Distracción

Preguntaba el otro día un amigo que cómo era posible tan descomunal cobertura mediática de la visita del Papa León XIV a España comparándola con anteriores visitas papales a nuestro país. En una respuesta de urgencia y no exenta de sarcasmo le di cinco claves que, a mi modo de ver, explicaban el fenómeno. 1. Los tiempos han cambiado, como cambió la sociedad y su manera de entender el mundo y, por supuesto, como ha cambiado el ecosistema mediático, donde las nuevas tecnologías y sus infinitas posibilidades han unido sus sinergias a ese otro fenómeno que son las redes sociales, los dispositivos móviles y otros recursos inagotables que convierten una visita de un jefe de Estado en un acontecimiento histórico de primera magnitud.

2. La agenda del Papa es de tal envergadura que en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias se han concentrado, prácticamente, todas las Españas y sus emociones, disyuntivas, problemas y anhelos, logrando así que casi nadie pueda sentirse al margen de su visita, desde esos niños que le han ido entregando para ser bendecidos, hasta esos jóvenes que nadie se explica de dónde han podido salir en una sociedad que, dicen, está cada vez más secularizada, pasando por aquellos con menos posibilidades, los desheredados del mundo, quienes sufren el dolor, la discriminación, acaban de llegar en patera o, sencillamente, parecen estar ubicados en los márgenes de una sociedad desbocada. Para todos ellos había palabras de ánimo, reflexión y consuelo por parte de un líder mundial que, sobre todo, es un líder espiritual y cuyo mensaje remueve conciencias, políticas, actitudes y almas.

3. Obviamente, en esta España donde también caben los tontos y cada vez parece que son más, hay medios de comunicación que se han volcado en la cobertura, pero, precisamente, para boicotearla, para darle voz a los que estaban en contra de esta visita y, así, mientras llenaban sus contenidos con las imágenes del sucesor de Pedro, sus comentaristas aprovechaban el viaje para soltarle todo tipo de rejonazos o amplificar las enfermas consignas de los de siempre.

4. Vamos entrando en materia, porque la visita también es una estupenda maniobra de distracción para intentar tapar cuanto sucede en esta España de sobresaltos. Los juegos malabares, las cortinas de humo y las aldeas Potenkim se estudian ya desde hace décadas como fabulosas estrategias del poder para tener entretenidas a las masas mientras el mundo a su alrededor se desmorona. A veces, el poder lo organiza, pero, otras, el poder lo que hace es echar leña al fuego o, simplemente, deslizar sus demoniacas o maquiavélicas o dantescas fórmulas de la distracción para seguir los pasos que ya escribiera, definiera y destripara Neal Postman en su célebre ensayo 'Divertirse hasta morir'. Hablaba Postman de la influencia de la televisión, de su poder para transformarlo todo en espectáculo y narcotizar, de esa manera, a quien, ingenuo, en el sofá de casa, consume horas de entretenimiento y opiniones no siempre inocentes.

Y 5. Aquí viene lo mollar. La enfermedad social que padecemos (Pérez Reverte decía recientemente en una entrevista que España esta enferma y no tiene cura) está revelando, por un lado, que esa enfermedad es, más que nada, moral, ética, espiritual y, por tanto, afecta a nuestra manera de ser en el contexto de una sociedad que no se puede estancar ni mirar al ombligo ni dejar atrás a los que más padecen, pero, por otro lado, la figura del Papa y su discurso se destapa como referente autorizado, no por una inspiración divina, sino por cuestiones que tienen que ver con una doctrina -basada en la paz, el amor y el entendimiento-, con una tradición -más allá de sombras históricas, cargada de dignidad y apegada al desarrollo de los pueblos- y con un mensaje que no pasa de moda, que se adapta a los tiempos y que se sustenta en una autoridad moral incuestionable.

Estas cinco claves entroncan directamente con lo que está ocurriendo en España en tan solo una semana: el Papa nos visita, con cientos de miles, millones de personas por las calles deseando oír sus palabras y no les importa que en su país se desprecie esos mensajes o a quienes los creen; Bud Bunny canta para cientos de miles de personas a los que no les incomodan ni el precio de las entradas, ni que sus letras sean así o asao, ni, desde luego, la casita y sus alrededores; un tipo del pelo largo que dice representar a un partido al que cada vez le vota menos gente muestra su rechazo a la visita del Papa, aunque me temo que tocaría las castañuelas con un Maduro en sus mejores tiempos o un Putin si pudiera venir a España; los cretinos de siempre que se han molestado porque el Papa no bendiga la Sagrada Familia en catalán dejando ver que, en realidad, si lo hiciera en latín o inglés no les molestaría, lo que les jode es que se haga en español; y, en fin, toda esa pléyade de eruditos a la violeta, tontos de todo a cien, ideólogos de la miseria y turiferarios del poder que no pierden la oportunidad de hacer el ridículo cuando denigran no solo al Papa o al cantante, por ejemplo, sino a toda gente que tienen detrás y que para sí quisieran y que los desprecia con tanta valentía e indiferencia que sus maniobras de distracción quedan en pólvora mojada en manos disecadas.

Y, hablando de distracción, de lo que quería escribir era de las distracciones que al cabo del año se producen en Badajoz -culturales, festivas, deportivas, etc.- y dónde radica el éxito de las mismas, si es que lo tienen. Pero lo dejaremos para otro momento, porque en esta ocasión nos han distraído cuestiones más universales.