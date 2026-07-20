Agua, agua, agua

No hay mejor cosmético ni mejor medicina que un vaso de agua fresca para devolver el equilibro al organismo. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Beber agua en abundancia es un consejo que venimos oyendo toda la vida. ¿Cuánto es en abundancia? Depende, todo depende, como dice la canción de que depende de según cómo se mire… todo depende… De la alimentación, verduras y frutas con alto contenido en agua y de otros líquidos que normalmente forman parte de nuestra dieta: cremas de verduras frías y calientes, sopas, refrescos, tisanas.

Cada persona tiene una necesidad diferente. El responsable que rige la señal de la sed es el hipotálamo. Esta pequeña pero crucial estructura del cerebro está situada debajo del tálamo y es la responsable de mantener el equilibrio interno regulando funciones esenciales como la sed, la temperatura y el hambre. El hipotálamo tiene su edad de oro y, por lo tanto, dentro del ciclo humano en su etapa final se caracteriza por el envejecimiento biológico. Es decir, que según vamos cumpliendo años éste se vuelve defectuoso con lo cual nuestra necesidad de beber, ya sea por desgaste o porque al final pasa de nosotros, deja de dar señales.

La cuestión es que aunque no tengamos ganas de beber debemos mantener hidratado nuestro organismo y debemos tomar conciencia sobre ello. Los primeros síntomas de envejecimiento están asociados a la pérdida de agua en la piel, en las fibras musculares, en los huesos y las articulaciones. De repente un día por falta de hidratación se ve alterado el transporte de nutrientes esenciales (como el calcio) lo que acelera la pérdida de densidad y aumenta el riesgo de osteoporosis. Además, se produce en las articulaciones a causa de la deshidratación, una fricción directa entre los huesos, mayor inflamación y dolor, reducción del grosor y la elasticidad del cartílago. Los discos intervertebrales que componen la columna vertebral dependen de su gran contenido en agua, la deshidratación a estos niveles compromete su función y es la causa de dolor y rigidez en la espalda.

¿Cuánta agua debemos beber?

Los hombres, 2,5 litros de agua al día y las mujeres, unos 2,0 litros, en casos de embarazo 2,3 y durante la lactancia 2,7 litros. ¡Ojo! Este volumen se refiere a la ingesta total de agua, lo que incluye también frutas, verduras, etc.

¿Y los ancianos cuánto tienen que beber? Pues entre 1,5 y 2 litros. En estos casos el control de la hidratación es mucho más crítico pues, como hemos dicho antes, el cerebro a medida que envejecemos pierde de forma progresiva la capacidad de detectar cuándo el cuerpo necesita agua. Un anciano puede estar gravemente deshidratado y no sentir sed en absoluto.

¿Qué agua es la mas adecuada para el organismo? Agua pura, de mineralización débil, con un PH neutro (7-7,5) y libre de microplásticos. Afortunadamente, el agua del grifo de Badajoz es de agua blanda, al provenir de embalses en cuencas con suelos predominantemente graníticos como es la cuenca del Guadiana. Recolecta muy pocos minerales calcáreos, es un agua ligera, digestiva y de sabor agradable, muy saludable. Lo que sí se deben tener en cuenta son las redes de instalaciones interiores de los edificios antiguos (década de los 80/90) donde el agua arrastra ciertos materiales. Por ejemplo las edificaciones con tuberías de plomo antiguas. El plomo es un mineral neurotóxico que se acumula en el organismo y es muy dañino para niños y mujeres embarazadas. Óxido de hierro muy frecuente en edificios viejos, el agua sale de un color rojizo, amarillento. Cobre: este material sustituyó al hierro y fue utilizado masivamente en los años 80. Todo este tipo de instalaciones deben ser revisadas y cambiadas.

Si te declinas por el agua embotellada utiliza el agua de mineralización débil.

El agua más sana para combatir el envejecimiento prematuro

Debe ser de mineralización débil que no contenga exceso de cal y sodio, así no saturamos a los riñones y mantenemos la elasticidad de la piel y tejidos.

¿Y qué decimos del mito del agua alcalina? ¿Es el secreto de la juventud? Pues lo desmitificamos diciendo que no aporta beneficios reales al agua corriente. Beber agua alcalina no cambia el PH interno. Afirmar que beberla alcaliniza la sangre, cura enfermedades y frena el envejecimiento al combatir la acidez es falso. Nuestro organismo cuenta con un sistema de autoregulación perfecto, si el agua alcalina pudiera cambiar el PH de tu sangre, pondríamos en riesgo nuestra vida.

Precaución ahora en verano con exponer la botella a altas temperaturas como dentro de un coche o en almacenes donde las temperaturas sean altas y de forma prolongada. Se liberan sustancias químicas que pueden alterar el sistema hormonal y reproductivo. Botellas de plástico desechables tienen grietas microscópicas. Al abrirlas y beber de ellas se introducen bacterias y si el agua se guarda a temperatura ambiente las bacterias se multiplican rápidamente pudiendo provocar cuadros severos de intoxicación alimentaria con náuseas y vómitos rápidos.

Hidratarse en verano es el acto de amor propio más sencillo y poderoso que podemos regalarle a nuestro cuerpo. No hay mejor cosmético ni mejor medicina que un vaso de agua fresca para devolver el equilibro al organismo.