La primera Casa Consistorial de la plaza de España

A mediados del siglo XVIII tuvieron que abandonarse las Casas Consistoriales de la plaza Alta por el mal estado en que se encontraban. Esta primera Casa Consistorial de la plaza de España no estuvo en el lugar que hoy ocupa el actual Palacio Municipal, como siempre se ha creído. Para construir este nuevo palacio se comprarían y derribarían cinco casas contiguas. Los planos del nuevo edificio, como ya se sabía, los firmó en Madrid el 20 de marzo de 1756 el arquitecto Diego de Villanueva. El 11 de enero de 1757 el regidor Jacinto Fernández de la Peña «hacia saber a los jueces del rey de todas las ciudades, villas y lugares de estos reinos y señoríos de Castilla y a todos los vecinos de Badajoz, que habiendo solicitado la ciudad de Badajoz a su majestad y señores de su Real y Supremo Consejo de Castilla, el que se le concediese licencia del arbitrio de diferentes sitios baldíos, para que con su valor se pudiesen construir nuevas Casas Consistoriales en la plaza Campo de San Juan, que le fue concedida por real provisión de 11 de octubre de 1753 y después en otra, librada en 26 de noviembre de 1755. Se mandó al señor licenciado don Antonio Blanch Albalá, abogado de los Reales Consejos (ya difunto) alcalde mayor que fue de esta ciudad, procediese a la construcción de dichas Casas Consistoriales en el paraje últimamente señalado en el Campo de San Juan de esta ciudad y también a la compra efectiva de las cinco casas que lo ocupaban, respecto de que para el pago de los 63.023 reales en que se hallaban tasadas, habría caudal consistente en el de arbitrio concedido para ello».

Las cinco casas de la plaza de España

Previamente, el 24 de enero de 1756, Antonio Montenegro, mayordomo de propios y rentas municipales, vendía una casa al ayuntamiento en el Campo de San Andrés (hoy plaza de Cervantes). Con lo que se obtuviera de su venta se permutaría por otra en el Campo de San Juan, que tenía el presbítero y capellán del coro de la catedral Diego Matías Pinto y Morales (casa 4), incluida en el patronato laical que él fundó. Antonio Montenegro adquirió el terreno siendo un solar en 1749. Hacía esquina a la plaza de Cervantes y a la calle San Blas, «frente de la puerta principal de la iglesia del convento de Madre de Dios de Valverde». Estaba tasada en 9.614 reales, pero se vendió por 6.174 reales. El 17 de marzo se hizo la permuta por los regidores perpetuos Juan Sánchez Cabrera y Alonso de Andrade y Moriano, dueño entonces de la cercana Casa del Cordón, hoy del arzobispado. Lindaba con la casa que hacía esquina a la calle del Granado (casa 5). Diego la heredó de sus padres Antonio Pinto y Catalina Viceras.

Las cinco casas de la plaza de España. En el recuadro la Casa Consistorial provisional. / P. C

Casa 1. Hoy tiene el número 2 de Muñoz Torrero. En 1756 el ayuntamiento compra esta casa, haciendo esquina, junto a otra pequeña accesoria a ella en la calle de Ñamen (hoy Muñoz Torrero). Era la casa donde hoy está la Farmacia Camacho. El vendedor fue el maestro confitero Bartolomé Rabanales y se vende por 7.330 reales. Por la pare del Campo de San Juan, donde tenía su portada, lindaba con la que fue de los herederos de Fernando Pérez de los Ríos y pertenecía a Pedro Atanasio Romero de Salas. La casa la compró a Julián González, marido de Antonia Arango y a otros familiares en 1754. Antonia Arango, alias la Saludadora, la compró junto a su primer marido, Andrés Machado, en una subasta en 1717. Estaba tasada en 12.460 reales y tenía de carga siete censos. Entre ellos, a los hospitales de la Concepción y de la Piedad, a los herederos del regidor Alonso de Morales y Guzmán y a los conventos de Santa Catalina, Madre de Dios y de las Descalzas.

En 1757 se hizo una redención (cancelación) de un censo de 462 reales de esta casa por el convento de Santa Catalina. Entre sus bienes y rentas figuraba un censo redimible de trece reales y medio al año, que impusieron Hernando de los Ríos, ‘correo de a pie’, y su mujer, Catalina Álvarez. Los impusieron sobre esta casa en 1569 a favor de Catalina Sánchez, mujer de Rodrigo Yáñez, «en cuyo goce entró el convento por escritura de venta [que] le otorgó Catalina de la Cruz, monja profesa en él, como heredera de Juan de Bruzelas, su padre, el 12 de octubre de 1652». Juan de Bruzelas, entallador de profesión, era hijo del famoso entallador Anzer o Hans de Bruselas, coautor de la magnífica sillería del coro de la catedral.

Casas 2 y 3. Hoy tienen los números 12 y 13. En 1757 solo quedaban estas dos casas por comprar, pertenecientes a Pedro Anastasio Romero de Salas, administrador de rentas provinciales de Guadix (Granada). La venta se había retrasado por estar fuera de Badajoz y no se quería dilatar más la construcción de las Casas Consistoriales, pues ya se habían realizado sus planos. Se vendieron por 20.143 reales. Tenía varias cargas, entre otras, a la Hermandad de la Santa Misericordia, al regidor Juan de Morales y Guzmán y a los capellanes del coro de la catedral. El 9 de noviembre se hizo la escritura de venta. Casa 4. Era la citada de Diego Matías Pinto y Morales. Casa 5. Hoy tiene el número 1 de Meléndez Valdés. El presbítero Juan Fernández de Cañas y sus hermanos, como herederos de su difunto padre, Tomás Fernández de Cañas, pertiguero de la catedral, vendían la casa en 1756 por 17.699 reales. Hacía esquina a la calle del Granado, donde tenía su puerta falsa, lindando con otra del convento de las Descalzas. Fue de la obra pía del racionero Juan Peinado y perteneció al convento de San Agustín.

¿Cuál era esa primera Casa Consistorial?

Era desconocido que estuvo de forma provisional en una casa (hoy número 14), que estaba entre la calle Muñoz Torrero (antes de Ñame, Ñamen, del Bachiller Ñame o Gobernador Viejo) y la de Meléndez Valdés (antes del Granado o Fernando Becerra). El dato aparece el 18 de enero de 1799, cuando el ayuntamiento se desprende de dos casas contiguas (4 y 5) para luego comprar la casa donde se construyó el actual Palacio Municipal, entre las calles San Juan y Donoso Cortés. El comprador fue Manuel Madera. La de la esquina la habitaba por arrendamiento municipal el maestro platero José Rivero, del que hablaré en otra ocasión, «y la otra contigua, que ha servido de consistorial, linda con casa propia de esta muy noble ciudad y habita por arrendamiento Juan Leal, maestro de carpintero».

La de José Rivero era la que tuvo en los bajos la famosa Heladería Los Valencianos. La contigua de Juan Leal (casa 4), era la que fue Casa Consistorial. Allí está ahora en el bajo la Sala Teatro Atenea. Se venden ambas por 23.136 reales. El proyecto de Diego de Villanueva no se había ejecutado «por la falta de fondos de estos propios que se hallan en la mayor decadencia, motivo por [el] que, provisionalmente, con estrecha e indecencia se están desde entonces, hasta de presente, celebrando los cabildos y demás juntas en una pieza pequeña de una de dichas casas, en la que igualmente se halla constituido el archivo. Siendo lo más doloroso, que en la [pieza] que sirve de capitular, se esté celebrando también el santo sacrificio de la misa, a pesar del indecoro que causa a la cristiana religión por carecer de otro auxilio».