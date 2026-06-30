Los periódicos locales de los siglos XIX y XX están cuajados de referencias a los denominados 'ecos de sociedad', aquellas noticias aparentemente banales, pero que despertaban la curiosidad del personal con una avidez casi sobrenatural. Después de la guerra civil y, durante casi tres décadas, el periodismo local se balanceaba bastante en este columpio de emociones y sucedidos que, en época donde ya se leía un poco más y lo que se leía con más fruición eran los cotilleos, rumores, dimes y diretes, al pueblo le venía bien saber de los demás. Fundamentalmente, saber de los ricos y de los malos, que no necesariamente deberían ir unidos, por mucho que algunas ideologías lo hayan pretendido.

No sé si como catarsis individual o colectiva, pero está comprobado que a la gente se le encienden pasiones desbordantes cuando sabe de los demás, sea para bien o para mal. No hay nada como una desgracia ajena para no sentirnos tan desgraciados. No hay nada como un buen o mal amorío como para no desear que salga mal o peor. Tiempo atrás, se trataba de saber de los malos, de los que robaban o mataban, de los que delinquían, los sucesos de toda la vida, y fueran del calibre que fueran, siempre estimularon esa descarada tendencia a lo macabro que anida en el interior de nuestras almas y que, por lo visto, ahí sigue, aunque el periódico 'El caso' haya desaparecido de los kioskos o algunos informativos de televisión tomaran la decisión de eliminar esa crónica negra de la sociedad que, aunque sucia, tanto parecía y parece atraer al público.

Por el lado colorido de la historia, aquellos 'ecos de sociedad' se fueron transformando en lo que eran sin entonces saberlo y hoy lo son con toda claridad: la crónica rosa. Y ya, siendo local, asciende de categoría. Los bautizos, las primeras comuniones, las puestas de largo, las bodas, los nacimientos, todo era recogido, si pertenecías a familia bien, por el periodismo local, apenas un par de párrafos y, si la importancia familiar era más elevada, se acompañaba el texto con una fotografía, no siempre agraciada, pero que testimoniaba de la posición social de los sujetos.

El apellido, la profesión, el comercio local al que se dedicara, el puesto en la escala de mando y, por supuesto, si se pertenecía al rancio abolengo, a la jerarquía de poder, aseguraba la pasada por el lomo, o sea, la palmadita en la espalda, los adjetivos luminosos y las consideraciones más laudatorias. También eran objeto de locuaz y amable semblanza, en fechas señaladas, los bailes de sociedad, los que se celebraban con motivo de alguna fiesta o feria o, sencillamente, alguna celebración familiar que se convertía en acontecimiento social y que tenía más importancia que cualquier otra noticia, incluidas las deportivas.

Uno de los momentos más divertidos de aquellos ecos de sociedad era la llegada del verano, porque la prensa no perdía ocasión de refregar por los morros de los de baja condición social las doradas vacaciones estivales de los ricos ya que ricos habrían de ser toda vez que las vacaciones duraban tres meses, siempre se iban a tomar las aguas -preferentemente las portuguesas de Figueira da Foz y limítrofes-, llevaban dos o tres coches y eran acompañados por el servicio, donde no faltaban el chófer, la cocinera y la doncella, si no iba también las institutriz o cuidadora de los niños. Debían ser aquellas unas vacaciones de ensueño, de película decimonónica, de novela de Mann, Zweig o Turgeniev, pero en modo Badajoz.

El señor fulano de tal, acompañado de toda su familia y el servicio doméstico, ha iniciado sus vacaciones de verano trasladándose a la bella localidad portuguesa de tal donde permanecerán dos meses y medio. Su consulta quedará temporalmente suspendida pudiéndose dirigir sus pacientes a la consulta del doctor tal que, amablemente, les atenderá". Cosas así podían leerse en aquellos ecos de sociedad veraniegos que en el mundo local generaban envidias, obviamente, y comentarios a tutiplén. Después de todo, era nuestra particular crónica social que se convertía en rosa o del corazón cuando anunciaban noviazgo -mira que salían feos en esas fotos; supongo que sería la estética del momento- o casamiento, que era la culminación de lo más granado. De rupturas y esas cosas, nadie sabía nada. Como siempre, eso se le dejaba a la calle y a las barras de los bares. Siempre ha sido así.

En los noventa, tuvimos en la prensa local y regional cronistas rosas y/o sociales como el inolvidable y siempre bien informado Lucio Poves y la meticulosa Soledad López-Lago. En Telefrontera, Rosana Gordillo conducía un programa de televisión local del mismo estilo. Y, más recientemente, aunque de manera esporádica (alguna entrega de premios o cita social) Alonso de la Torre ha seguido la estela de aquellos ecos de sociedad siempre bienvenidos y muy comentados.

Es posible que la prensa local haya preferido en estos tiempos cambiar las palabras por las imágenes y de ahí que, ante cualquier evento, publique cuadernillos cargados de fotos de los asistentes, donde tanto ellos como los no invitados miran vestuarios, peinados, posturas, compañías y gestos para interpretar su condición social, empresarial, económica y, por supuesto, amorosa. Deberían volver aquellos ecos de sociedad local para enterarnos dónde y cómo pasan las vacaciones nuestros adorables ricos y señoritos o cómo va el asunto de los amoríos de viudos, divorciados, separados, solterones acérrimos y despechados sin corazón. Esa es la salsa de la vida en una ciudad como Badajoz donde todo el mundo se entera de todo, aunque no lea los periódicos ni tenga redes sociales.