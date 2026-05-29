Paz y regeneración democrática

El calor ha llegado sin anunciarse demasiado, se ha instalado casi de un día para otro. Cuando soportamos jornadas caniculares, en pleno mes de mayo, que superan los treinta y cinco grados, el bochorno ha inundado España y no solo por las altas temperaturas, impropias de una primavera que cada vez se asemeja más al verano. Las noticias que vamos conociendo sobre las actividades que realizaba el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero nos dejan boquiabiertos. Bambi parece haberse convertido en un depredador de los negocios, capaz de agenciar dinero en trabajos de procedencia no muy ética. La justicia dirimirá, esperemos que más pronto que tarde, su culpabilidad o inocencia, pero los indicios que se desprenden del sumario son demoledores. Quien aparentaba ser un ejemplo de honestidad y dignidad, al parecer, hacía caja con negocios turbios más allá de nuestras fronteras, algo que, por otro lado, ya alertaban algunos. El cenit de la maraña de casos de corrupción que acosa al PSOE se produjo, hace unos días, con la entrada de la UCO en Ferraz para requerir información y, desde ayer, la Audiencia Provincial de Badajoz se convierte en otro epicentro de interés con el juicio a David Sánchez y a varios miembros de la Diputación pacense.

Que el gobierno actual lo tienen crudo para persistir esta legislatura, con semejante panorama, es palmario; ahora bien, no creo que tampoco sea casual que, con la situación que tiene la justicia en nuestro país (de demoras), se agilicen determinados casos: el de ZP, el del hermano y la esposa de Pedro Sánchez, el de Ábalos-Cerdán-Koldo, el de la fontanera Leire Díez y las cloacas del PSOE… Y otros casos, que afectan a miembros del PP y sus entornos, por ejemplo, vayan al ralentí, como el que implica al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro o al comisionista Alberto González Amador, pareja actual de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. ¿Será que parte de la judicatura sigue aquel manido mensaje ‘aznariano’ de «el que pueda hacer que haga» con tal de desalojar a este gobierno, que aún hay quien califica de ilegítimo?

Los gobiernos, hasta donde sé, se cambian en las urnas, en elecciones libres y democráticas. Es verdad que lo que viene no es nada halagüeño: un gobierno de PP-Vox con la ultraderecha imponiendo la racista 'prioridad nacional', que ya sufrimos aquí, en Extremadura. No obstante, si PP y Vox alcanzan la Moncloa, este año o el próximo, será, en gran medida, debido a una desconfianza ciudadana hacia las izquierdas por tanta corrupción que rodea a un PSOE que, en 2018, recordémoslo, venía a salvarnos de un PP de Rajoy condenado por la Gürtel, con un ‘memorable’ discurso, durante la moción de censura, de José Luis Ábalos, ahora en prisión. La historia no se planifica, es caprichosa y juega con nosotros, con el destino, se podría llegar a la conclusión. ¿Quién se lo iba a decir a Ábalos?

El pasado martes asistí en Badajoz a la presentación del libro ‘Paz y guerra. De la URSS a la magna Rusia. Notas de viajes’ de Enrique Barón Crespo, abogado y economista que fue, entre otros cargos, ministro del primer gobierno de Felipe González, europarlamentario y presidente del Parlamento Europeo en años convulsos, entre 1989 y 1992. Se configura como un libro de viajes desde Madrid a la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), hoy una Rusia con un líder autoritario a la cabeza: Vladímir Putin. Aunque en su discurso no se centró en la política nacional, sino en la internacional, sí que sus reflexiones, bastantes acertadas a sus ochenta y dos años, nos dan idea de que nada está escrito ni nada se puede planear. Enrique Barón ponía como ejemplo que nadie previó la implosión del bloque soviético y menos que este se produjera a partir del 9 de noviembre de 1989, con la caída del Muro de Berlín, pocos meses después de que él fuera nombrado presidente de la Eurocámara. Le tocó tener los mimbres necesarios para dirigir el mayor parlamento del mundo, en términos de representación democrática, cuando el Viejo Continente daba un salto al vacío con el fin de los países del Este, hacia donde, por cierto, se ha expandido la UE.

A partir del título de la grandiosa novela de Tolstói, ‘Guerra y paz’, Enrique Barón insiste en lo importante y necesario que es siempre construir la paz, con valores de respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. Hablar y trabajar por la paz es una labor de tejedoras, como lo hizo Penélope en Ítaca; requiere voluntad, habilidad y perseverancia. Y en ese modelo, según nos contó Barón, había que pensar en una España, durante los años setenta y ochenta, que daba sus pasos para ser una democracia y que, por supuesto, se tenía que incorporar a la construcción europea.

La mítica frase de José Ortega y Gasset «España es el problema; Europa, la solución» recobra interés hoy en día, cuando las grandes potencias (Estados Unidos, Rusia y China) ningunean a la UE, y España ha de proseguir con un mayor esfuerzo europeísta, impulsando, en palabras de Enrique Barón, una "Federación Europea", que nos una, siempre respetando las identidades y las diferentes sensibilidades. A España, y a Europa, nos va la vida en ello. La vía siempre será la europeísta, la que defienda un mayor grado de democratización de las instituciones, de regeneración y lucha contra la corrupción y de construcción de paz.