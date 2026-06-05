Por la cooperación internacional para el desarrollo de Extremadura

Se ha concretado la barbaridad que se presagiaba tras el pacto entre PP y Vox para gobernar en nuestra región: el desmantelamiento de las políticas públicas de cooperación de la Junta de Extremadura, tras el cese de la directora de la AEXCID, Isabel Belloso, sin relevo, y el anuncio de la disminución de su presupuesto, de 11 a 2 millones de euros, lo que deja a este organismo sin dinero para proyectos. Eso sí, para altos cargos (nada más y nada menos que 44 en el actual ejecutivo extremeño), la caza, la tauromaquia, y otras milongas suyas, los fondos que sean necesarios. Se impone de ese modo una de las condiciones de Vox para formar gobierno en Extremadura e investir como presidenta a María Guardiola: acabar con la cooperación al desarrollo bajo el mantra, injusto y con un tufo racista y populista, de «los españoles primero», una de las frases más cacareadas por la extrema derecha.

Quienes justifican esta reducción bajo la premisa simplista de priorizar a los de aquí ignoran que financiar proyectos de seguridad alimentaria, gestión de agua y saneamiento o de salud, por ejemplo, en países de África, no es caridad; es una manera de contribuir a que miles de jóvenes tengan la oportunidad de prosperar en sus países sin jugarse la vida en una ruta marítima mortal para llegar a Europa. Es cierto que migrar es un derecho para todos los seres humanos, pero la migración forzosa, por la guerra, la violencia yihadista en el Sahel, o los efectos de un cambio climático que destruye cosechas, hace que millones de personas no tengan otra opción que marcharse de su territorio.

Nadie deja su tierra, su hogar y su familia por gusto. Eso lo saben bien nuestros abuelos. Si hay una tierra que conoce de qué va esto de hacer las maletas con sus pocos enseres y sufrir el dolor del desarraigo es Extremadura. No podemos olvidarnos de cómo generaciones de extremeños, ante una pobreza y una desigualdad endémicas en la posguerra, se fueron a trabajar durante los años sesenta y setenta a Alemania, Francia, Suiza, Madrid, País Vasco o Cataluña, entre otros territorios, para buscar un futuro que su tierra les negaba, en ocasiones sin contrato legal y en condiciones de suma precariedad. Por tanto, sabemos de qué va esto y no podemos dar la espalda a quienes huyen ahora por los mismos motivos y quieren llegar a Europa. La cooperación no es un gasto superfluo, representa la coherencia con nuestro pasado y, sobre todo, actuaciones que trabajan en pro de la justicia social y la solidaridad internacional.

"Durante años, Extremadura ha sido un referente de las políticas públicas de cooperación descentralizada en el Estado español"

Hay más argumentos para defender estas políticas públicas, aunque voy a centrarme en una que me parece clave: la cooperación es un sector profesional, que requiere cualificación para trabajar en ella, que genera empleo técnico para la ejecución de proyectos de acción humanitaria y de desarrollo. Y algo no menos importante: educa en solidaridad, tolerancia y derechos humanos no solo en las aulas, sino que también permea en toda la sociedad extremeña, a través de proyectos de educación para la ciudadanía global. Durante años, Extremadura ha sido un referente de las políticas públicas de cooperación descentralizada en el Estado español. Ahora, de un plumazo, las derechas de PP y Vox, juntas en el poder autonómico, se cargan lo que se ha venido construyendo gracias a un consenso político, que se materializó, en 2023, en la aprobación en la Asamblea de Extremadura de la Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura, fruto del trabajo conjunto de diferentes colectivos, ayuntamientos y de la sociedad civil. Dicha ley abogaba por avanzar hacia el blindaje del 0,7 % del presupuesto en 2030, un objetivo incumplido con este hachazo: el recorte anunciado nos sitúa en mínimos históricos (en torno al 0,03 %).

Más allá de los datos, hay rostros humanos, de mujeres y hombres que se juegan la vida en contextos de inestabilidad política y social en países de África y América para garantizar que la ayuda llegue de manera eficaz, eficiente y directa donde se necesita. Recordemos cómo uno de los sectores más auditados, en cuanto a convocatorias de ayudas y subvenciones públicas, es el social. La labor de las personas cooperantes salva vidas, contribuye a crear un mundo más justo y son la mejor delegación que podemos tener en el extranjero, una muestra de orgullo. Estamos cansados de que se incrimine a las oenegés cuando, además de trabajadores, existen muchas personas voluntarias, que dedican su tiempo a estas nobles causas. La cooperación al desarrollo no son paguitas ni chiringuitos, no se confundan con los falsos mensajes que vomitan Vox y sus adeptos, que no paran de rechazar los ODS y la Agenda 2030. Lo del fin de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la igualdad de género o el trabajo decente para las personas no va con ellos.

"Me duele y me molesta, y rechazo profundamente, esa criminalización que se hace a las organizaciones que se dedican al acompañamiento de personas migrantes en la región"

Asimismo, me duele y me molesta, y rechazo profundamente, esa criminalización que se hace a las organizaciones que se dedican al acompañamiento de personas migrantes en la región. Su trabajo ha de promover que todas las personas, sin importar su origen, tengan los derechos, deberes y libertades públicas que se consagran en la Constitución y en la legislación internacional. Tal vez sea necesario leer y estudiar más y dejar de lanzar tantas mentiras a diestro y siniestro en redes sociales para engañar al personal. Pienso que estas políticas públicas de cooperación han de ser vistas como una ventana de Extremadura hacia el exterior. La solidaridad internacional ha puesto a nuestra comunidad autónoma en el mapa mundial y creo que es mucho más digno que seamos conocidos por nuestra solidaridad que por hechos del pasado, rancios y colonialistas, como la supuesta épica de conquistadores como Hernán Cortés o el clan de los Pizarro, que el actual gobierno de PP-Vox trata de imponer con ‘Extremestiza’. ¿No es esto ideologizar con dinero público?

La buena gente tenemos la obligación de no quedarnos quietos y defender, con todas las herramientas a nuestra disposición, que Extremadura debe seguir siendo una tierra solidaria, abierta y comprometida con la defensa de los derechos humanos, dentro y fuera de nuestras fronteras. La cooperación internacional no puede convertirse jamás en moneda de cambio por una sencilla razón: porque defiende la dignidad humana.