Bienvenidos a la Feria de Badajoz, en autobús

Bienvenidos a la Feria de Badajoz

¡Atención!¡Atención! Si está pensando trasladarse al ferial de Badajoz, recuerde que utilizar el transporte público implica un cierto riesgo a la ida y a la vuelta. Los servicios de información de los taxis de la ciudad y de la empresa pública de autobuses, TUBASA, dependiente del Ayuntamiento de Badajoz, necesitan un reciclaje en eficiencia y empatía.

El jueves, 25 de junio, celebraba junto a mis compañeros de trabajo una comida en el ferial. Con más de media hora de antelación, llegamos a la parada de taxi de Saavedra Palmeiro y solicitamos el servicio mediante llamada telefónica pues no había coche disponible.

El taxi asignado por teléfono no llegó. Después de numerosas llamadas y 40 minutos de espera, optamos por coger el autobús urbano, que este año ha ampliado la línea 9 hasta el ferial. ¡Qué suerte tuvimos! Llegamos a una de las paradas de la Avenida de Colón y subimos a los pocos minutos.

Al llegar al ferial, tuvimos la precaución de fijarnos en la parada del autobús para cogerlo de nuevo a la vuelta.

¡Vaya! No fue suficiente. Parece ser que, a partir de las nueve de la noche, ya no se detienen en la parada de bus señalizada en la avenida principal, donde está escrita la palabra BUS en el ensanche de la carretera y donde hay un monolito vertical en el que también está escrita la palabra BUS.

Sin embargo, sí es una parada habilitada, en la que se bajan y se suben las personas del BUS durante todo el día hasta las 20:59 minutos.

¡Qué casualidad! Programé mi vuelta a casa después de las nueve de la noche. Por supuesto, descarté el servicio de taxi tras lo ocurrido a mediodía, y me dirigí al monolito BUS que recordaba.

¡Qué suerte! De nuevo, llegamos a la parada señalizada y vimos desfilar por la avenida a cuatro autobuses: líneas 9F, 5F, 9, y una más de la que no recuerdo el número.

Yo y las otras personas que esperábamos en el monolito BUS, mirábamos con impaciencia cómo bajaban los viajeros en la acera de enfrente, cómo daban la vuelta a la rotonda acercándose a nosotros. De pronto, nuestras caras enmudecieron, los conductores de los cuatro autobuses nos dijeron, uno tras otro, al pasar por delante de nosotros, que no podíamos montarnos y allí nos dejaron. No fueron suficientes los ruegos, ni el sentido común, ni la empatía. Otra vez a esperar… como a mediodía.

La parada era en la acera de enfrente. Un lugar sin señalizar, en el que no hay cartel, ni indicación alguna, ni tampoco está escrita la palabra BUS.

Al cruzar la carretera y llegar a la parada bus sin señalizar, que funciona en el ferial a partir de las 21.oo horas, un trabajador de TUBASA que estaba por allí, nos respondió amablemente que “toda la información está en las redes sociales. Las quejas al Ayuntamiento”.

Recuerden bien cuando regresen a sus casas, la hora del cambio de ubicación de una acera a otra está establecido a las 21 horas. No se despisten, corren el riesgo de perder el servicio público.

Por favor, tapen el monolito BUS cuando esté deshabilitado o pongan un cartel informativo: “Bienvenidos a la Feria de Badajoz”.