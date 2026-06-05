Mirando obras

Empiezo a escribir este artículo el día uno. Son las 17.30. Han pasado las primeras horas del mes de junio sin pena ni gloria. Hace calor. El hombre del tiempo ha dicho que va a bajar la temperatura. Me gusta nombrar a los meteorólogos y meteorólogas que salen en los telediarios como "el hombre del tiempo" como hacía mi padre, aunque ahora el hombre del tiempo sea una mujer. Probablemente, hoy, día en el que usted lee este artículo, las temperaturas están más bajas, de momento yo abro las ventanas para que entre un poco de frescor. En la calle están haciendo obras. Los trabajadores de la empresa, Aqualia, están colocando tuberías nuevas. Últimamente, se han producido reventones en esta zona de la ciudad. Miró la obra desde el balcón. Como quedan pocos meses para mi jubilación, estoy observando y localizando las construcciones que veo por Badajoz para visitarlas y ser un pensionista modélico. Tengo que aprender a ser jubilado. Creo que me va a costar más acostumbrarme a mi nueva situación de jubilado que cuando comencé mi vida laboral. Mi primer trabajo remunerado fue en el campo, en un vivero sembrando semillas de eucaliptos en macetas de plástico el verano en el que ya había cumplido los 15 años.

Cuando llegue el día de la jubilación, que mal suena la palabra jubilación, no queda estética, no tiene movimiento, ni futuro, parece irreal como si fuera de plástico, como una escultura arrinconada en el museo de cera, a pesar de eso no queda más remedios que acostumbrarse a su escritura rígida y a su fonética quieta y gris. Cuando me jubile me pondré una gorra, las manos atrás y miraré obras. No sé si habrá construcciones para todos los jubilados en Badajoz, cada vez hay más jubilados y menos edificaciones, también menos viviendas para jóvenes.

Espero que no pase lo mismo con las pensiones, es el temor que tenemos los que estamos a punto de jubilarnos, los de la generación 'baby boom' vivimos no solo con el miedo de ese salto al vacío que produce la ausencia de rutina, dejar de hacer lo que has hecho durante cuarenta años, también tenemos miedo a la incertidumbre de cuánto nos va a quedar de pensión y si habrá fondos para todos. De todas formas estoy contento, no me jubilo del todo, me queda esta colaboración con el periódico que no pienso dejar hasta que me echen, que será el día que empiece a escribir tonterías de jubilados, cuando en lugar de hablar de la vida activa y cotidiana, pase a contar batallitas de cuando era joven, de cuando fui a la mili, de cuando tuve mi primera novia, mi primer empleo, mi primer coche, mi primer libro, de cuando fui moderno.

Yo también fui moderno una vez, aunque ahora no lo parezca. Ser moderno estaba más relacionado con trasnochar que con madrugar, con la ciudad que con los pueblos, con lo urbano más que con el campo, con los escritores de moda más que con los clásicos, con el grafiti en las fachadas que con los museos. Soy un antiguo que prefiere el amor al ligue, la ternura al tonteo, leer en papel y comer un cocido o una tortilla de patatas antes que un Tataki con parmentier trufada y con microbrotes. Prefiero la cerveza con alcohol a la sin, la leche entera a la desnatada, enamorarme cara a cara en un bar y no por internet. Igual que los relojes parados dan dos veces al día la hora exacta, yo también fui moderno una vez, cuando la cosa pasó delante de mí. Fui moderno cuando la modernidad estaba en la calle y en la noche, pasé por allí y me quedé, hasta que me aburrí y me fui.

Hace calor. Me asomo a la ventana. Hay mucho ruido. Profundizando en la zanja de la obra se mueve un aparato que va y viene al que llamo vehículo porque tiene cuatro ruedas. El vehículo parece por su diseño, aunque no por su tamaño, un desactivador de explosivos de la Guardia Civil. Este aparato en lugar de verde es de color amarillo. El aparato emite un pitido agudo y constante, pi, pi pi… lleva así toda la tarde. Un pitido de los que son capaces de tocar el buen humor hasta convertirlo en malo. Igual que hace el chorizo con el colesterol bueno, que lo muda al malo después de unos cuantos bocatas.

Abro la ventana, todavía no quiero poner el aire acondicionado. En el telediario, al que también me gusta llamar 'el parte, como también decía mi padre, han dicho que sube el precio del iva de la electricidad. Me sale más rentable tomar un café en el bar de abajo, en mi bar de cabecera, que poner el aire en casa. Cada vez que hay una subida me acuerdo de Trump, cómo andará con sus chanchullos del petróleo y sus guerras, y con ese jodidamente loco de Netanyahu. Qué graciosos, dos locos peleando entre ellos mientras no dejan de asesinar a cientos de personas.

Suena una y otra vez el sonido intermitente y continuo de la obra. En estos momentos los trabajadores dan golpes con un martillo a unos tubos negros, seguramente los tubos por donde irá a partir de ahora el agua. El protector de oídos no solo lo tendrían que tener los trabajadores, sino también los vecinos cercanos al ruido. Salgo al balcón. Por la autovía ya no pasan camiones grandes como antes de hacer la autopista. Suena una sirena, no sé si de ambulancia o coche de policía, últimamente pasan muchos coches de policía a toda pastilla, siempre van en la misma dirección. También pasan bomberos y ambulancia, cada uno con su sonido correspondiente. Al poco tiempo, leo en La Crónica digital que ha habido un incendio de un portal, que han quedado calcinados dos coches y que parece que ha habido un nuevo tiroteo.

A las siete de la tarde deja de sonar una de las máquinas de la obra y empieza otra. Esta otra es como un motor para sacar agua, emite un sonido más persistente. Cierro las ventanas, pero el ruido se me ha pegado a la cabeza como aquel día que fui al karaoke y al día siguiente no era capaz de sacar de mi cabeza la canción del Fari 'Torito Bravo', cada dos por tres empezada a cantar inconscientemente 'Vaya torito, ay torito guapo. Tiene botines y no va descalzo'.

Ha cesado el pitido del motor, pero en la calle sigue el ruido, mucho ruido. Bajo a tirar la basura y me escapo al silencio de una obra para entrenar mi próxima jubilación, una obra casi en mitad del campo próximo a Decathlon. Salgo del coche a respirar el silencio y mirar la obra, mirar mi futuro. Creo que no voy a ser un jubilado convencional, tampoco ejemplar.