¿Eres una de esas personas que sabe guardar un secreto? Si alguien te invita a una fiesta, a un evento, a un show y no puedes contarlo. ¿Aceptarías el reto de no relatar nada hasta que pase? ¿Crees que en Badajoz puede suceder alguna historia sin que lo sepamos?

Yo, que contestaría que sé guardar secretos, alguno inconfesable desde hace mucho tiempo, que si me invitan a un evento lo publico en un segundo, y que tengo cierto complejo de sabelotodismo, Lisa Simpson pacense, he sido sorprendida por primera vez en mucho tiempo. Para bien, y eso ya es un lujo en esta época de noticias que no queremos ni leer.

La historia que os voy a contar comienza en el cóctel que hubo después de la exposición de 'Profesiones Imposibles para futuros Verdes', que se realizó en el claustro del Museo Luis de Morales. A los mandos de este aperitivo con claro sabor extremeño, se encontraba Elena Salguero Morillo, de Pago de Balancines. Su ayudante, Dani del Pino, de Subterráneos Band, es la muestra de que la música y el vino, siempre se conjugan con verbos comunes. Vinitos de Pago de Balancines, viña ecológica con un objetivo claro, la calidad de la uva. Si la uva está rica, el vino, mucho más. Si a estos vinitos, le sumas viandas varias de nuestra tierra, no tienes que cenar en casa.

En esos menesteres de charlas con las personas que pasaron por el patio del Museo, alguien con quien he compartido momentos de Producción de Festival de Cine de Badajoz, Pablo del Puerto, me hizo una propuesta. ¿Te atreves a participar en nuestro Secret Show? Pablo forma parte de Sobremesa, productora, agencia creativa instalada en calle de la Soledad.

Calambre Colectivo en la terraza de Las Tres Campanas. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Cuando una de las tiendas emblemáticas de la música de nuestra ciudad tuvo que cerrar porque la gente ha dejado de realizar sus compras en tiendas físicas y lo hace todo por internet, lo próximo, la atención personalizada y la gente de toda la vida, tiene que reinventarse y buscar otras formas de vida. Afortunadamente, el Real Musical encontró nuevos ocupantes, con visión de seguir creando y construyendo Casco Antiguo. Sobremesa, proyecto que salió de dos personas a las que estimo y admiro muchísimo, Pablo de Puerto y Emilio Jiménez. Como ellos mismos cuentan, nacer el mismo día de 1989, tendría que significar algo. Y es así como desde hace siete años construyen universos creativos, crean contenidos audiovisuales y asesoran estratégicamente a empresas, dándoles ese toque de siglo XXI que deben tener para competir en el mercado actual que avanza y se transforma de forma continua.

Su equipo, experimentando, joven pero sobradamente conocedor de nuevas tendencias son Isabella García, Alberto Guerrero, Alba Lucía Montoya, Irene Rodríguez, Javier Merino y su perro Totó… Que las mujeres sean una parte importante del equipo hace que la campaña 'Te estamos buscando compañera' y 'Esto es un coñazo', evento del proyecto Mujeres Creativas, impulsen el talento femenino y nos defiendan frente al tejido empresarial actual que evoluciona velozmente.

Presentados los artífices de la propuesta, aceptado por mi parte el reto SECRET SHOW , entro en su web, me suscribo y recibo un mail con las indicaciones.

Me sentía como una de las participantes de los grandes Juegos Kahunka, que cada verano organizábamos para clausurar las actividades de Vive el Verano en Badajoz en el parque de Castelar. En ellas, la temática indicaba el disfraz y los juegos se iban sucediendo tras adivinar una pista. Esta vez, la niña era yo… y muchas más almas intrépidas como la mía.

Pista 1. Día jueves 18 de junio a las 20.00 horas. Plaza de la Soledad, 11. Badajoz. Chimpún. Ni más, ni menos. Como vivo cerca llegué un ratito antes y fui encontrado gente solitaria como yo, que con el móvil en la mano esperábamos indicaciones. Lujazo sentarme con Willy López, de Cultura Badajoz, que estaba tan despistado como yo. Cual Penélopes, pero sin bolso marrón, nos contamos nuestras cosas y como era nuestra primera vez, expectantes a la segunda pista del juego.

Sol con Pablo del Puerto, Alex Pachón y Alberto Guerrero. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Congregadas las personas citadas, filas creadas, se nos comunicó que ya podíamos pasar a las Tres Campanas. Nos esperaba la sorpresa en la Terraza, desde la que se divisan unas vistas espectaculares del río, del Casco Antiguo, de la vida que transcurre lentamente en este caluroso veranito que cada año llega antes.

La tercera pista era el colectivo de música electrónica Calambre, formado por Carlos Vargas, Focu Focus, Oh Brava Sura y Wah Wah Mole y que instalados en la campana más alta construyeron temas en vivo de electrónica. Ellos la rompen, la doblan y convierten fallos en ritmos. Subidos en la campana más alta impresionaron como suelen hacerlo en todas sus sesiones. Cada una distinta, diferente, impactante. El público entusiasmado, ya que había quienes pisaban por primera vez este espacio y muchos que no conocían que tuviésemos un colectivo de vanguardia musical tan importante en Badajoz.

Como niña chica me uní a Alba Baranda, crítica gastronómica que como nadie nos cuenta lo bonito que es comer en sitios inesperados. La acompañaba su madre, Fé, que se lo pasó bomba… Ahora se dice onfire…Top que somos las mayoras. Por cierto, no estábamos solas… Somos Pingoneo, muy bien representado por Patri, Carlos y Luis KMKR. Francis Lukas y Ana. Alex Pachón, colectivo FIEBRE que están llevando a lo rural las propuestas más innovadoras. Jesús y Vale, los Mamarracha Vintage, aunque ya no tienen la tienda, siempre están en todos los eventos y a toda su pandilla, seguiré nombrándoles como a la tienda que fue, pero que recordaremos como parte de la identidad del Casco. Sol Giralt, que dejó el traje de Secretaria de Economía de la Junta para disfrutar del evento, como Sol que es. Mis compas de Palom@s Roberto y Marc.Isabel y Emilio, de Cardo, nuevo espacio creativo en el que se realizan talleres inspiradores y que he prometido visitar. Vicente, Aftásico Dj, de la Sala Off Cultura. Profes de la Escuela de Idiomas y mi primo Rubén Pozo, que lo mismo corre en la Carrera por la Diversidad que se baila unos temas en la terraza, con estilazo familiar. Mis chicos BADAFEST, Estanco 72, a los que adoro mucho.

Como era secreto, sólo nombro a las personas que sabían que iba a dedicarles esta contraportada. Gracias a todas ellas en especial al equipazo de SOBREMESA, que sois el postre perfecto de esta ciudad nuestra, que habitáis, queréis, mimáis. Y eso se nota en todo lo que hacéis.

Este fue el último de la temporada en la que han participado Estanco 72, Oh Brava Sura, KMKR, Drorapta, en Sobremesa, Pepe Peña y Tato Climent en la Casa de los Sentidos, Saudade Olivenza, Alfonso Hernández y los Pagos de Balancines en Cardo Espacio Creativo.

¿Te apuntas al próximo? Yo sí, y esta vez no lo pienso contar, será mi Secreto.