Palomos que están para comerse

Hay fiestas que se escuchan antes de verse. Se oyen en una plaza, en una calle que empieza a llenarse, en una conversación que sube de tono alegre. Pero hay otras fiestas que, además, se comen. Y Los Palomos, que desde hace quince años han convertido a Badajoz en una ciudad más abierta y más suya, también han encontrado acomodo en la barra, en la tostada, en la tapa y en el cóctel.

La X Ruta Gastronómica de Los Palomos, activa del 26 de mayo al 6 de junio, reúne a veinticuatro locales pacenses con desayunos, tapas, postres y tragos pensados para participar de ese espíritu que mezcla orgullo, humor, diversidad y calle. La ruta funciona como una prolongación natural de la fiesta: empieza por la mañana con café y tostada, sigue al mediodía con una tapa y termina, si el cuerpo aguanta, con un cóctel en la mano.

Hay algo muy pacense en que una fiesta encuentre su sitio en el desayuno. Badajoz es ciudad de tostadas largas, de cafés que se estiran y barras que hacen de punto de encuentro. Por eso resulta acertado que la ruta no se limite al bocado de mediodía o a la noche.

Menacho 11 Bakery Cafetería propone Love is Toast, una tosta de aguacate y salmón. Media Caña presenta Palomo, con tomate, huevo, queso fundido y atún. Mamalú firma Brisa de libertad, con aguacate, pollo al horno, cebolla caramelizada y tomate sobre base crujiente. Parada Lisboa Cafetería Pastelería se suma con Orgullo Lisboa, donde aparecen aguacate, tomate, rúcula, maíz y huevo escalfado sobre pan tostado. Son propuestas que miran a una forma de desayunar más actual, con el pan como soporte de pequeñas arquitecturas de color.

La ruta también tiene su parte golosa. La Tribuna ofrece Pecado de color, café con tortitas de colores, chocolate y nata. La Nave Airsoft Badajoz se descuelga con Mipoñete Alegre, una chapata partida en dos intenciones: por un lado tomate, salmón y vinagre de Módena; por otro mayonesa, minisalchichas Frankfurt y huevo frito. Y La Abacería Del Producto aporta una de las propuestas más pegadas al territorio: La Paloma Rosada, tostada de pan recién horneado con vegetal casera, queso azul de la Vera y virutas de jamón ibérico. Ahí aparece Extremadura no como decorado, sino como despensa.

La tapa sigue siendo el corazón de la ruta. La oferta se mueve entre la cocina de producto, el guiño internacional, la taberna revisada y el descaro propio de una fiesta que nunca ha pedido permiso para ser alegre. Santo Grial presenta Dragel queen, un bagel con rúcula, jamón, brie, mermelada de arándanos y mayo kimchi. Taberna Terrón, Taberna Extremeña 2.0, propone Terroncito, pan de leche relleno de cochinito 'pin pin'. No Ni Ná Gastrobar participa con Tallarines con pluma y olé, pasta de colores a la carbonara con guanciale. Luzia Cocina & Bar aporta Luzi boom, mejillones en curry de coco picantuelo sobre pan brioche.

Café Bar Las Palmeras juega por partida doble con Gambitas orgullosas, un vasito de puré de boniato, huevo poché, gambas crujientes y mayonesa al pimentón, y con Ibérica Dulzona, tostada de pan artesano con patatera dulce, tortilla francesa, miel y escamas de pimentón. En ambas se percibe una voluntad de mezclar suavidad, grasa, dulzor y memoria extremeña.

La Nave Airsoft vuelve con Guarrino Cojo, pan integral con orejas de guarro, huevo frito y majado de ajo y perejil. Hay en esa tapa algo de cocina popular y barra sin complejos. Carmen GastroBar Gin Club presenta Nachorras, nachos con cheddar y chistorra; El Silencio ofrece Cómetela, empanada argentina de pollo al brandy, cebolla caramelizada y pimiento verde y rojo; y La Abacería Del Producto firma Gilda La Palomina Brava, con huevo de codorniz, boquerón en vinagre, piparra, doble aceituna manzanilla y pimiento rojo. Casa Rosendo remata con Chupa Chupa Chups, un trampantojo que juega con una idea muy de la fiesta: no todo es lo que parece.

Vista en conjunto, la ruta dice bastante de la Badajoz gastronómica actual. Conviven la patatera, el pimentón, el jamón ibérico, la oreja de guarro y el cochinito con el kimchi, el curry de coco, el bagel, la carbonara y la empanada argentina. No es una contradicción. Es la ciudad comiendo como vive: con tradición, mezcla, bares de siempre y locales nuevos.

A otra hora pertenecen los cócteles. El Gallo con Botas sirve Palomo Real, con gin Xoriguer, zumo de limón, puré de maracuyá, ginger beer y granada. Sinvergüenza Club propone Trago Sinvergüenza, con ginebra exótica, licor de cereza, sirope de fresa y burbujas. Malafama presenta Círculo Libre, un trago de base amarilla luminosa y acento lila, inspirado en el círculo intersex y en las ideas de integridad, identidad propia y libertad. Aquí la coctelería no solo refresca: también simboliza.

Lo interesante no es solo lo que se come, sino cómo reparte la fiesta por la ciudad. Los Palomos no viven solo en el gran día de conciertos ni en la imagen multitudinaria. También están en quien desayuna antes de ir al trabajo, en quien queda para probar una tapa, en quien descubre un local siguiendo el mapa o en quien brinda con un cóctel de colores.

A Mesa Puesta nació para mirar esos lugares donde la ciudad se cuenta sin solemnidad: barras, manteles, desayunos, cocinas pequeñas y conversaciones que parecen no tener importancia hasta que explican un barrio entero. Por eso esta ruta encaja tan bien en ese relato. Porque Los Palomos no solo ocupan la calle; también se sientan a la mesa. Entre aguacates, patatera, mejillones, orejas de guarro, tortitas de colores, gildas, cócteles y trampantojos, Badajoz demuestra que la diversidad también tiene sabor. Y que, cuando una fiesta prende, acaba encontrando sitio en la barra.