Mercedes Milá, se mete en todos los jardines

Si alguien dijo edadismo no fue Mercedes Milá (75 años): "Soy la presentadora más vieja de todas las cadenas de España". La profesional que lleva 52 años en activo, pues "ser periodista es un trabajo para siempre, tu curiosidad no va a cambiar", y presume de haber firmado 3.000 entrevistas también es una mina al otro lado de la conversación.

Estaba en plena promoción de su nuevo programa Me meto en un jardín, en el que se cita con personas tan interesantes como David Uclés o Nazareth Castellanos en espacios naturales, cuando desde el sofá de La Revuelta alzó la voz para defender a Pedro Sánchez (llamó "cobarde" a su anfitrión, David Broncano, por no hacer lo propio) y a José Luis Rodríguez Zapatero. "No me creo nada, para mí es inocente", aseguró sobre la imputación al ex presidente del Gobierno por tráfico de influencias y otros delitos en relación con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia. Claro que en ese momento no se tenían noticias de la tasación en 1,3 millones de euros de las alhajas halladas en la caja fuerte del despacho oficial del exlíder socialista, otro asunto que tal vez cuente con una explicación sencilla basada en herencias o coleccionismo.

Puede que la catalana de Esplugues de Llobregat, que en su calidad de primogénita estaba llamada a ser condesa de Montseny pero renunció en favor de su hermano, ("aristócrata de cojones, marqueses por parte de madre y condes por parte de padre", soltó en Semana), esté más acostumbrada que el común de los mortales a los joyeros bien pertrechados. "Zapatero es un tipo de primera categoría. Lo que pasa es que la justicia en España es un desastre", remataba hace un mes con no pocos aplausos. Hasta los incombustibles se llegan a quemar si ponen la mano en el fuego fatuo de la política.

Pase lo que pase, Mercedes Milá lo digerirá, acostumbrada a lo inesperado como la leyenda televisiva que es para generaciones de compatriotas. La mujer que no posee recuerdos anteriores a los 12 años, y no los ha podido recuperar ni con hipnosis, está presente en los nuestros desde que veíamos su cara en los televisores en blanco y negro. En el Dos por dos, que presentó junto a Isabel Tenaille, en Buenas noches y en Jueves a jueves, donde Camilo José Cela en una intervención mítica le explicó cómo absorbía agua por el ano. El programa de Antena 3 Queremos saber incluyó la entrevista a Francisco Umbral, que le abroncó en directo. "Yo he venido aquí a hablar de mi libro" se ha convertido en una frase de la cultura popular que perdura hoy día. Con todo, a la profesional multipremiada que incluso ha conducido un programa con un perro, Scott, la conocen los más jóvenes por ser la batuta de uno de los fenómenos históricos de la televisión, Gran Hermano. Presentó el reality fundacional en Telecinco entre 2000 y 2015, salvo la tercera edición en que fue sustituida por Pepe Navarro, y cedió el testigo a Jorge Javier Vázquez.

Descarada y polémica (su revelación de que orinaba en la ducha generó un debate nacional), y con más fans que los propios participantes, recientemente confesó que fueron los años más lucrativos de su vida profesional, en los que llegó a cobrar 60.000 euros por gala. Cabe imaginarse la recaudación del canal por un espacio que proporcionó a la periodista un Guinness por el número de trajes que regionales que lució en el plató.

También con la distancia, Milá ha reconocido que GH perjudicó su salud mental, aunque le deparó buenos momentos, como "una cosita" que tuvo con el concursante Matías, relató en el podcast Menudo cuadro. De la depresión que le hizo abandonar el reality hablaría largo y tendido con Jordi Évole, en un programa por el que recibió 10.000 euros que entregó a Open Arms, la organización que rescata inmigrantes en el mar. La periodista contó cómo la ruptura con una pareja más joven después de cuatro años (antes estuvo casada dos décadas con el productor José Sámano) y el estrés laboral quebraron su fortaleza. Para recobrarla practicó la meditación y se puso al frente con otros socios de la librería +Bernat de Barcelona, también centro cultural. No ha dejado de trabajar y de pasar tiempo en Menorca, "mi paraíso, mi lugar, el que más amo". Quizás este verano se tope por allí con otra veterana colega, Angels Barceló, que hace unos días se despedía así abruptamente de la Cadena Ser: "Pasamos página, yo soy la página de la izquierda y ahora toca completar la de la derecha". Dos páginas izquierdas sin pelos en la lengua, qué bonito jardín.