febrero, la diputación echa mano del ‘y tú mas’, un argumento que poco tiene de razón y mucho de defensiva. Dirigen la mirada a la presidenta de la Junta, del PP, a la que echan en cara que no recibe a los alcaldes socialistas. Le ha faltado añadir «tampoco» y así equilibrar la recriminación. Para anclar su posición imparcial, la diputación pone sobre la mesa de los populares la cantidad de planes que está aprobando en beneficio de los municipios de la provincia, de todos, independientemente del color político de sus gobiernos locales. Es ahí donde realmente se tiene que dirigir la atención: a que los fondos públicos, que salen de los bolsillos de todos los ciudadanos, lleguen donde más se necesitan con criterios objetivos.

No es habitual que el PP de la diputación alce la voz contra quien tiene mayoría absoluta en la corporación provincial. Lo hicieron al votar en contra de los presupuestos de 2026, los primeros de Del Puerto, que también tacharon de sectarios. En aquel pleno, en noviembre, ya los populares criticaron que la presidenta no recibía a sus alcaldes y a ella le molestó el comentario.

Los diputados de la oposición son alcaldes y llevan marcado a fuego la dependencia que sus pueblos tienen de la diputación. Si todo lo que pueden criticar es que la presidenta no los recibe y que en su lugar lo hace un subalterno, de poco se tienen que quejar. Otra historia sería que nadie atendiese sus demandas, independientemente de quién las anote. No critican los planes que hacen llegar fondos a sus municipios ni los requisitos que determinan el reparto. Fondos a los que, por otra parte, tienen derecho sus vecinos, vivan donde vivan. Esa es la verdadera función de la diputación. Pero si además de todo eso creen importante, como gesto de ecuanimidad y equidad, que la presidenta reciba a los que no son de su partido, tampoco debe suponer mucho esfuerzo equilibrar la agenda, porque son todos mayorcitos, los del PP y los del PSOE. Si les gusta que sea la propia presidenta quien tenga a bien recibirlos, sería de agradecer. Son solo 175. Y si -como dicen en la diputación- es verdad que en la Junta existe trato preferente hacia los alcaldes populares, más razón para dar ejemplo de madurez política.