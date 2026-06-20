Una feria de lujo en tiempo de 'vacas flacas'

La Feria de San Juan de Badajoz 2026 celebra del 20 al 24 de junio su propia feria taurina cuyo cartel deja un sabor raro entre los aficionados taurinos que desde pequeños hemos disfrutado de hasta cinco festejos.

Además de estar muy bien organizados, en estos festejos los toreros extremeños solían copar gran parte de los carteles. No olvidemos que la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz tiene a día de hoy más de treinta alternativas en su histórica trayectoria, y gran parte de sus más de 800 alumnos se dedican actualmente al apasionante mundo de la tauromaquia desde distintas vertientes.

En todo caso, es innegable que la empresa, Fusión Internacional por la Tauromaquia (FIT), ha puesto todo de su parte para ofrecer dos festejos de primer nivel. Nos alegra el regreso de José Antonio Morante de la Puebla al coso de Pardaleras tras dos años de ausencia. En uno de los momentos mas dulces de su carrera, este primer espada compartirá cartel con nuestro queridísimo Alejandro Talavante, quien, además de celebrar el vigésimo aniversario de su alternativa, llegará a la plaza que le vio crecer como torero tras haber salido triunfador en la Feria de San Isidro.

Por último, la revelación de este año: David de Miranda, que ha triunfado en Sevilla. Y, ante estas tres figuras, toros de la prestigiosa ganadería de Daniel Ruíz. Creo firmemente que es un cartel bien rematado, que invita al deleite de los aficionados, con tres estilos diferentes pero que engloban un mismo fin: transmitir pasión en los tendidos.

A este único festejo a pie, que tendrá lugar el día 24, se suma una corrida de rejones nocturna, el 20 de junio, y que servirá de apertura de la feria con un gran cartel a caballo, formado por Diego Ventura, Rui Fernandes y Guillermo Hermoso de Mendoza, con reses de la ganadería Romao Tenorio y la actuación de los forcados portugueses.

En medio de estos dos festejos, una novillada en clase practica para las jóvenes promesas, el día 23 a las 20.30. Actuarán los alumnos Israel Aparicio, ET. Ciudad Real, Manuel León, Ángel Parrado, Fran Perera, Israel Guirao, E.T. Valencia y Femando Donoso, con novillos de la prestigiosa ganadería de nuestra tierra HBDOS, de Bernardino Píriz, situada en Olivenza.

El Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz seguirá apostando siempre por defender y difundir nuestras señas de identidad. No olvidemos que Extremadura es tierra de dehesa y toros, de grandes toreros y de una afición digna de cualquier plaza del mundo, demostrando que se puede crear identidad asentando los pilares desde la base.

Es cierto que una feria con tres festejos se nos queda corta a los aficionados y enamorados de la tauromaquia que la vivimos con tanta pasión, pero también hay que reconocer que con las figuras planteadas para estos días, el atractivo taurino queda asegurado.

Es un cartel de lujo para disfrutar del buen rejoneo, del toreo a pie con tres maravillosos espadas, y de seis novilleros que nos harán ilusionarnos, porque la presencia de la cantera significa que la tauromaquia goza de una gran salud en nuestra tierra.