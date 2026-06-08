Califas (XXXVI)

Para solucionar el conflicto diplomático, al que vengo refiriéndome, hubo que recurrir a un camino tortuoso y largo. Córdoba no quiso forzar al embajador. Hubiese sido un error, dando al traste con la negociación. Se decidió enviar una delegación a la corte de Otón I, con rango de embajada. Para encabezarla se buscó a un funcionario cristiano -hablaba latín-, quizás clérigo, y, directamente, el califa lo nombró obispo. El asunto tiene miga. ¿Cómo un monarca musulmán designaba obispos cristianos? Es difícil de comprender, pero fue así. Quizás el monarca presionó a la clerecía cordobesa y no tuvieron más remedio que aceptarlo.

Tampoco debía representar un problema especial. Y, ¿por qué se hizo así? Era un modo de demostrar a Otón I su grado de autoridad. También los cristianos de sus dominios obedecían sus designios. Era un soberano justo. Y era, además, un gesto de superioridad; el sajón le había enviado un simple fraile. Abd al-Rahman mandaba un obispo. No iba a quedar por debajo.

El personaje elegido era un tal Rabi b. Said, cuyo nombre cristiano original era Recemundo. A efectos oficiales su nombre era árabe. Llegó a obispo de Iliberris, de la primitiva Granada. Esa dualidad onomástica permite reflexionar sobre los modos de integración de las minorías religiosas en la sociedad árabe andalusí del período califal.

Se ha escrito mucho y demasiadas veces cargando las tintas sobre la tolerancia. No está mal; la realidad era otra. Los cristianos, como los judíos, podían integrarse con normalidad en la vida diaria y no parece haber existido por entonces una concentración topográfica por grupos religiosos tan acentuada como la ocurrida siglos después. También es cierta la tendencia de los cristianos a enterrarse en las cercanías de alguna iglesia, lo que quiere decir extramuros. Eso está demostrado arqueológicamente y mi colega, y sin embargo amigo, Alberto León Muñoz, de la universidad de Córdoba, puede decir mucho. No se engañen, el mito de la convivencia interreligiosa es sólo eso. Podían coexistir, pero eran jurídicamente inferiores a los musulmanes y, pasada la conquista neogótica, ocurrió exactamente lo mismo, al contrario. Queda bien hablar de tolerancia. Pero no es histórico.