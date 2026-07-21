Se desconoce la fecha en que se construyó la ermita de San Roque de Badajoz, quizá en el siglo XVI. He documentado los primeros datos de la ermita en 1608, cuando se hace una venta de dos esclavos para el capitán Pedro Morán Pereira y doña Leonor de Montoya, vecinos que fueron de Badajoz y después de Zamora. Se trataba de una esclava de color baza (morena pálida), llamada Ana, de unos 24 años, «y un esclavito, su hijo, más claro y blanco de color que la madre, por nombre Juan, de edad de dos años y cuatro meses, poco más o menos, que lo tiene ya la dicha su madre destetado y no le da pecho». Legalmente el pequeño Juan nacía esclavo automáticamente. En nombre de Pedro y Leonor los compró por 170 ducados doña Mencía de Solís y Chaves. Esta venta se realizó «estando en la ermita de señor San Roque, extramuros de la dicha ciudad, a 21 días del mes de setiembre de 1608 años».Quizá porque los Montoya fueron quienes construyeron la ermita y ofrecía un espacio público, neutral y dotado de la solemnidad religiosa para cerrar sus negocios jurídicos.

Leonor de Montoya era la sucesora del mayorazgo de los Montoya de Badajoz. En 1696 lo poseía don Diego de Moscoso Maldonado y se menciona un censo sobre una casa en Badajoz que pertenecía al Hospital de Nuestra Señora de la Encarnación de Zamora, «cuyos fundadores fueron don Pedro Morán Pereira y su mujer doña Leonor de Montoya».Se fundó con los bienes que dejó el hermano de Pedro, Isidro Morán Pereira, capitán de infantería en Flandes, que falleció en Milán en 1602. El palacio de los Acevedo de la Alcazaba de Badajoz fue de esos Montoya hasta 1532. En 1584 se fundaba el mayorazgo de Juan de Montoya Chaves y Ana Núñez de Solís. En él sucedería su hija, Leonor de Montoya Chaves.Un cabildo municipal de 1637 acordó hacer voto de promesa pública para celebrar su fiesta el dieciséis de agosto de cada año. El 9 de agosto de 1638 el ayuntamiento acordó hacer una fiesta de toros «en honor del bienaventurado san Roque, que esta ciudad tiene recibido por patrón». En esta ermita también celebraba anualmente la fiesta de san Gregorio Ostiense.

Las imágenes que contenía la ermita en 1624

Aparecen en el testamento del entonces ermitaño, Francisco Cacho,que pedía ser enterrado en la catedral: «Declaro que, en la dicha ermita de San Roque, donde soy ermitaño, cuando entré a serlo, estaban cinco imágenes, que son: Nuestra Señora de la Luz, Nuestra Señora de la Asunción, san Roque, san Antonio y san Amaro, las cuales quedo en la dicha ermita. Y, asimismo, quedo a san Rafael ángel con Tobías el Mozo, que las hice a mi costa, y lo quedo en limosna a la ermita. Y, asimismo, quedan siete vestidos de la imagen de Nuestra Señora de la Luz: uno de tabí verde y otro de gorgorán de color morado y otro de seda blanco y otro de tafetán tornasolado y otro negro viejo y otro de tafetán azul y otro de damasco pardo. Y, asimismo, una casulla amarilla, alba, cáliz, patena y misal y tres frontales viejos y una corona de plata de Nuestra Señora de la Luz, dos mantos de tafetán azul y cuatro mesas de manteles viejos para los altares (…) tres vestiditos pequeños, uno de tafetán azul y otro varado y otro de perpetuán azul de Nuestra Señora de la Asunción». Hasta ahora solo teníamos conocimiento de que en ella estaban las de san Roque y Nuestra Señora de la Luz.

