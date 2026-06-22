El sol, la playa o las piscinas pueden hacer que la piel sufra más deshidratación o presente mayor sensibilidad. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Sí al verano, sí al buen tiempo, a la buena compañía, por qué no a vivir saludablemente. Vivir con alegría y por qué no plantearnos hábitos saludables. Hábitos que entren en nuestra vida como bocanadas de aire fresco, poco a poco, sin esfuerzos como quien no quiere la cosa como cuando entran los olores clásicos del verano a césped recién cortado o el olor de la brisa marina …. Así, poco a poco.

Es buen momento para replantearnos una vida lo más saludable posible, despacito, sin prisas, pero con una hoja de ruta bien trazada. Más de uno se preguntará ¿pero por dónde empezamos? Somos lo que comemos. Por lo tanto, intentemos que la base de nuestra alimentación sea con alimentos frescos y de temporada; aprovechemos todo lo que nos ofrecen nuestros campos: tomates, pimientos de la huerta, esas lechugas, melones, sandías, alimentos propios de la dieta mediterránea elaborados con el aceite de oliva a ser posible, aceite de oliva virgen extra. Olvidemos los aceites refinados, leed bien las etiquetas y meted en las despensas de casa el oro liquido para nuestra salud, aceite de oliva virgen extra.

Haced las tres comidas del día (desayuno, comida y cena), tomando en cada una de ellas proteinas, verduras e hidratos de carbono. Comed suficiente proteína, es decir, llegad a cantidades óptimas de este macronutriente que nos va a regular mejor el hambre y además debemos recordar que las proteínas son indispensables para mantener la masa muscular y por consiguiente nos ayudará al buen funcionamiento de nuestro organismo. Seamos prácticos y comprobad que las raciones tanto de carne como de pescado limpios sean de unos 120 a 150 gramos o bien de pescado o bien de carme.

Diremos no a los productos light, sin azúcar o fit, yogures light, galletas sin azúcar. Barritas fit en principio parecen opciones saludables, pero muchas veces llevan harinas refinadas, edulcorantes y aditivos que aumentan el apetito y hacen que comamos más, pues nos disparan la producción de hormonas del hambre. Ejemplo de malos hábitos seria cenar solo fruta o un yogurt o una ensalada con poca proteína, que nos generará hambre y provocará el picoteo.

Debemos hacer un especial hincapié en no beber el agua que dejamos en una botella bajo el sol dentro del coche, pues supone un riesgo para la salud ya que el calor facilita que el plástico libere microplásticos y sustancias químicas (bisfenol A) que son perjudiciales para el organismo. Debemos desconfiar de la salubridad de esta agua, pues se convertirá en un caldo de cultivo para la proliferación de bacterias que en más de una ocasión generarán las temidas diarreas.

Fotoprotección oral

El mes de junio es un buen mes para preparar la piel tanto por fuera como por dentro. Con el inicio del buen tiempo muchas personas notan la piel deshidratada, sin luz, con menos vitalidad ¿Cómo escoger el mejor tratamiento para la piel? Todo pasa por realizar un diagnóstico inicial y personalizar los tratamientos para que se adecúe a cada persona. El sol, la playa o las piscinas pueden hacer que la piel sufra más deshidratación o presente mayor sensibilidad. Quizás sea el momento de utilizar cosmética revitalizante.

Un rostro apagado y con signos de fatiga puede utilizar como buen aliado serum ultraconcentrado que lleve péptidos y exosomas que actúan en sinergia para atenuar arrugas y unificar el tono de la piel. El uso de cosmética con activos antioxidantes en nuestra rutina de verano va a prevenir el envejecimiento cutáneo. Es muy recomendable utilizar cosmética que lleven estos activos antioxidantes durante el periodo estival.

La fotoprotección oral también puede ser un gran aliado: consiste en cápsulas o comprimidos alimenticios ricos en antioxidantes pues refuerzan los mecanismos de defensas cutáneos, frenando, neutralizando y reparando el daño solar desde el interior. Los profesionales de la salud nos aconsejaran si es prudente o no tomar ese tipo de suplementos. Otro punto a tener en cuenta durante la exposición al sol, es la medicación que tomas habitualmente.

Ojo con el sol si te medicas

Ojo con el sol si te medicas. Determinados grupos de medicamentos pueden aumentar la sensibilidad de la piel frente a la radiación solar. Algo tan frecuente como tomar un ibuprofeno, antibióticos, antidepresivos, anticonceptivos o antihipertensivos pueden provocar enrojecimiento, hiperpigmentación o incluso quemaduras más intensas de lo habitual. Debemos protegernos de forma adecuada, con un buen fotoprotector, utilizando sombreros amplios y ropa que cubra las zonas mas expuestas. Evitarás las molestas reacciones. Es fundamental que el paciente conozca si su tratamiento, si su medicación habitual o medicación tomada de forma puntual es potencialmente fotosensibilizante. Así que ya sabes, consulta con tu farmacéutico de confianza tu caso porque ya sabes eso de más vale prevenir ... pregunta ¿es mi medicación fotosensibilizante?

Ojo también con los perfumes, aceites esenciales o determinadas plantas, que aplicados directamente en la piel seguido de exposición al sol causan la llamada fitofotodermatitis.

Feliz Feria de San Juan