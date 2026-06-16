La ermita de San José tras las guerras

El capitán general de Extremadura Luis Vicente Godoy Álvarez de Faria (hermano de Manuel Godoy, Príncipe de la Paz) pedía en 1797 la cesión de la ermita de San José para utilizarla como hospital de soldados convalecientes de 'calenturas pútridas'. Desconozco si se llegó a efecto, pues la Cofradía de Santiago (Santo Entierro) se negó a ceder la ermita de las Lágrimas para este fin. La Cofradía de San José solicitaba en 1800 poder hacer de nuevo enterramientos en la ermita, algo que había prohibido la Capitanía General de Extremadura y el Real Cuerpo de Artillería. El médico de la Junta de Sanidad, Casiano de la Torre, emitía un informe el 25 de febrero de 1801, expresando que había reconocido la ermita y sus tres bóvedas, que estaban vacías, aseadas y sin mal olor. Por ello no ponía impedimento en que se volviesen a enterrar como pedía la cofradía. En 1804 el mayordomo de la cofradía citaba que la prohibición fue debida a una epidemia en la ciudad de Málaga y sus inmediaciones, creando un gran contagio entre la población española. La epidemia de Málaga fue de fiebre amarilla y parece ser que llegó por medio de los barcos que procedían de América, donde era endémica.

La ermita no se libró de los daños sufridos en la Guerra de la Independencia (1808-1814). Antonio Rodríguez Moñino citaba que fue saqueada el 28 de mayo de 1812: «En el asalto le robaron (segunda vez) los ingleses y portugueses tres estandartes, las cortinas del santo, tres vestidos del Niño; la capa del santo amarilla de ramos de plata, las varas de plata; la vara afiligranada del santo; las potencias de plata del Niño que le había hecho Rivero. Al santo le echaron al suelo, le rompieron los pies, y brazos al Niño. La Virgen de la Esclarecida a balazos la tiraron al suelo e hicieron pedazos».

Tras el fin de la guerra se reclamaba a Madrid el capital del patronato de legos de Manuel Álvarez de Toledo Lobato para las reparaciones, que eran 4.617 reales. Los hermanos de la cofradía donaron unas nuevas andas para el santo en 1876. El trabajo se le encargó al pintor y carpintero Diego Florindo Orozco (1823-1909), hermano de la cofradía. La ermita se encontraba en mal estado en 1876, cuando se nombraron a algunos maestros para hacer un reconocimiento. El primero fue el director de caminos vecinales Florencio Ger Lóbez, que citaba que no había peligro ninguno por las grietas aparecidas en la bóveda y el arco toral, que se conocían desde hacía tiempo. Sin embargo, las grietas de la sacristía que estaban en las aristas de la bóveda podían tener cierta importancia, pero de reparación poco costosa. Respecto a la fachada principal, citaba que estaba bastante descuidada y que se podía reparar quitando el balcón y demás cuerpos salientes. El maestro alarife Maximino Tejada Espejo estaba de acuerdo con el informe anterior sobre la fachada, pero no sobre las grietas de la bóveda, pues creía que eran de importancia, en concreto las del arranque del arco toral pero que, por el momento, no había peligro de derrumbe.

Estado ruinoso

En 1885 se menciona el estado de ruina en que se encontraba, dato que confirmaba el arquitecto Tomás Brioso Mapelli en un informe. Lo corroboró el arquitecto Ventura Vaca Parrilla: «Del reconocimiento practicado en la iglesia de San José de esta ciudad resulta hallarse en mal estado, sino de los arcos torales sobre que descansa la cúpula, debido al exceso de empuje de esta y al movimiento constante que se nota en los muros laterales. Este movimiento es incesante, como lo prueba el hecho de tener que tapar todos los años las grietas que aparecen no solo en los muros y claves de los arcos que sustentan la cúpula, sino también en esta y en la bóveda de cañón que cubre la única nave de que consta la iglesia. Se hace, pues, necesaria su reparación inmediata; pues, aunque al parecer, no existe peligro inminente de ruina, es conveniente tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes imprevistos que siempre suele ser funestos».

El presupuesto de reparación de la ermita se había fijado entre 7.000-8.000 pesetas. El obispo daba autorización para que el santo se trasladase en procesión a la parroquia de Santa María la Real el 5 de febrero mientras durasen las obras. En 1888 se autorizaban las obras dirigidas por Tomás Brioso Mapelli. Se repararía el arco toral, se haría una nueva escalera de acceso al nuevo campanario, un recalce de la fachada, se repararían las habitaciones del santero y se colocaría un nuevo pavimento. Una vez terminadas las obras de reparación del templo, se bendice en la tarde del sábado 9 de marzo de 1889.

