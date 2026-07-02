Ferias y sones

Ferias en Badajoz ha habido muchas, las que fueron, las que son y las que serán. De pequeña la vivía en san Francisco. Por las mañanas se mezclaban los gigantes y cabezudos con jinetes que a caballo nos parecían sacados de pelis del oeste. Por las noches, había verbenas en el Templete y el día que nos tocaba ir al antiguo ferial nos vestían de flamencas. Las primeras veces de labios pintados de rosa y párpados verdes a juego con el traje. Elegíamos los cacharritos con esa ilusión que sólo tiene la infancia, viendo girar y girar una noria tan alta como la luna…como la luna. Algodón rosa, manzanas acarameladas y felicidad.

Pero, el tiempo, las gentes y sus gustos cambiantes hicieron que la Feria se situase más cerca de Caya que de mi casa. Se comenzó a impulsar en el Casco Antiguo la Feria de Día, que costó arrancar, pero que vivió años de comenzar en el Centro y acabar en las casetas triunfando, eso siempre.

Ahora, los locales por un lado intentando crear unión sin conseguirlo y sintiendo que la gestión política no les acompaña con las personas que ahora preferimos comer, tardeo y lo que surja, se instala en el ferial y abandona lo que ya conquistó. Entre todos la mataron y ella sola se murió.

Comentando la tristeza de la Feria de este año en la zona antigua muchas personas me dicen que la Feria es una vez al año, que ya hay Palom@s, Carnaval, Semana Santa, Rastro de Antigüedades, Alcazaba Festival, La Ciudad Encendida, La Noche en Blanco, Almossassa ¡Es que lo quieren todo! No soy yo la que lo dice, transmito sentimientos de muchas personas. Pero lloradas las justas, que para algo soy cangreja de río, y me repongo con un poquito de pasitos a los lados.

Así, que como Extremeñas modernas, mezclamos los lunares con pañuelos de folclore a la cabeza, faldas de volantes con nuestra tela blanquinegra y con algunas de mis incondicionales, nos aventuramos a llamar a Radio Taxi…

Sí, cuatro personas al mismo tiempo para que llegaran dos taxis a recogernos al Luzia, restaurante que honra el nombre de su calle y en el que muchos viernes cuidan nuestras viandas y vinos blancos. En la caseta de mi Terroncito, La Terrona, nos aguardaba un espacio en el que la decoración de nuestra tierra con toques modernos ponía una nota actual en todos los aspectos. En la caseta Voltereta, mis Forevers estaban tan a gustito que pasé a saludarlas, que para eso son las de Toda la Vida. Este año hemos tenido casetas apetecibles para todas y todos. La gente más joven lo daba todo en el Martinica…No se me ocurrió entrar, que mi sobrino Cuco es uno de los Relaciones de esta Caseta-Casita. Ya no se dice Relaciones Públicas, eso es de mayores, por eso no se me ocurrió ni mirar. Eso sí, los temazos de musicón se escucharon pasado el amanecer.

En la caseta de mi Terroncito, La Terrona. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Calor in extremis por la noche hizo que los conjuros no pudieran realizarse junto al Guadiana ahogar las tristezas en sus aguas y que llegaran a Vila Real de Santo Antonio. Quema lo malo para que entre lo bueno. Ojalá se cumplan todos los deseos que yo realicé en mis fuegos de No de San Juan. Tengo un amigo al que le encantan las No citas, las No canciones preferidas, los No viajes. De modo que le copié para celebrar con parte de mi inmensa familia Martínez los Fuegos. Nunca había participado en la Romería de los Fuegos de la Margen Derecha del Guadiana. Pero qué maravilla de espectáculo. Familias de chicos y grandes, pandillas de amigas y amigos, algunos enamorados con su mantelito y velitas, que saben que, si pasan la noche de san Juan juntitos, no van a separarse nunca, nunca.

Cuando llegué con mi novia Sole y Juaco, ubicación móvil en mano, flipamos. Martínez peques, sus madres y padres, mis primas y sus mariditos se mezclaban con mantas, sillas playeras, neveras de todo tipo, tortillas de patata, filetes empanados, cervezas, vino… ¡En serio! Sí, todo eso a las diez de la noche para dar la bienvenida a nuestro patrón casi el día de su colega San Pedro. Como los dos eran apóstoles y discípulos de Jesús, no se enfadan por estas cosas. Les enseñaron a compartir, y por uno fuegos artificiales no se van a enfadar, que les queda mucha eternidad de cenas no finales. Con nuestro grupo estaba toda la pandilla del barrio de San Fernando y Santa Isabel. Si no les nombro y subo su foto, no me dejan volver a mi nueva romería preferida y con la que puse final a los días y noches de Feria.

Con Teresinha. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Hoy es lunes, escribo con los cascos puestos, escuchando a Teresinha Landeiro, que esta noche comienza BADASOM y tengo que ir preparada. Badasom, que también fue Festival de Flamenco y Fado, volvió a su nombre original. Desde el año 2008 mezcla la saudade del fado portugués con el flamenco, del puro al más fusionado. Recuerdo a Paco de Lucía, casi devorado por las típulas. Sí, así se llaman los mosquitos gigantes que se arremolinan en los focos de los conciertos pero que son menos inofensivos que los que me pican por las noches. Mi lista Top Basasomera: Chambao, Concha Buika, El Bicho, Dulce Pontes, Mariza y Celia Romero.

Teresinha no defraudó. Terraza de López con mucho público portugués. Derroche de voz, simpatía para inaugurar unos días de transfronterizos sones que nos llegan siempre al corazón alentejano que tenemos. Lo mejor, que nos hizo cantar en portugués: ”Mas se fosse verdade, venha se perde conmigo”.

Esta noche calurosa de jueves podéis dejaros seducir por la Orquesta de Extremadura en el Auditorio Ricardo Carapeto que estará muy bien acompañada por Chico Pérez, compositor y pianista, que lleva varios días por Badajoz y dejándose ver en el resto de conciertos. El sábado Carminho, que si ya era el fado con nombre de mujer , después de mezclar sus sonidos con Rosalía, es la revolución. Como ella canta 'Eu vou Morrer de Amor ou Resistir'.

Felices días y noches de verano en las que muramos de amor y no de calor.