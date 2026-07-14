Sana Tentación: cuatro barrios y una misma esencia

Hay negocios que nacen de una oportunidad y otros que terminan convirtiéndose en una forma de vida. En el caso de Karen Mangas, ambas cosas parecen haber sucedido al mismo tiempo. Hoy su nombre está ligado a Sana Tentación, una enseña que ha ido creciendo por distintos barrios de Badajoz, pero su historia comenzó mucho antes de ponerse al frente del primer local de Valdepasillas.

Karen empezó a trabajar en hostelería con solo 18 años. Su primera experiencia fue en el Bar Nogales y, después, pasó por establecimientos como Ibérikos y Bocaditos y Tapas. Aquellos años le dieron oficio, contacto directo con el público y una visión clara de lo que significa atender bien. Siempre tuvo un marcado perfil comercial, una cualidad que más tarde desarrolló en una correduría de seguros, etapa que compaginó con su formación en quiromasaje y estética.

Cuando finalizó su relación con el mundo de los seguros, decidió emprender por cuenta propia y abrió una clínica de quiromasaje y estética en Valdepasillas. Podría parecer un giro completo, pero había un mismo hilo conductor: el trato cercano, la confianza del cliente y la capacidad de crear una experiencia alrededor de un servicio.

Ese espíritu emprendedor volvió a aparecer en junio de 2022, cuando asumió el traspaso de Sana Tentación, también en Valdepasillas. El establecimiento ya contaba con prestigio, avalado por el primer premio técnico obtenido en el Concurso de Desayunos de 2021. Karen recogió aquel testigo y apenas dos meses después reformó el local para imprimirle su sello personal.

El resultado no tardó en llegar. Ese mismo año consiguió el premio a la tostada sin gluten en el Concurso de Desayunos, un reconocimiento que confirmó que el proyecto mantenía su nivel y comenzaba un nuevo camino bajo su dirección.

Y si algo explica el éxito de Sana Tentación es su carta de desayunos. En ella conviven las tostadas clásicas, con aceite de oliva, tomate, jamón, queso curado, jamón de York o pavo, con propuestas más especiales. El huevo aparece en diferentes formatos, acompañado de sartenadas de pimientos o tomate, aguacate, falsas carbonaras, salmorejo y alguna mermelada de cosecha propia.

La oferta se completa con las inevitables migas extremeñas, además de cruasanes y sándwiches, formando una carta amplia en la que tienen cabida tanto quienes buscan el desayuno de siempre como quienes prefieren probar algo diferente.

Pero Karen no es de las que se conforman con mantener lo conseguido. En noviembre de 2024 abrió el segundo Sana Tentación en San Roque. La expansión continuó en septiembre de 2025 con la inauguración del tercer establecimiento, esta vez en Ciudad Jardín. Allí volvió a obtener reconocimiento en el Concurso de Desayunos, logrando el tercer premio técnico.

La historia sumó un nuevo capítulo en enero de 2026, cuando San Fernando se convirtió en el cuarto barrio de Badajoz en contar con un Sana Tentación. En menos de cuatro años, Karen había pasado de gestionar un único local a construir una pequeña red de establecimientos con identidad propia, sin perder el vínculo directo con cada uno.

Una de las claves de este crecimiento está en su clientela. Sana Tentación recibe a un público variado, formado por vecinos de cada barrio, clientes habituales y personas que siguen a Karen allá donde abre un nuevo local. Ese detalle dice mucho. No se sigue únicamente una marca, sino una forma de hacer las cosas, una manera de atender y una confianza construida con el tiempo.

Cada establecimiento mantiene su personalidad dentro de una misma filosofía. El local de Valdepasillas está centrado exclusivamente en los desayunos, mientras que San Roque, Ciudad Jardín y San Fernando amplían la propuesta con el cañeo y las tapas caseras. Tostadas, cafés y ese aperitivo compartido forman parte de una oferta integrada en la vida cotidiana de los barrios.

Karen gestiona personalmente los ingredientes y la relación con los proveedores. Esa implicación directa le permite controlar la calidad, cuidar el producto y mantener una línea común en todos los locales. No se limita a supervisar: conoce lo que se compra, de dónde viene y cómo debe llegar al cliente.

Sin embargo, cuando habla de Sana Tentación, su mayor orgullo no son los premios ni el número de aperturas. Es su equipo humano. Karen considera que las personas que trabajan con ella son el principal capital de la empresa. Por eso, uno de sus propósitos más firmes es favorecer la conciliación familiar y construir un entorno laboral en el que el crecimiento profesional no esté reñido con la vida personal.

Esta forma de entender la empresa resulta especialmente valiosa en un sector tan exigente como la hostelería, donde los horarios, la presión diaria y la atención constante al público ponen a prueba cualquier organización. Karen ha querido demostrar que se puede crecer sin olvidar a quienes hacen posible cada desayuno, cada café y cada tapa.

Sana Tentación es, en definitiva, la historia de una mujer que ha sabido unir experiencia, intuición comercial, cercanía y capacidad de trabajo. También es la historia de unos barrios que han acogido cada nuevo proyecto y de unos clientes que han convertido sus locales en lugares cotidianos de encuentro.

Valdepasillas, San Roque, Ciudad Jardín y San Fernando ya forman parte de esta particular ruta del desayuno y el cañeo en Badajoz. Cuatro paradas, cuatro barrios y una misma manera de recibir al cliente.

Y ahora, queridos lectores, agárrense, porque vienen curvas. Conociendo la inquietud de Karen, la pregunta resulta inevitable: ¿habrá un quinto Sana Tentación?