La situación de la ermita y su derribo

Aparece en varios planos de los siglos XVII y XVIII. Estaría, más o menos, entre lo que hoy es la avenida Ricardo Carapeto y la entrada a la calle Alberto Oliart. En el cabildo catedralicio del 28 de julio de 1655 se leyó una petición de Juan Sánchez Barquero, mayordomo de la ermita, pidiendo limosna para reparar un aposento y un portal que estaba amenazando ruina. El 19 de febrero de 1659 se pedía que se trasladase la imagen del santo a la catedral. Lo propuso el famoso Juan Solano de Figueroa, canónigo penitenciario. El traslado se hizo «de noche y con todo recato, por haberse demolido su ermita el año pasado cuando la ciudad estuvo sitiada por el enemigo portugués y estar con indecencia en la iglesia parroquial de la Concepción». Sería demolida por los militares españoles, pues cualquier elemento donde el enemigo pudiera esconderse era peligroso. Así ocurrió con la ermita de Santa Marina, también derribada en 1658.

El 14 de abril de 1650 se acordaba hacer una procesión general el día veinte por la tarde con la imagen del santo, que estaba en la catedral, hasta la parroquia de la Concepción «por la salud de todo el reino preservándonos del castigo de la peste». El 22 de abril de 1654 se le encarga al canónigo Alonso Ruiz concertase con un pintor el aderezo de la peana y botas del santo. La imagen primitiva sería de talla y no de vestir, porque en el inventario de 1624 no hace referencia a ropajes del santo. La ermita debió ser reconstruida tras finaliza la guerra en 1668, supongo que por la gran devoción al santo y ser patrón de Badajoz. La podemos ver en la famosa vista de Badajoz de Pier Maria Baldi (ca. 1669).

El 25 de junio de 1671 el consistorio nombraba comisarios para pedir limosna entre los vecinos «para ayudar a acabar la ermita de San Roque y llevar el santo a ella». Supongo que estaba en el mismo lugar, ya que sería más económico reutilizar los cimientos de la primitiva. El 6 de agosto de 1674 el ayuntamiento acordó que se haría una procesión para trasladar la imagen de san Roque desde la catedral a su ermita, de la que era patrono, y la ciudad debería asistir a ella. Ese debe ser el año en que se acabó de reconstruir. El 23 de marzo de 1680 se acuerda hacerle un novenario al Cristo del Claustro y por la tarde «se ha de hacer procesión general a San Roque con la imagen del Santo Cristo, Nuestra Señora de Bótova, san José, san Sebastián y san Roque, y que las varas del palio del Santísimo Cristo las lleven los regidores de la ciudad y el palio debajo de que ha de ir Nuestra Señora de Bótova, lo lleven los hermanos». Sería por rogativas por la lluvia.

El 31 de diciembre de 1694 el ayuntamiento acuerda dar 200 reales para el aderezo de la ermita, «por ser la ciudad patrona de ella». En 1730 se reedificó el portal de la ermita que se arruinó. En 1866 se celebró un acto de acción de gracias por librar el santo a la ciudad de la epidemia del cólera morbo asiático de 1865. San Roque procesionó junto a la Virgen de las Mercedes de San Andrés en 1885. En septiembre de 1896 vuelve a procesionar y se cita que «abrían la marcha cinco guardias civiles de caballería, luego la imagen de san Roque y, a continuación, seguían dos interminables filas de cofrades con sus escapularios, el estandarte de la cofradía y la hermosa imagen de la Virgen, ricamente adornada».

¿Cuándo desapareció definitivamente?

Debió ser por los graves daños que sufrió la ciudad en la Guerra de la Independencia. Quizá en el primer sitio del 11 de marzo de 1811, pues ya no apareceen un plano español y otro francés de ese año. Tampoco en el detallado plano de Francisco Yznardo de 1844, por lo que parece que nunca más fue reconstruida, al menos en el mismo lugar. El santo permanecía en la parroquia de San Andrés, donde hoy se encuentra. A ella pertenecía el barrio de San Roque, al no tener entonces parroquia propia. Se trata de una imagen de tamaño inferior al natural, del siglo XVIII, obra probable del taller del escultor pacense Francisco Ruiz Amador. Tengo mis dudas de que la capilla de la casa-fuerte de Tinoco, propiedad de Dolores Moscoso de la Rocha Calderón Alvarado Ulloa, se convirtiese temporalmente en la ermita de San Roque, como afirma algunos autores. Es la que vemos en la rotonda de la avenida Manuel Rojas. En un documento de 1865 se cita el «casarón arruinado de la huerta nombrada del Tinoco». Si estaba arruinado no podía ser una ermita en uso.