No hay color

En Badajoz existen seis colegios públicos identificados por la Consejería de Educación como centros de atención educativa preferente: Cerro de Reyes, Leopoldo Pastor Sito, Manuel Pacheco, Nuestra Señora de Fátima, Santa Engracia y San Pedro de Alcántara. Según la descripción de la consejería, estos centros reúnen una serie de características. En cuanto al entorno, están ubicados en zonas de exclusión social o desventaja debida a situaciones de bajas rentas familiares, alto índice de paro, de analfabetismo, de inmigración, de minorías étnicas o culturales y otros indicadores de similar naturaleza. En relación al alumnado: existencia de un porcentaje significativamente superior al del resto de los centros de alumnos cuyas familias necesitan atención de los servicios sociales o sanitarios, motivada por problemas relacionados con drogodependencias, maltrato, abandono familiar, ingreso en centros penitenciarios o por otras situaciones de similar naturaleza. Existencia de un porcentaje significativamente superior al del resto de los centros de alumnos inmigrantes o de minorías étnicas o culturales. Y/o existencia de un porcentaje significativamente superior al del resto de los centros de alumnos con conductas de inadaptación social o escolar. Por definición, si un centro es considerado centro de atención educativa preferente es porque requiere más recursos y una atención más individualizada, por las características de vulnerabilidad de sus alumnos.

Esta semana se han manifestado a las puertas del colegio Santa Engracia de Badajoz un grupo de padres de este centro, donde estudian los niños de Los Colorines. El nombre del barrio no es símbolo de esperanza o festejo. Responde a la simple descripción de la pintura original de sus bloques de viviendas sociales. La protesta estaba apoyada por todo el equipo del centro. El motivo: el próximo curso contarán con una maestra menos para los niños de educación Infantil. Tenían tres para los alumnos de 3, 4 y 5 años y pasarán a contar con solo dos. No piden más medios, pero al menos que se mantengan los que tienen.

La causa de este recorte se supone que está en el escaso número de solicitudes de escolarización que este centro ha registrado para el próximo curso. Pero explican en el Santa Engracia que no son más ni menos que en procesos anteriores. Hay que tener en cuenta la peculiaridad de este colegio, pues hay familias que no se preocupan de que empiezan las clases hasta que entra septiembre y otras que llegan a lo largo del curso, muchos portugueses, con bastantes hijos. El problema es que el próximo curso comenzará con un maestro menos y no van a recuperar la plaza suprimida, aunque aumenten los alumnos. Esta peculiaridad debe ser escuchada por quien ha tomado la decisión de que este centro pierda un maestro en la principal etapa escolar, la inicial, la que además requiere un periodo de adaptación para los más pequeños. Se le deberían subir los colores a quien ha cortado por lo sano una plaza en un colegio que tanto trabaja por dignificar su entorno, donde ningún recurso está de más, y menos los educativos. En este caso la realidad no cambia en función del color del cristal con que se mire. La realidad es la que es y es distinta de la que rodea a los colegios que no son considerados de atención educativa preferente.

La consejería debería escuchar al director, a sus maestros, y tener en cuenta sus opiniones y necesidades, en lugar de generar un problema donde ya tienen bastantes. Contaba una madre a la entrada que las instalaciones están cuidadas y bien mantenidas. No hay diferencia con otros colegios. No la hay. El Santa Engracia es amplio y luminoso. Fuera es distinto. No hay tumulto en la puerta de familiares a la hora de la entrada. La llegada es un goteo intermitente. Sin prisas. En la fachada, tres banderas, que hace tiempo que no ondean. Son harapos desgastados e descoloridos.

Este diario preguntó a la consejería los motivos del recorte de una plaza de maestro y tras mucho insistir, la concisa contestación es que toman nota de la consulta y que en breve responderán. Palabras que suenan a indiferencia y no dan pie a la esperanza, que es lo último que se debería perder si de verdad este colegio es preferente.