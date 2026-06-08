Protector solar: innegociable

Así de claro y contundente. El protector solar es un paso en la rutina de skincare innegociable, no sólo ahora que llega el verano, sino también durante todo el año.

Debemos proteger no solo la piel de la cara. Con la llegada del verano, brazos, piernas, manos y ciertas zonas como el cuello y los empeines deben ser protegidos con especial mimo, pues son zonas que han permanecido como los osos, hibernando, y ahora salen del letargo, cuales flores en primavera desafiando al sol.

A veces se nos plantean dudas sobre el uso correcto de estos productos.

¿Se puede utilizar el mismo protector solar para la cara y el cuerpo? Como poder, se puede, pero no es lo correcto. Y no lo es porque el protector facial resulte más ligero, más agradable. Es cuestión de formulación, de tolerancia cutánea y además debemos recordar que la piel de la cara está más expuesta y por tanto sufre tanto las inclemencias del tiempo como las radiaciones solares todos los días del año. Por ello no todas las zonas tienen las mismas necesidades. La piel del rostro es más fina, más vulnerable que la piel del cuerpo. Los protectores faciales de última generación incorporan en sus fórmulas activos pensados para responder a necesidades concretas del rostro. Algunos llevan antioxidantes, con lo cual previenen el envejecimiento celular; otros llevan activos para la prevención de las manchas; otros están enfocados a combatir la deshidratación de la piel.

Un protector solar corporal suele tener texturas más ricas para aportar confort, facilitar su aplicación y está pensado para resistir el roce, con lo cual es más denso, demasiado oclusivo, por lo que puede perjudicar si se aplica en la cara a pieles mixtas, grasas, sensibles o con tendencia acneica.

Parece una tontería, pero el consumidor debe saber que no todos los protectores solares son iguales. Hay que fijarse muy bien en los cartonajes, pues parece que en todos los que pone SPF 50, pues ¡hala!, ya estamos bien protegidos y no es así.

¿Cómo sabemos que es un buen protector sola? Deben protegernos frente a rayos UVB -radiación ultravioleta B-. El número que aparece junto con las letras SPF que se lee en el envase debe ser SPF 30 o superior. Lo ideal es que sea SPF 50. Este nos indicará el nivel de defensa contra este tipo de rayos y así se evitarán las quemaduras directas (las quemaduras que se ven), el enrojecimiento y el tan temido cáncer de piel.

Los protectores solares deben aportarnos además protección frente a los rayos UVA: lo identificamos con unas letras UVA dentro de un círculo, es el sello oficial en Europa o el sistema PA que es la escala asiática que comprende desde PA+, protección UVA baja hasta PA +++++ que es la escala mas alta. Así se evita el envejecimiento prematuro, arrugas y flacidez, las manchas y daño celular profundo a largo plazo. Deben protegernos contra la luz azul e infrarrojos y ello se consigue añadiendo antioxidantes específicos para bloquear la luz azul de las pantallas evitando así también el estrés oxidativo térmico.

¿Qué tipo de filtros deben llevar para conseguir todas estas protecciones? Filtros minerales y filtros químicos. Además, deben llevar ingredientes complementarios como antioxidantes, agentes hidratantes y reparadores como vitamina C, resveratrol, aloe vera, ácido hialurónico y ceramidas.

Últimamente y de cara al verano debemos poner un énfasis especial en las cremas faciales bases de maquillaje tipo DD ó BB CREAM pues a pesar de tener SPF 30 ó 50 debemos recordar que solo estamos protegidos frente a los rayos B, con lo cual no estaríamos protegidos frente a las radiaciones UVA ni luz azul ni infrarrojos.

Es muy interesante destacar los filtros biológicos, que son estas sustancias antioxidantes y reparadoras que completan la formulación y que actúan reparando y neutralizando el daño celular que los filtros físicos y químicos no logran detener. Estos filtros los incorporan los protectores solares de última generación eliminando el estrés oxidativo y los radicales libres generados cuando la radiación solar logra penetrar dentro de las capas mas internas de la piel. Los filtros biológicos protegen activamente el ADN celular evitando el fotoenvejecimiento y fortaleciendo el sistema inmunitario de la barrera de la piel. Son filtros biológicos por ejemplo la vitamina C, la vitamina E, el resveratrol, el extracto de té verde, el extracto de polypodium leucotomos (un helecho, con alta capacidad fotoprotectora).

Nos queda afortunadamente un largo verano. Buscad a vuestro farmacéutico de confianza y pedidle que os personalice cada caso y necesidad. ¡Ah! Importante: Tened precaución cuando lo apliquéis alrededor de los ojos. Ese lagrimeo incomodísimo que se produce, sobre todo al salir del agua del mar o de la piscina, cuando nos lo hemos aplicado muy cerca del ojo es por culpa de los filtros fisicos (óxido de zinc y dióxido de titanio) que son unos minerales que se reducen a un tamaño muy muy pequeño, con lo cual es como si nos entrara arena en los ojos. ¡Precaución! Vámonos preparando para el verano!!!. ¡Feliz y saludable semana!