No se conoce ninguna fotografía de cómo era la ermita a finales del siglo XIX y principios del XX, algo extraño, por ser patrón de la ciudad y estar en un entorno turístico. Sin embargo, sé que la fachada era similar a la de los jesuitas, antes convento de Santa Catalina, con dos espadañas, además de un balcón, como vemos en la fotografía. Parte de la capilla que hoy conocemos se debió de aprovechar, aunque se modificarían sus fachadas al estilo neogótico entre 1915 y 1919, formando parte del convento de las Adoratrices.

El proyecto lo realizó el ingeniero militar Francisco Franco Pineda, popularmente conocido como ‘Curro Franco’. En esa obra trabajó el escultor-decorador Julio Clivillés, que era profesor en la Academia Municipal de Dibujo y Modelado (hoy sede del Museo de la Ciudad). La magnífica imagen del santo, seguramente del siglo XVIII, fue destruida vandálicamente el 2 de agosto de 1936. Las monjas habían sido expulsadas del convento, instalándose allí un cuartel de dinamiteros procedentes de Azuaga. Al tomar la ciudad las tropas franquistas, apareció solo la cabeza debajo de su camarín.

El mayordomo de la cofradía, Manuel Jiménez Cierva, depositó la cabeza en el Palacio Episcopal. La noticia llegó al director y alumnos de la Escuela de Formación Profesional, cuya sección de Escultura se ofreció a repararla, también Adelardo Covarsí. Gaspar Ruiz y Juan José Leal fueron los artistas que hicieron el modelo en escayola de la nueva imagen, pero fallecieron en la guerra. Finalmente, la restauración la hizo el escultor de Talavera la Real Exuperancio Pérez Ascunce, que fue alumno de la Academia Municipal de Artes y Oficios. El empresario de la madera y construcción Eugenio Cortés Quirell donó la madera para tallar el nuevo cuerpo. Sin embargo, Pérez Ascunce no consiguió emular la belleza de la primitiva.

La restauración se finaliza el 28 de febrero de 1946. Comenzaron los actos con la tradicional novena del 10 al 18 de marzo en la iglesia de Santa María la Real, previa a la solemne bendición de la imagen por el obispo en la tarde del domingo 10. El ayuntamiento publicó la siguiente nota: «El martes próximo, festividad del patriarca san José, 19 del actual, se celebrará a las seis de la tarde una solemne procesión para trasladar, reintegrándola a su antigua ermita, erigida por el rey Alfonso IX en honor del santo, como agradecimiento por la toma de la ciudad, la imagen restaurada, tan venerada de los badajocenses y que fue destrozada por las hordas en agosto del año 36. Esta alcaldía invita a todos los vecinos por cuyas calles ha de pasar la procesión que saldrá de la iglesia de Santa María la Real (San Agustín) a que engalanen sus balcones y ventanas con colgaduras y reposteros, cooperando así al mayor lucimiento de los actos de desagravio que se celebran». El itinerario fue el siguiente: plaza de San Agustín, calle José Lanot, plaza de la Soledad, calles Arias Montano, División Azul (San Juan), Moreno Zancudo, plaza Alta y plaza de San José. La imagen del santo iba escoltada por la junta de gobierno de la cofradía, el obispo José María Alcaraz y Alenda, el presidente de la diputación (Juan Murillo Valdivia) y el alcalde, Antonio Masa Campos. Cerraba la procesión la Banda Municipal. Todas las calles del recorrido estaban engalanadas y con mucho público. Tras llegar la imagen a su ermita, sobre las siete de la tarde, fue introducida por cuatro carpinteros, en medio de aplausos y vítores de los vecinos del barrio, felices de tener de nuevo la imagen tras diez años de ausencia.

La cofradía se trasladó a la iglesia de Santa María la Real en 1946. Los vecinos de la zona se negaban a que la imagen se trasladase a la parroquia. El obispo encontró la fórmula adecuada para zanjar la cuestión: «Siendo contrario a los sagrados cánones que se establezcan cofradías de varones en las iglesias de religiosas; siendo por otra parte el glorioso esposo de la Inmaculada Virgen María, titular de esta capilla, y habiendo sido venerada la antigua imagen en su santuario desde siglos; en virtud de las facultades que otorga al ordinario del lugar, se dispone: que la Hermandad de San José se traslade a la iglesia de Santa María la Real (San Agustín), celebrando en ella sus cultos y que la antigua imagen del santo, restaurada, vuelva a la capilla de la que es titular, pudiendo, si así lo desea la cofradía, llevarla cada año a la mencionada parroquia, para celebrar la tradicional novena, devolviéndola después a su ermita con la mayor solemnidad en la tarde de la fiesta del glorioso patriarca o en la víspera de la misma fiesta, si se prefiriese celebrar la misa solemne de la festividad en la ermita del castísimo esposo de la siempre Virgen María».