La Casita de Palom@s

Escribo en domingo, con resaca emocional. No siento las piernas, como dijo alguien mucho antes que yo, pero escribo mi diario con el tema Palomos Badajoz, hasta el año que viene.

Han sido días vividos con mucha intensidad, en los que como cangreja de julio que soy y Persona Altamente Sensible, lo doy todo en las actividades en las que participo, y si están hechas desde la verdad y el amor, transito por ellas con delicadeza y dedicación máxima.

Quienes el sábado grande de Palom@s colaboramos en el desarrollo de la misma, nuestro día especial es el viernes, de modo que después de comer en el Luzia con parte de la pandilla disfrutona, partimos desde el lugar que formó parte del convento de Santa Ana a la carrera de Tacones.

En el Carmen mi amiga Concha Baños realizaba la presentación del libro 'Malospelos', de Dani Broncano.

No pude quedarme porque me esperaban para hacer el listado de los hombretones que participarían clavando tacón. En esta ocasión ninguna chica quiso ponerse taconazos que como manjares romanos Julián y Johny habían preparado para participar. Preparados. Los medios de comunicación listos, público y catorce corredores. Ya, da el pistoletazo de salida, La Villana. Jolgorio asegurado, gente abarrotando la calle y ganador que subió al balcón del Silencio para brindar con cava extremeño, eso siempre.

Se batió récord de participantes y asistentes en la calle Encarnación. Calle que vio pasar el mundo de la prostitución durante décadas del siglo pasado y que va renovándose poco a poco. Nada queda de "Las Mujeres Buenas de la calle Mala", como decía Carmen la Cigarrera. Personaje que durante mi infancia era recurrente en el patio de mi abuela Leocadia. Ella tenía una cestita de mimbre llena de tabaco y algunas golosinas. Instalaba su puesto en la puerta del Teatro López de Ayala.

Guillermo Grau, Silvia Tostado, Los Primos Djs, Batidora Dj y Marisol Torres. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

No puedo recordar su cara, pero su figura menuda, el pañuelo siempre en la cabeza, largas faldas oscuras y su toca de lana permanecen en mi memoria como si acabara de verla ayer. En mi imaginación infantil era mi propia "Vendedora de fósforos". Carmen y la Cerillera del cuento compartieron un trágico final. Una, en la noche fría y oscura de Andersen, la otra, fue una de las víctimas de la riada de nuestra ciudad.

En la calle Encarnación ahora los placeres no se pagan, son libres. Grupos de amigas y amigos que cada año vuelven a casa por la navidad de colores. Brindamos, nos abrazamos y nos deseamos siempre pasiones verdaderas. Acabamos en la fiesta referente de Palomas de los viernes, en el Carmen Gastro Bar y en el KU.

Levantarme a las nueve de un sábado en el que la mayoría duerme para estar fresquitos durante el palomeo es un lujazo. Voy subiendo a la Alcazaba y me cruzo con la gente de los bares que prepara las barras, los locales llenos de plumas y banderas palomiles, algunas amigas comiendo churros en Aaaaa me saludan y me desean que vaya bien el día. Llego hasta el escenario principal y Roberto me da instrucciones y carteles para mi Casita del escenario Puerta Palmas.

Bajo hasta la casetita de acreditaciones que junto a los Tres Poetas, Jesús Delgado Valhondo, Manuel Pacheco y Luis Álvarez Lencero, realizada por el Maestro Luis, cada año nos titula con los puestos a desempeñar en nuestros Palomos. Es en ese momento cuando paso de la poesía a la música, en el que el sol de la avenida de Entrepuentes se refleja en el río, ese preciso, precioso y único momento de soledad que tendré ese día, en el que lloro de emociones. Todo lo que hemos trabajado durante estos quince años, las historias de amor y dolor, de activismo y lucha, de creer en un proyecto, de personas que ya no están, colaborar con toda mi ilusión en una revolución … todo eso forma parte de mi vida y de todas las personas que ese día lo damos todo para que la gente disfrute, lo viva, lo sienta.

Pero hay algo que sólo sabemos las personas que colaboramos en Palomos. Un secretito que yo os voy a contar hoy, con el permiso de todas ellas. Cada año los equipos de montadores, sonido, voluntariado, dirección, producción, regiduría, y artistas varias, tenemos dos horas de encuentro en el que la comida es el pretexto que une los previos de cada escenario con la realización del evento.

A los mandos de la cocina de la Casita del escenario Alcazaba, Andrés y Anabel Pastor. Padre y madre de Elsa. Nuestra princesa, que en 2019 demostró en la Asamblea de Extremadura, con la fuerza de una adulta, su derecho a reivindicarse como niña, para llegar a ser la mujer que le dé la gana de ser. Su lucha contra la transfobia que aún existe en nuestra sociedad también es la nuestra.

Menú de gazpacho, arroces, de marisco para muchas. Para las veganas y alérgicas como yo, el de verduritas. Siempre repetimos, es la verdad. Las tartas finales siempre dan un puntito de color al jardín, en el que nos sentamos como si estuviéramos en la Romería Diversa y Aliada de la Virgen de los Ángeles, que es la que reina en Puerta Palmas y cada año nos acoge cerquita.

El discursito de nuestra presidenta, Silvia Tostado, nos emociona porque sabemos que si estamos es para seguir recordando un lema que guardamos bien cosido cerca del corazón "Contra el odio, Amor". La respuesta a los mensajes que quieren hacernos retroceder al NODO, vamos a darle COLOR.

El abrazo de Cristina Viciana, nuestra dire es de amiga. El de Abel Pérez, del que sabe de tu pequeña tristeza. Llenos los espíritus y las barriguitas nos vamos a nuestros puestos.

La Casita de Palomos en Puerta Palmas. Jc Corrales y Marisol Torres. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

En el escenario más joven, Djs y Djsas van llegando puntuales. Como este año se ha puesto de moda la Casita de Bad Bunny, a nuestro backstage, zona de camerinos y hospitalidad detrás del escenario, le hemos puesto de nombre La Casita de Palomos. En la suya mucha gente que quería ser vista ha pasado y pagado para estar. Por la nuestra, actorazos como Jorge Barrantes, regidor y J. C Corrales, presentador y Dj han sido las almas que me han acompañado para que todo saliera perfecto.

J.C. esta vez ha dejado el corsé para convertirse en el nuevo cantante de Arde Bogotá. Ya no se pinchan discos pero Tokio Dj, Privan de Camp, Los Primos, La Villana y Valeria Cruz desde sus mesas han lanzado músicas que han ido del indie a la electrónica más actual y las han bailado más de veinte mil cuerpecitos bajo el sol y la luna.

Incluso hemos tenido visitas de amigas, padres, madres y un influencer, Guillermo Granu. "Su capacidad es mayor que su discapacidad". Ha sido 27 veces campeón del mundo de natación y que se sube al escenario de la Revuelta con la misma soltura que a bailar con los Primos.

¿Se puede pedir más?