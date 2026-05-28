15 años palomeando

Recibir una llamada nocturna para participar en el programa de Canal Extremadura Radio 'La Casa de Todas', que desde 2019 dirige José María Núñez, Ppesidente Estatal de la Fundación Triángulo, uno de los redactores de la Ley LGBTI de Extremadura, profe de la Uex y director de la Oficina de Diversidad de la misma, es todo un honor. Pero lo mejor de todo es que es amigo y habitante de este Casco Antiguo nuestro. Nos tenemos cerca, tanto que si me llama desde su terraza, casi puedo verle desde la mía. Quería que contase algunas de las historias, anécdotas, de mis quince años formando parte de la organización de Palom@s, como decimos entre nosotr@s, quince años de Palomeo.

Le cuento que el primer año de Palom@s El Intermedio, tuvimos la suerte de tener balcones privilegiados en las Casas Coloradas de la Plaza Alta gracias a la generosidad de mi amiga María Escudero y ver a Falete y sus chicos en zona VIP.

En 2012 la Fundación Triángulo comenzó a coordinar el evento y me apunté a participar en las labores de organización.

Los primeros años todas las personas hicimos el trabajo de forma voluntaria; producción, presentación, dirección, coordinación de equipos, conducción…todo era voluntario. Quizás ese origen dice mucho del crecimiento de Palom@s, porque cuando las cosas se hacen desde el amor y la reivindicación progresan adecuadamente.

El amor y la reivindicación que no vamos nunca, nunca a olvidar. Si nos hemos hecho mayores es para seguir consiguiendo la igualdad en derechos, en todos. En leyes ya conseguidas, como el matrimonio igualitario, Ley Trans y de Derechos LGTBI, la Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación que no vamos a dejar que desaparezcan. ¡No!

Que Palom@s es mucho más que una Fiesta, que lo es, la mejor, pero no vamos a olvidar que antes hubo mucho dolor. Dolor del verse juzgada o juzgado por no ser convencional, por querer a quien quisieras. Por justificarte ante la sociedad y ocultar quien eras. De sentirte observada y cuestionada, por tener que defender a tu gente diversa en cada uno de los foros que hizo falta. Si vienen a por ti, me van a encontrar antes a mí.

Nunca se me va a olvidar la primera ostia que recibió mi amigo Julián Monge por maricón. Eran los primeros años 80 en Badajoz. Yo estaba a su lado, y me dolió mucho más a mí que a él. Porque quien hace daño a quien quieres, también te lo hace a ti.

Estar rodeada toda la vida de colores me hizo ver el mundo desde el mejor de los prismas, el de la libertad, la verdadera, no la de gente que piensa que México no existió hasta la llegada de los Conquistadores. Yo hablo de una libertad que te deja ser, creer, vivir, entender, amar, soñar que es posible volar.

Por eso, cuando te hablen de mí, seré lesbiana, maricón Torres, gay, transexual, bisexual, intersexual, queer,+++, seré todos las identidades sexuales, todas las orientaciones, porque me he puesto, desde que tengo uso de razón en todas sus pieles, en todas ellas. Las he vivido, compartido, querido y abrazado cuando las lágrimas fueron antes que las noches de amor. He sido todas las banderas, porque en todas estamos representadas las personas que amamos, desde las entrañas, desde el corazón, desde la verdad.

Ahora que Palom@s es = Badajoz, que ya pertenece a la ciudadanía, a la de aquí, a la que viene de lejos, o cerquita, les damos en toda la cara a quienes voXmitan odio en sus discursos. Nosotrxs vamos a gritarles amor y si nos quieren calladitxs, les vamos a cantar canciones bien alto. Temazos de diversidad, de pluralidad, de vida, de sexo del bueno. Como uno de nuestros himnos, la Revolución Sexual de la Casa Azul que llegó a nuestr@s Palom@s para quedarse.

De estos quince años me quedo con todas las personas que estuvieron haciendo el camino. Artistas como Antonio y Emilio Méndez que nos prestaron sus maniquíes morados y sirvieron para llenar balcones de resistencia. A todas las artistas como nuestras Bebe y Soraya que nos rebajaron su caché para poder estar en nuestros escenarios. A todos los grupos y todos mis Djs y Djsas que cada año nos han puesto los mejores temas para que los cuerpos se dejen amar. Cumplir 15 te deja también recuerdo de haber sido partícipe de las primeras veces.

Del primer escenario Plaza Alta, de los primeros Palom@s Kids en los que las criaturas pequeñas y no tanto, bailaban al son de grupos que hacen música para ellas. De la primera vez que nos dividimos en dos, y unas nos fuimos a la Alcazaba y otras a Puerta Palmas. De los Palom@s post pandemia en el Palacio de Congresos, de la primera Ruta de la Tapa. La de este año es de tostadas, tapas, postres y cócteles… Totalmente Ruta Gastronómica, para que quienes vienen de fuera, que son miles y miles, prueben un trocito dulce o salado del Badajoz con plumas.

Hace quince años, éramos un día, ahora somos diez. Tenemos hasta Mara Torres y su Faro haciendo un especial. ¡Qué ilusión por favor!

Yo comenzaré el jueves fareando en el Palacio de Congresos, continuaré en el Silencio con la exposición de mi Jacinto Alcón, que nos presenta “Mis Queridas Señoritas”. Me pasaré por alguna de las fiestas del Malafama o La Perdición para acabar el domingo en la Carrera por la Diversidad. Esta carrera, organizada desde hace nueve años por Aqualia, pasó de celebrarse en la Plaza Alta a cambiar el itinerario para hacerlo en el Parque del Río. En ella junto a la increíble Femurosa nos convertimos en contraspeakers que amenizan a quienes vienen a participar en la prueba deportiva más diversa y divertida de la ciudad. Más de trescientas personas lo harán este año, y mira que hace calor. Si vienes, la crema de protección no te puede faltar, y las risas y las ganas de disfrutar.

Tengo que reconocer que deporte hago poco, pero en esta prueba he aprendido que 5k y 10k son cinco y diez kilómetros, y que las Caco son uno de los grupos con los que cada año nos hacemos reportaje fotográfico. También con el concejal más chulazo de la corporación pacense, Juan Parejo. Acabar con unos bocaditos de jamón de Pepe Alba y Esther Alcalde junto al Guadiana es una experiencia que también puedes hacer andando, sólo 2,5k.

Vivamos el amor con colores, que el blanco y negro del Nodo hace mucho que pasó. Palom@s no sería sin todas las personas que lo fueron antes y que consiguieron que ahora te pongas el pelucón, la boa de plumas, las alas de palomita y cojas la bandera de colores preferida y salgas a la calle a reivindicarte.

Por muchos años más, y que nos veamos en este Badajoz nuestro siendo felices, diversas, libres, vivas y con mucho Orgullo.