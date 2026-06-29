Recomendaciones veraniegas

La librería Tusitala lleva más de doce años abierta, y cada verano ofrecemos a nuestros lectores y clientes una serie de recomendaciones literarias para la época estival, siempre propicia para la lectura. Hasta ahora esas recomendaciones sólo se divulgaban a través de redes sociales y de la página web de la librería, pero en esta decimotercera ocasión tenemos la grata oportunidad de publicarlas en papel impreso, gracias a esta contraportada de La Crónica de Badajoz que tienes en tus manos. Así que allá vamos, sin más preámbulos, a sumergirnos en dos libros que llevarse a la playa o a la montaña o al pueblo.

El escritor italiano Alessandro Baricco es especialmente conocido por 'Seda', novela corta hecha para ser leída y regalada una y otra vez, caracterizada por una especie de ensoñación narrativa que comparte con el libro en el que hoy vamos a centrarnos, titulado 'Océano mar'. Es el estilo propio de Baricco: alambicado pero preciso, sutil pero arrebatador. En la novela larga 'Océano mar' un delicioso y variopinto grupo de personajes se reúne en la posada Almayer, cuyo solo nombre ya indica que se trata de uno de esos lugares remotos y maravillosos a los que únicamente se puede acceder a través de la literatura. Situada en alguna parte imprecisa de la costa francesa, a medio camino de todas partes y de ninguna, en una época que parece el siglo diecinueve pero podría ser otra o no haber existido jamás, la posada Almayer es sobre todo una atalaya para contemplar la mar océana, el océano mar.

Más allá de sus divertidos personajes (un científico enciclopedista, un pintor obsesionado, una misteriosa mujer que aguarda a su amante, un cura que dice cuanto piensa, un niño que adivina los sueños), el verdadero protagonista de la novela es el mar. La mar, en todas y cada una de sus facetas, pero por encima de todo en su combinación de belleza y horror, de origen de la vida y abismo feral de la muerte. El océano convertido gracias a la prosopopeya en entidad monstruosa y divina al mismo tiempo, ante el cual el ser humano no puede hacer otra cosa que observar y estremecerse. Como también nos ocurre ante el cosmos, pero ese es otro tema. La lectura de 'Océano mar' se vuelve intensa por momentos, sin dejar de ser ligera, veraniega. Lo mejor es flotar entre sus páginas, dejarse llevar por el ímpetu de las olas, navegar cuanto más lejos mejor de la orilla de nuestra rutina terrestre.

Pero si del mar se nos antoja regresar a tierra firme, disponemos de ese inspirador recorrido por los Estados Unidos de América que es 'Viajes con Charley', de John Steinbeck. A sus 58 años, el autor de esa gran novela social que es 'Las uvas de la ira' se percató de que llevaba demasiado tiempo sin recorrer su país, y concluyó que no podía seguir escribiendo sobre él y sus gentes si no conocía sus historias de primera mano. De manera que preparó su autocaravana, de nombre Rocinante, y con la única compañía de su perro, de nombre Charley, recorrió más de 16.000 kilómetros y 34 estados, saliendo de Nueva York para terminar en California. Cuando pienso en Steinbeck encuentro bastantes similitudes con otro escritor de su época, Ernest Hemingway: ambos se dedicaron al periodismo pero destacaron más como novelistas, los dos recibieron el premio Nobel, y compartían una notable pasión viajera y aventurera. Pero mientras Hemingway se caracterizaba por su fanfarronería y por aprovecharse de sus amistades, entre las que se contaba el propio Steinbeck, éste último era una persona genuinamente comprometida en la lucha contra las injusticias, como bien reflejó en su obra literaria.

Además de 'Las uvas de la ira', una novela de plena actualidad a pesar de haberse escrito hace casi 90 años, por lo certera que es al describir los abusos del sistema bancario y el maltrato al que son sometidos los migrantes por parte de quienes se enriquecen a costa de ellos, también consiguió Steinbeck retratar la pobreza al tiempo que denunciaba sus causas en novelas cortas como 'De ratones y hombres' o 'La perla'; y, en el caso que nos ocupa, 'Viajes con Charley', las desigualdades sociales se perciben como mar de fondo, en escenas como la agresión racista que el autor presencia durante su viaje. Algunas cosas apenas han cambiado, por desgracia, y no hace falta ser muy osado para imaginar qué pensaría John Steinbeck de los Estados Unidos de la actualidad, y de su terrible presidente.

Sin embargo, no conviene perder de vista que 'Viajes con Charley' es por encima de todo la crónica de un viaje de placer, durante el cual Steinbeck y su perro buscan relajarse, contemplar el paisaje, conversar con los compatriotas que encuentran por el camino. Publicada con esmero por la editorial Nórdica, se trata de una verdadera joya literaria, una emocionante travesía por tierras singulares, por sus no menos singulares habitantes, y por la peripecia vital del propio autor del libro. Solamente el pasaje dedicado a las impresionantes secoyas, cuando Steinbeck llega a los bosques de California, merece un lugar de honor en la historia de la literatura y del amor por la naturaleza. Así pues, ponemos a vuestra disposición estas dos refrescantes recomendaciones veraniegas para zambullirnos en ellas, ya sea por tierra o por mar.