Abre tus ojos y mira hacia arriba

Cuando pasees por las calles del Casco Antiguo de Badajoz, debes mirar hacia arriba. Y no solo para contemplar la luna, que si es llena, atrapará tu corazón, sino porque la belleza de las casas y edificios de finales del siglo diecinueve y principios del veinte pasarán desapercibidos a tus ojos y no descubrirás lo original de su ornamentación, las placas que indican que allí nació Godoy, las ventanas que susurraban palabras de amor entre amantes que después fueron amores de fado y flamenco y te perderás sus preciosos Balcones. Los hay de todo tipo y condición. Majestuosos y floridos, sencillos pero casi terrazas en las que merendar, coquetos con colores brillantes, alguno con maniquíes de tiendas triangulares, muchos de cintas plateadas para que voladoras aves no aniden. Los protocolarios con bandera europea, extremeña y roja sangre y león, que es la de Badajoz y hace tiempo los Musicales Balcones.

De estos últimos tuvimos el jueves viernes 29 una representación. A las 20.30 horas en el Balcón de Las Tres Campanas que reina parte de la plaza de la Soledad comenzaban las jovencísimas Eugenia y Laura, 13 y 19 años, a cantar temas que iban de Guitarrica de la Fuente a 'No puedo vivir sin ti'. En el público sus fans se mezclaban con la gente de Club Conciertos, con turistas, con grupos de profes que los viernes celebran que el curso casi acaba y con las nuevas pandillas que se dejaban sorprender a su paso hacia el Río. Lo mejor, la gente más joven. Se agradece que chicas y chicos que aún van al instituto comiencen a participar en actividades culturales musicales como ésta. Javi Fernández desde el Balcón de Fundación CB, Montesinos 22, hipnotizaba con sus propios temas al público. Él que desde Badajoz ahora conquista locales madrileños, se dejó ver y escuchar con muchísimo gusto y corazón.

Desde allí, subir a las Casas Coloradas en las que los Balcones de María Escudero acogieron a la Dama de la Jornada de Artistas. María Morenas y su jazz funk soul. Muy orgullosa estoy, ya que Javi y María son grupos BADAFEST en algunas de sus ediciones. Tengo que recordar que en años anteriores nuestros Artistas fueron Chuli Solaris, Dtorapta, Tamara Agudo, Óscar Avendaño.

Lucas Sáenz, Emilio Vázquez, José Morales, Emilio Jiménez, Jesús Ordovás, Fernando Monzú y Quique. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Ya era sábado para combinar libros y música a la hora del vermú. Un clásico de la Radio Musical española, de Radio 3, Jesús Ordovás nos dio una lección de historia sobre la música en la radio de nuestro país. Que te cuenten los inicios de Alaska con Berlanga, época que considero fue la de los mejores temas de su grupo, de Robe, Loquillo, Burning... de bandas de antes y después de la famosa Movida Madrileña, es un lujazo que amenizara musicalmente la presentación Lucas Sáenz.

Martínez Mediero, la gran sorpresa. Ya le conocemos por tocar la guitarra y ser voz de The Black Suited Ladies y Veora, pero se marcó cuatro reinterpretaciones de temazos que hicieron que alguna lagrimita rockera surcara rostros barbudos. Torres se declara 'Tita Towers' de Lucas y le deseo que se redescubra tocando en español con su guitarra, sus propios temas, porque es uno de nuestros talentazos artísticos.

'Tu pelo no es muy normal', el libro homenajeado, me espera a la vuelta de estas jornadas de formación en las que me encuentro. Escribo en el amanecer del miércoles. Ya es junio y estoy en una instalación juvenil, CEULAJ, en Mollina, Málaga. Este lugar es famoso entre la juventud porque se celebran campamentos, cursos de verano, formaciones internacionales. Y en una de esas estoy. Junto a cincuenta personas que trabajamos en programas europeos de movilidad juvenil, EURODESK.

Tener un trabajo en el ámbito joven dentro de mi ayuntamiento es algunas veces intenso, pero reconforta saber que todo lo que conocemos podremos ofrecerlo después a nuestra gente más joven y que puedan disfrutar de todas las oportunidades que les ofrece Europa, información gratuita sobre oportunidades de estudio, formación, movilidad, voluntariado y participación juvenil en toda Europa. Está dirigida a jóvenes, educadores y educadoras, trabajadores y trabajadoras juveniles y cualquier persona interesada en programas europeos para las personas jóvenes. Todo eso podéis consultarlo en www.eurodesk.injuve.es, en www.juventudbadajoz.es. También puedes pararme por la calle, como hacemos en Badajoz, y ya te digo qué es lo mejor para tus prácticas formativas, o el intercambio de tus criaturas.

Balcón de la Plaza Alta de Maria Escudero. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Desde aquí, con mis alas de Paloma desplegadas casi, volaré de nuevo a Badajoz, muy bien acompañada del Comando Extremadura, tres compañeras que realizan sus funciones en Juventud Cáceres, Teresa Salas, y en el Instituto de la Juventud de Extremadura, Belén Caro y Beatriz Mancho. Porque hacer región, Comunidad, Ciudad, es darnos a conocer en otras realidades. Que aquí trabajamos por nuestra Juventud desde hace mucho tiempo, con esfuerzo y más ilusión. Y la Juventud Extremeña está muy bien representada en los foros a los que acude. Damos fe. Por eso ahora que hay un runrún de acabar con determinadas estructuras asociativas y de participación juvenil, que no se les olvide a gran parte de los políticos y políticas que vinieron de sus formaciones juveniles, de entidades sin las que las personas jóvenes no serían independientes, ni el futuro de nuestro país sería construido con sus ideas.

Hoy, jueves, que me estás leyendo, tomaremos vino y rosas en la Cata Rose del Silencio, leeremos el libro de Dani Broncano, 'Malospelos' en el Carmen. Y nos iremos, o no, pronto a la cama. Nos queda Correr con Tacones, irnos de Fiesta de Palomas y sacar el modelito de este año para unirnos a la Fiesta más Diversa, Comprometida, Libre, Auténtica y Divertida que conozco. Palom@s 2026 toma la recta final. Besos de colores, de todos, para todas. Mira siempre hacia arriba, no dejes que te corten las alas nunca.

Palabra de Paloma Mayor del Reino que un día decidió que con una de sus alas rotas se puede volar mucho más allá del arcoíris, llegar a la luna y volver para contarlo y hacer que otras palomitas de alas tristes, cortadas y con miedo pudieran un día celebrarse. Volar Palom@s, bien alto batir las alas y dejad el odio en la sima más profunda. Somos libres y nos vamos a celebrar en la Alcazaba y en Puerta Palmas. Palom@s forever.