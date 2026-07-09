Mi relación con el Festival Ibérico de Cine nació como espectadora. Hace 32 años yo era joven aún, y era uno de los actos culturales que te hacían ser diferente al resto. El cine en corto aún era para minorías. No existían canales de distribución ni plataformas como ahora para hacerte una sesión de cortos en casa con tu chica o con tu chico. El tiempo fue pasando, el cine siguió creando historias, distintas muy reales, ficciones que se convirtieron en series. Precuelas, secuelas. Salas de cine que cierran y salones de casa con pantallas gigantes en las que ya no se comen palomitas. Pides un japonés, chino, burguers, que te traen en moto repartidores de fines de maratones de felicidad, o no.

Nuestro festival ha resistido y crecido a lo alto y ancho de nuestra Iberia. Sí, somos Ibéricos, tanto que el lunes muchas personas teníamos el corazón divido entre las selecciones de España y Portugal. Yo, sentada para cenar en la calle del viento de La Marina, antes de subir a la Terraza del López con dos cineasta portugueses, Dioni y Margarida, y con María y Rubén Guindo españoles. Quería que ganasen los dos. Ojalá hubieran llegado ambos a la final. No voy a hacer spoiler del resultado, ya lo conocéis.

Realizada la sesión del primer día, el martes es mi día preferido del Festival. Es el turno de OS MIÚDOS, Criaturas, Niños - Niñas en el luso idioma. Es la parte del festival que llega a las personas de edades más pequeñas pero grandes en entusiasmo y con un gusto exquisito. Además, no tienen prejuicios y miran los cortos que se proyectan en cada sesión, con avidez y candidez.

Este año más de 400 Miúdos llenaron el López de colores. Como la mayoría son grupos de los stages, coles de verano, vienen con sus camisetas identificativas. Verde agua, rojas, azules... La Smile School Maristas, varios grupos de Cruz Roja, Apnaba, Souts de la parroquia de San José, se mezclaban con los de la Escuela Búho, la Asociación Grupo Joven, la Compañía de María, el Gurugú, con monitores y monitoras que les cuidan muy bien en sus vacaciones.

En las votaciones. / Félix Méndez

Salir a presentar con un público tan importante y que te interrumpan para cantarte el cumpleaños feliz, es histórico y emocionante. Maravilla comenzar el día con lágrimas y sonrisas. No hay mejor coro. En esta edición han sido seis cortos de animación y uno con personajes de verdad, como decía Noelia, el peque de una amiga al que «rapté» para que por primera vez viese pelis cortas alejadas de circuitos comerciales. ‘Anaglifo’ nos contó la historia de las Gafas de colores con las que dejar de vernos tristes y oscuros y permitir entrar la luz en nuestras vidas. Balada de Peces y Pájaros que transforman mundos oceánicos llenando todo de paz. ‘ Cap al Cel’ es la visión del duelo de un niño capaz de llegar pilotando su avión al cielo y traer de nuevo a esa abuela que tuvimos y nos está mirando siempre desde su nube. ‘Davi’ y la ternura del peluche y las guerras, malditas guerras, que transforman siempre las vidas. ‘Goma’ y el amor de los lápices para dibujar corazones sin borrones, con amor. ‘Kronoshock’ es la aventura stop-motion de subir a la cima más alta y al llegar contemplar cómo los humanos somos capaces de destrozar hasta las cumbres más inaccesibles. Los personajes reales llegaron desde Almada con su directora, Margarida Paias. ‘Rui Carlos’ es la infancia de su padre, y de todas las pandillas que en los años 80, jugaban al balón, objeto de culto hasta la hora de la cena. Zapatillas que tenían que durarnos todo el curso y su verano correspondiente.

Cargadas las cabecitas de mis Miúdos de historias de ficción que aplaudieron con pasión llegaba el momento especial del voto. Sí, para casi todas y todos es la primera vez que con su voto se elige el Cortometraje del Premio del Público Infantil. Son mil euritos y un Onofre. El nombre de nuestro galardón se debe al fantasma o a un proyectista del Teatro. Depende de a quién preguntes. Yo me quedo con la del Fantasma que deambula por los pasillos e incluso entre bambalinas. Alguna actriz amiga le ha contemplado alguna vez. Pero esa historia ya la narraré en otro momento.

A punto de entrar en el teatro. / Félix Méndeze

Como Ibéricos nuestros Miúdos han llegado este año a Olivenza, San Vicente de Alcántara, Don Benito, Elvas y Campomaior. ¿Se puede ser más internacional?

Como siempre recordar que continúa el Ibérico de Cinema, esta noche del jueves con la maravillosa Orquesta de Extremadura, interpretando temas de sus bandas sonoras, que van desde ‘Torrente’ a ‘Celda 211’ o ‘El Maquinista’. Ven esta noche al Palacio de Congresos y déjate llevar por las bandas sonoras en directo.

Y el viernes, tenemos Gala de Premios que presentará Patty Bonet. Actriz albina, que seguro dará mucha suerte a las y los dices de nuestro cine en corto pero del bueno. Gracias a una aplicación que va escribiendo mi dictado, que un cristal infernal de domingo campestre, ha hecho que tenga problemas con mis deditos. Gracias a toda la gente que hace posible un Festivalazo. A quienes nos ven como Estrellas que ya son, Teresa Benítez y Alejandro Pachón, y a quienes forman un equipo increíble. Paco Espada como director. Maribel Ruiz a los mandos de la Producción ejecutiva., Susana Márquez, María Acedo, Teresa, Rosa, mis chicas de Producción Producción.

Félix Méndez y sus fotos maravillosas. Isaac y Javi Mata, sin los que no se vería nada de nada. Y al personal del Teatro que se implica cada verano en el desarrollo del festival como si fuese suyo. Si has llegado hasta aquí, ven a vernos. Cine más cine por favor, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Ya lo cantaba Aute. n