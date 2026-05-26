Voy a escribir sobre Badajoz ,pero antes debo poner al lector en contexto. La figura del intelectual ha transitado por una constante metamorfosis a lo largo de la historia. Desde los filósofos de la Ilustración hasta los columnistas y creadores de contenido de la era digital, la pregunta sobre quién ostenta legítimamente esta etiqueta sigue abierta. ¿Tiene que ver con la edad (Pérez Reverte), con la proyección pública (Bardem), con la política (González) o con la televisión (Broncano)? En una sociedad democrática, donde el flujo de información es masivo, pero la desinformación es rampante, definir al intelectual y comprender su función no es un mero ejercicio académico, sino una necesidad cívica.

Históricamente, el intelectual se asociaba casi en exclusiva a la academia, la literatura o la alta cultura. Figuras como Émile Zola, Jean-Paul Sartre o Susan Sontag configuraron el arquetipo: mentes brillantes que utilizaban su prestigio cultural para intervenir en la arena política. Sin embargo, en el siglo XXI, este monopolio se ha disuelto.Hoy en día, ser intelectual no es poseer un título universitario ni acumular erudición pasiva. El filósofo y teórico político Antonio Gramsci amplió los márgenes de este concepto de forma revolucionaria en sus 'Cuadernos de la cárcel', en 1932: “Todos los hombres son intelectuales, se podría decir entonces; pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales”.

Siguiendo la premisa gramsciana, el intelectual moderno no se define por lo que sabe, sino por lo que hace con ese saber. Es aquella persona que, independientemente de su profesión (sea científico, artista, periodista o activista), posee la capacidad de analizar críticamente la realidad, conectar saberes dispersos y, de manera crucial, comunicar ese análisis de forma honesta para cuestionar las estructuras de poder. El verdadero intelectual no busca el aplauso fácil ni se rinde a los dogmas de una ideología; su compromiso primordial es con la verdad y la justicia social, asumiendo el riesgo de incomodar tanto a sus aliados como a sus adversarios.

La democracia no sobrevive únicamente gracias a las leyes y las urnas; necesita una opinión pública informada y con capacidad de discernimiento. Es en este ecosistema donde el intelectual desempeña tres funciones críticas: Traductor de la complejidad, porque vivimos en un mundo hiperespecializado. Otra función sería el contrapoder y fiscalización moral, porque cuando los políticos o las corporaciones retuercen el lenguaje para camuflar la injusticia, el intelectual actúa como un detector de falacias en una era dominada por la posverdad. Y ampliador del horizonte del debate, porque el intelectual introduce preguntas incómodas que la política electoralista -obsesionada con el corto plazo- suele ignorar.

Sin embargo, las democracias actuales presentan un peligro: la polarización y los algoritmos de las redes sociales empujan al intelectual a convertirse en un 'agitador de trinchera'. El intelectual francés Raymond Aron ya advertía en 'El opio de los intelectuales' sobre el peligro de que estos se dejasen seducir por fanatismos ideológicos, perdiendo la lucidez crítica a cambio de pertenecer a un bando. El intelectual que cede a la tentación de alimentar el sesgo de su audiencia deja de ser un faro crítico para convertirse en un mero propagandista.

Si bien el debate público suele centrarse en las grandes figuras de la televisión o la prensa nacional, es en el ámbito local donde el pensamiento intelectual puede generar un impacto más transformador y directo. En las comunidades locales (pueblos, barrios, pequeñas ciudades), el intelectual no opera desde una torre de marfil, sino a pie de calle. Existen tres aportaciones fundamentales del intelectual en el tejido local: 1. Diagnóstico de problemáticas invisibles. 2. El rescate de la memoria y la identidad colectiva. La globalización tiende a homogeneizar la cultura y borrar las particularidades locales. El intelectual local actúa como un guardián de la memoria histórica de la comunidad. Y 3. Dinamizador del diálogo civil frente a la polarización. En una era donde las discusiones en redes sociales son destructivas y hostiles, el entorno local ofrece la oportunidad del encuentro cara a cara.

El intelectual local tiene la capacidad de organizar foros, clubes de lectura, cinefórums, debates en centros culturales o talleres ciudadanos. Su papel aquí es el de un mediador epistémico: crea espacios seguros, oasis de racionalidad donde vecinos con diferentes ideologías pueden sentarse a debatir sobre los problemas reales de su municipio, rebajando la crispación nacional a través de la empatía local. En las sociedades democráticas, su existencia es el anticuerpo contra el autoritarismo, el conformismo y la apatía ciudadana. El intelectual local democratiza el conocimiento, transforma el entorno inmediato y nos recuerda que la política más transformadora no es siempre la que ocurre en los parlamentos, sino la que se debate, se piensa y se vive en la plaza del pueblo.

Todo esto para llegar a una pregunta: ¿Quiénes son y dónde están los intelectuales de Badajoz, según la tesis expuesta? Los tuvimos (Pedraja, Zoido, Cienfuegos, Rodríguez Arias, Cortés, Rebollo, Terrón, Pachón, Gómez-Tejedor), los tenemos (González, Pecellín, Mediero, Márquez, Vaz, Kurtz, Blanco), pero, o se nos fueron, o no hay relevo generacional, o el que hay es mínimo o su trascendencia es intrascendente, pero lo cierto es que Badajoz va quedándose huérfana de intelectuales entre los 40 y los 65 (asoman muy pocos) que se comprometan, tengan iniciativa y aporten valor a la cotidianidad badajocense. ¿Dónde están los hombres y mujeres relevantes de la cultura, los catedráticos, los pensadores e ilustrados locales, que, no mirándose el ombligo, estén tomando el testigo de dinamizar una ciudad extremadamente envejecida en algunos ámbitos culturales o extremadamente aislada de la realidad social donde la juventud les da permanentemente la espalda?